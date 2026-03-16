facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
magyar válogatott Tottenham szabadrúgásgól szabadrúgás Manchester City Liverpool RB Leipzig Arsenal RB Salzburg Szoboszlai Dominik

„A Varázsló”, a „Magyar Beckham” – íme, Szoboszlai szenzációs szabadrúgásgóljai (VIDEÓK)

2026. március 16. 16:04

Hogy mi a közös a szlovák, a török, a bolgár válogatottban, az Arsenalban, a Manchester Cityben, a Tottenhamben és a Marseille-ben? Leginkább a rettegés Szoboszlai Dominik félelmetes jobb lábától...

Amint arról beszámoltunk, Szoboszlai Dominik klubtörténelmet írt a hétvégi újabb szabadrúgás-találatával, a Tottenham ellen szerzett góljával tudniillik ő lett az első liverpooli játékos, aki egy bajnoki idényen belül négyszer is betalált közvetlenül szabadrúgásból. És akkor még a többi sorozatot nem is említettük... Arról, miként vált a magyar világsztár a műfaj egyik legnagyszerűbb specialistájává, s hogy milyen technikákat alkalmaz, itt írtunk bővebben, de minekutána már a szigetországi sajtó is csak a „Magyar Beckhamként” hivatkozik válogatottunk csapatkapitányára, itt volt az idő, hogy összeszedjük a legemlékezetesebb szabadrúgásgóljait profi karrierje során. Mivel rangsorolni szinte lehetetlen lenne, az egyszerűség kedvéért időrendi sorrendben haladtunk. 

Szoboszlai Dominik a változatosság kedvéért a Tottenham kapuját is bevette szabadrúgásból (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

Az első Szoboszlai-szabadrúgásgól – de közel sem az utolsó

Szoboszlai Dominik 2019 márciusában 18 évesen mutatkozott be a magyar nemzeti csapatban Szlovákia ellen, s az év szeptemberében első válogatott gólját is északi szomszédaink ellen szerezte az akkor még a Groupamában lejátszott Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen. Naná, hogy szabadrúgásból: korát meghazudtoló érettséggel, rutinmozdulattal lőtte ki a rövid fölsőt védhetetlenül egy 50. perces egyenlítésért cserébe. Nem rajta múlott, hogy a fontos presztízsmeccset végül fájó módon elbuktuk 2–1-re...

Profi karrierjének egy másik korai szabadrúgásgólja a hat évvel ezelőtti Osztrák Kupa-döntőről datálódik, 2020 májusából. A Red Bull Salzburg akkor izgalommentes fináléban 5–0-ra lépte le a másodosztályú Lustenaut, 

a gólgyártást a 19. percben a magyar középpályás indította meg egy éles szögből betekert erős lövéssel.

Érdemes megjegyezni, hogy a túloldalon is volt magyar érdekeltség: az osztrák születésű, magyar korosztályos válogatott támadó, Tiefenbach Dániel 55 percet játszott kezdőként.

A törökök azóta is emlegetik...

Még ugyanebben az évben szerezte Szoboszlai az egyik leglátványosabb szabadrúgásgólját, ismét a magyar válogatott mezében, az emlékezetes törökök elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen. Tízesünk a szeptemberi, idegenbeli összecsapás 80. percében akkori klubtársa, Willi Orbán felöklelése után állította le a labdát jó 32 méterre török kaputól, majd 

irgalmatlanul bezúdította a hosszúba a kapufa közreműködésével, ezzel nyertünk egy nullra.

 Ugurcan Cakir kapus mozdulni sem tudott a szenzációsan kivitelezett lövésre, a videóba behallatszó kommentár igazából mindennél többet elmond...

Szoboszlai a következő évben feljebb lépett a Red Bull-ranglétrán, de a német élcsapat Leipzigben nagyjából ugyanott folytatta, ahol Salzburgban abbahagyta. Még csak a második fordulóban jártunk a 2021–2022-es Bundesliga-idényben, amikor egyik leendő 

kedvenc ellenfele, a Vfb Stuttgart ellen pályafutása talán legfurcsább szabadrúgásgólját szerezte.

Az instant közönségkedvenccé avanzsáló magyar klasszis előtte már a 38. percben is beköszönt egy emlékezetes bombagóllal, majd sarokkal adott gólpasszt Anton Forsbergnek, hogy az 52. minutumban feltegye a koronát aznapi teljesítményére. A lágy bokamozdulattal benyesett szabadrúgásnál végül senki sem ért hozzá a labdához, ami alaposan meglepte Florian Müller kapust, így bár Szoboszlai szinte biztosan nem kapura lövésnek szánta, akadálytalanul kötött ki a hosszúban. 

A magyar pontrúgásspecialista a következő idényben megint vert egy duplát a Stuttgartnak. Ezúttal 2023 januárjában, a 18. fordulóban a változatosság kedvéért előbb egy okosan kivitelezett, éppen a kapus előtt megpattanó szabadrúgással tréfálta meg szegény Müllert, majd akcióból is mattolta egy másik nehéz technikájú lövéssel.

Még mindig 2023-ban járunk, az Európa-bajnoki kvalifikációs sorozat budapesti, Bulgária elleni válogatott összecsapásán. A telt házas Puskásban Szoboszlai a 26. percben 1–0-s magyar vezetésnél teszi le a labdát 27 méterre a kaputól, aztán varázslatosan tekeri át a sorfal felett, besimítva egyenesen a jobb felsőbe – 

hogy aztán jöhessen a jól megérdemelt kő-papír-ollós gólöröm Sallai Rolanddal.

@nbamagyarorszag Szoboszlai szabadrúgásgólja Bulgária ellen #foci #labdarugas #soccer #football #sport #szoboszlai #magyarorszag #hungary #szoboszlaifreekick #neked #nekedbe #foryou #fyp #xyz ♬ eredeti hang - NBA Magyarország

Alexander-Arnold el, Szoboszlai be – a Liverpool legnagyobb szerencséjére

Szoboszlai Dominik 2023 nyarán szerződött Liverpoolba, ott viszont egészen a mostani évad előtti távozásáig Trent Alexander-Arnold volt az első számú kijelölt szabadrúgáslövő. Ám amint a ragyogó rúgótechnikájú angol szárnyvédő eligazolt a Real Madridba, egyből előlépett még ragyogóbb rúgótechnikájú utódja, Szoboszlai, aki 

rögtön a bajnokság elején, az Arsenal elleni harmadik fordulós szuperrangadón ámulatba ejtette a világot az utóbbi évek egyik legnagyobb szabadrúgásgóljával.

A szenzációs, harmincméteres kifli valósággal felrobbantotta az Anfieldet, a csodaszámba menő találat pedig csak még inkább felértékelődött az által, hogy Szoboszlai lövésénél gyakorlatilag esélye sem volt a világ egyik legjobb kapusának, David Rayának, s hogy a Premier League-címvédő végül ezzel a találattal győzte le a trónkövetelő londoniakat.

 

Hogy a Bajnokok Ligájában se maradjunk Szoboszlai-szabadrúgásgól nélkül, arról a januári, Marseille elleni találkozón gondoskodott válogatottunk csapatkapitánya. Ha az előzőre azt mondtuk, az volt tán mind közül a legnagyobb, akkor ez meg a legokosabb: 

a magyar világsztár nem mindennapi ravaszsággal használta ki, hogy Geronimo Rulli kapus az aktuális trendekkel ellentétben nem fektetett le biztosító embert a sorfal mögé, így a felugró fal alatt lőtte el váratlanul és tűpontosan, esélyt sem hagyva az Olympique argentin portásának.

A székesfehérvári kiválóság azonban nem elégedett meg azzal, hogy „csak” a Premier League jelenlegi legjobb együttesét szomorítsa, úgy volt vele, a második legjobbat is kipipálja a világ legerősebb bajnokságában. Így aztán 

  • David Raya és az Arsenal után 
  • a Pep Guardiola-féle Manchester Cityt és napjaink másik kapusikonját, Gianluigi Donnarummát is 

sokkolta egy védhetetlen szabadrúgással – újabb tökéletesen kivitelezett technika (ezekről itt írtunk bővebben), maximálisan kihasználva, hogy a világklasszis olasz érthetetlen módon csupán kétfős sorfalat állított fel, azt is rosszul.

Szoboszlai Dominik idei összegyűjtött bajnoki szabadrúgásairól a Premier League is közzétett egy rövid, ám annál látványosabb összeállítást, benne természetesen a hétvégi, Spurs elleni, illetve a szezonközi, Bournemouth-nak lőtt találatával is. 

Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Takagi
2026. március 16. 16:14
Domi egy zseni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!