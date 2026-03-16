robert fico ursula von der leyen barátság bizottság ukrajna felvétel európai bizottság orbán viktor

Kiszivárgott hangfelvétel bizonyítja: összejátszik Brüsszel Kijevvel

2026. március 16. 12:33

A felvétel tanúsága szerint Brüsszel egyelőre nem kíván nyilvánosan állást foglalni a vezeték kérdésében. Magyar Péter legnagyobb örömére.

2026. március 16. 12:33
null

Szélsebesen terjedt el a szlovákiai sajtóban az a hangfelvétel, amelyen egy magas rangú EU-képviselő és egy, a Politicóhoz köthető újságíró folytat informális telefonbeszélgetést – írta meg a Bumm

A felvételen szóba kerül a Barátság kőolajvezeték ügye, valamint Orbán Viktor és Robert Fico szerepe az Európai Bizottság és Ukrajna közötti diplomáciai helyzetben.

A nyilvános álláspont ismert: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kijevi látogatásán kifejezetten kérte Ukrajnát a Barátság vezeték javítási munkálatainak gyorsítására. 

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett
A kiszivárgott beszélgetés szerint azonban a kulisszák mögött egészen más hangon folyik a párbeszéd.

A felvételen az uniós diplomata azt sugallja, hogy a Bizottság egyelőre nem kíván nyilvánosan állást foglalni a vezeték kérdésében. „Kényes egyensúlyról van szó mindenki számára” – hangzik el a beszélgetésben. 

Az EU-s képviselő egyértelművé teszi, hogy a Bizottság nem fog nyilvánosan sem javaslatot tenni, sem nyomást gyakorolni Kijev felé a vezeték megnyitása érdekében”

 – ami ellentmondani látszik a brüsszeli testület hivatalos kommunikációjának.

A Barátság vezeték január 27-e óta nem üzemel, az ukrán kormány szerint orosz támadás érte az infrastruktúrát. Orbán Viktor és Robert Fico ugyanakkor azt állítja, Volodimir Zelenszkij politikai okokból halogatja a javítást.

A felvételen kendőzetlenül fogalmaznak a magyar miniszterelnökkel kapcsolatban. Az EU-s képviselő szerint Orbán Viktor „teljes választási üzemmódban” van, és a Barátság körüli konfliktus elsősorban belpolitikai célokat szolgál. „Mindenki tudja, hogy ez csak a választásról szól” – hangzik el a felvételen. A beszélő szerint ez nem elszigetelt vélemény Brüsszelben. Szó esik továbbá egy Orbán Viktor által az EU vezetéséhez intézett levélről is, amelyet az EU-s képviselő állítólag csak körülbelül egy órával a beszélgetés előtt kapott meg – miután az már megjelent a közösségi médiában.

A felvételen Robert Fico is szóba kerül: az uniós diplomata a szlovák miniszterelnökre utalva megtorpan a névnél, majd gyorsan továbblép, jelezve, hogy egyeztetés volt vele is a vezeték ügyéről. 

A beszélgetésben említik Horvátországot is, amely egyre hangosabban hirdeti saját Adria csővezetékének használhatóságát

 – ami a képviselő szerint „saját kis drámájává” kezd válni.

A felvétel egy „Toby Miller” nevű YouTube-csatornán jelent meg, amelynek ez az egyetlen videója. A csatornát láthatóan nemrég hozták létre, más tartalom nem található rajta, automatikusan generált azonosítóval. Ez nem bizonyítja ugyan hogy hamisítványról lenne szó, de óvatosságra int.

Megkerestük az Európai Bizottságot és a Politicót a felvétellel kapcsolatban. Amint válaszolnak, frissítjük cikkünket. 

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

 

Nyitókép: Simon Wohlfahrt / AFP

A felvétel angol nyelven itt hallgatható meg:

 

Orbán és Zelenszkij harca, kegyetlen ukrán fenyegetés, őrült putyinozás – itt az új Mesterterv

Orbán és Zelenszkij harca, kegyetlen ukrán fenyegetés, őrült putyinozás – itt az új Mesterterv
Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
dodek4b
2026. március 16. 13:14 Szerkesztve
Villany lekapcs , teljes határzár közút + vasút , a csepeli Ugri iskola gyerekeit is hazaküldeni, aztán jóccakát !
statiszta
2026. március 16. 13:14
A vezeték leállítása a választások utánra szól, jan vége és 04.12 közöntt nincs 90 nap.
bondavary
2026. március 16. 13:10
A vezeték elzárásához kellett Ursula engedélye, bár inkább valószínű, hogy az ő ötletük volt. Ugyanez áll a horvátokra is. Ezek után csak az oroszok győzelmét lehet kívánni. Az EU már semmivel nem különb az egykori szovjet birodalomnál, amely 1968-ban szintén fellépett a revizionista Csehszlovákiával szemben. Az is birodalmi agresszió volt, ez is az. Az ukrajnai háború nem más, mint a birodalmi Európa híveinek korai csapatépítő tréningje. Már megvan az ideológia alap, most kéne a közös kölcsönökkel létrehozni a kötöttségeket. Mindezt ukrán és orosz áldozatok árán, és hangos, szemforgató moralizálás közepette.
dryanflowd-
2026. március 16. 13:07 Szerkesztve
"Kiszivárgott hangfelvétel bizonyítja: összejátszik Brüsszel Kijevvel – (legalábbis virágnyelven) – Ugye tudja, Pelikán, nincs mit tenni... – Expressz munka.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!