A címvédő a top háromban sincsen – itt a világbajnokság erősorrendje

Megvan a Fradi új edzője
A bajnokcsapattól érkezik az új mester.
Elképesztő izgalmak várnak a szurkolókra az elkövetkező bő egy hónapban minden idők legnagyobb létszámú világbajnokságán.
Június 11-én elkezdődik minden idők legnagyobb létszámú labdarúgó-világbajnoksága, amelyre először kerül sor három országban, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. Az első 48 csapatos vb-nek 16 város stadionja ad otthont, a döntőnek a MetLife Stadium New Jersey-ben.
A torna legidősebb labdarúgója, a skótok 43 éves és 162 napos kapusa, Craig Gordon lesz, míg a legfiatalabb játékosa a mexikóiak 17 éves tehetsége, Gilberto Mora. Heten is elmúltak 40 évesek, huszonketten pedig 20 éven aluliak és 22 olyan játékos is bekerült a keretekbe, aki már megnyerte korábban a vb-t.
Hetvenegy ország 449 klubjából érkeznek a labdarúgók, közülük 891 játékos élete első világbajnokságára készül.
A világ legnagyobb statisztikai elemző szervezetének számító Opta Analyst közzétette várakozásait a torna előtt, amely szerint az Eb-győztes spanyolok számítanak a favoritnak, megelőzve a franciákat és az angolokat. A címvédő Argentína mindössze a negyedik legesélyesebb az elemzők szerint.
Fotó: Timothy A. Clary/AFP