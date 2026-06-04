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A címvédő a top háromban sincsen – itt a világbajnokság erősorrendje

2026. június 04. 22:43

Elképesztő izgalmak várnak a szurkolókra az elkövetkező bő egy hónapban minden idők legnagyobb létszámú világbajnokságán.

2026. június 04. 22:43
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Június 11-én elkezdődik minden idők legnagyobb létszámú labdarúgó-világbajnoksága, amelyre először kerül sor három országban, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. Az első 48 csapatos vb-nek 16 város stadionja ad otthont, a döntőnek a MetLife Stadium New Jersey-ben.

A torna legidősebb labdarúgója, a skótok 43 éves és 162 napos kapusa, Craig Gordon lesz, míg a legfiatalabb játékosa a mexikóiak 17 éves tehetsége, Gilberto Mora. Heten is elmúltak 40 évesek, huszonketten pedig 20 éven aluliak és 22 olyan játékos is bekerült a keretekbe, aki már megnyerte korábban a vb-t.

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Hetvenegy ország 449 klubjából érkeznek a labdarúgók, közülük 891 játékos élete első világbajnokságára készül.

A világ legnagyobb statisztikai elemző szervezetének számító Opta Analyst közzétette várakozásait a torna előtt, amely szerint az Eb-győztes spanyolok számítanak a favoritnak, megelőzve a franciákat és az angolokat. A címvédő Argentína mindössze a negyedik legesélyesebb az elemzők szerint.

Fotó: Timothy A. Clary/AFP

 

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