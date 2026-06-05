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volodimir zelenszkij petro porosenko kijev

Elszabadultak az indulatok Kijevben: káromkodva esett egymásnak Zelenszkij és Porosenko

2026. június 05. 06:04

Nem indult jól a kényszeres együttműködés.

2026. június 05. 06:04
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Hosszú idő után először találkozott személyesen Volodimir Zelenszkij hivatalban lévő elnök és elődje, Petro Porosenko. A két politikai rivális egyeztetését az Ukrainszka Pravda hozta nyilvánosságra. A találkozó hátterében David Arahamija, a parlamenti frakció vezetője és Kirilo Budanov, az elnöki hivatal egyik kulcsembere állt. Belső források szerint Porosenko támadóan lépett fel: az internetről kinyomtatott gúnyrajzokkal és mémekkel szembesítette Zelenszkijt, és azzal vádolta a kormányzatot, hogy szervezett lejáratókampányt folytat ellene – írja a Kárpáthír.

A hangulat gyorsan elfajult, a felek állítólag orosz káromkodásokat is használtak a vita hevében. 

Zelenszkij határozottan visszautasította, hogy Porosenko áldozatként tüntesse fel magát. Felrótta, hogy az ellenzéki trollhálózatok hasonlóan agresszív kampányokat folytatnak, amelyek szerinte millió dolláros költséggel járnak.

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Az elnök emellett számon kérte Porosenkón, hogy a háttérben támogatja politikai riválisait, különösen Valerij Zaluzsnijt, londoni nagykövetet.

A kényszerből létrejött találkozó mögött világos strukturális kényszer áll. Az elnöki stáb belátta, hogy az egyeduralomra épülő rendszer kimerült, a kormánypárti frakció pedig széttöredezett. Az ország kormányozhatóságának fenntartásához ezért elkerülhetetlenné vált külső szövetségesek bevonása. 

Jelenleg Kirilo Budanov és David Arahamija játssza a legfontosabb szerepet a kijevi hatalmi egyensúly fenntartásában

– mindketten állandóan az elnök közelében vannak. 

Míg Arahamija politikai ambíciók nélküli, megbízható belső láncszemnek számít, addig Budanov népszerűsége folyamatosan nő a közvélemény-kutatásokban, ami egyre nagyobb veszélyt jelent Zelenszkijnek. Feszültséget okoz az elnök belső körében Mihajlo Fedorov védelmi miniszter is, akinek radikális reformterveit a kancellárián belül túlságosan nyugatosnak és kockázatosnak ítélik.

Nyitókép forrása: HENRY NICHOLLS  /AFP

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Összesen 6 komment

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Haifisch
2026. június 05. 07:56
Kár, hogy nem verték agyon egymást a mocskos hoholok...
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CsG76
2026. június 05. 07:56
A csokigyáros nekiment a ripacsnak. Vagy fordítva…
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0
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martens
2026. június 05. 07:51
Csak ukrán módon beszélgettek egymással.
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fullfater
2026. június 05. 07:26
Bruhahaaaa! Ekkora baromságot! Ukrajna az USA keleti bástyája. Ukrajna azt csinálja amit az USA követel tőle. Ukrajna nem szuverén ország. Ukrajna az USA parancsára csonkította meg magát. Évtizedek fognak eltelni mire ukrán gyerekek születnek. Valószínűleg addigra már nem is mint ukránok. Végső soron Ukrajna csak egy fikció.
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