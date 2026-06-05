Elszabadultak az indulatok Kijevben: káromkodva esett egymásnak Zelenszkij és Porosenko

Hosszú idő után először találkozott személyesen Volodimir Zelenszkij hivatalban lévő elnök és elődje, Petro Porosenko. A két politikai rivális egyeztetését az Ukrainszka Pravda hozta nyilvánosságra. A találkozó hátterében David Arahamija, a parlamenti frakció vezetője és Kirilo Budanov, az elnöki hivatal egyik kulcsembere állt. Belső források szerint Porosenko támadóan lépett fel: az internetről kinyomtatott gúnyrajzokkal és mémekkel szembesítette Zelenszkijt, és azzal vádolta a kormányzatot, hogy szervezett lejáratókampányt folytat ellene – írja a Kárpáthír.

A hangulat gyorsan elfajult, a felek állítólag orosz káromkodásokat is használtak a vita hevében.

Zelenszkij határozottan visszautasította, hogy Porosenko áldozatként tüntesse fel magát. Felrótta, hogy az ellenzéki trollhálózatok hasonlóan agresszív kampányokat folytatnak, amelyek szerinte millió dolláros költséggel járnak.