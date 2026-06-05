Elszabadultak az indulatok Kijevben: káromkodva esett egymásnak Zelenszkij és Porosenko

Újabb korrupciós bomba robbant Ukrajnában – meddig maradhat Zelenszkij?
Az energetikai szektorban is röpködnek a százmilliók a hatalmasok zsebébe.
Nem indult jól a kényszeres együttműködés.
Hosszú idő után először találkozott személyesen Volodimir Zelenszkij hivatalban lévő elnök és elődje, Petro Porosenko. A két politikai rivális egyeztetését az Ukrainszka Pravda hozta nyilvánosságra. A találkozó hátterében David Arahamija, a parlamenti frakció vezetője és Kirilo Budanov, az elnöki hivatal egyik kulcsembere állt. Belső források szerint Porosenko támadóan lépett fel: az internetről kinyomtatott gúnyrajzokkal és mémekkel szembesítette Zelenszkijt, és azzal vádolta a kormányzatot, hogy szervezett lejáratókampányt folytat ellene – írja a Kárpáthír.
A hangulat gyorsan elfajult, a felek állítólag orosz káromkodásokat is használtak a vita hevében.
Zelenszkij határozottan visszautasította, hogy Porosenko áldozatként tüntesse fel magát. Felrótta, hogy az ellenzéki trollhálózatok hasonlóan agresszív kampányokat folytatnak, amelyek szerinte millió dolláros költséggel járnak.
Az elnök emellett számon kérte Porosenkón, hogy a háttérben támogatja politikai riválisait, különösen Valerij Zaluzsnijt, londoni nagykövetet.
A kényszerből létrejött találkozó mögött világos strukturális kényszer áll. Az elnöki stáb belátta, hogy az egyeduralomra épülő rendszer kimerült, a kormánypárti frakció pedig széttöredezett. Az ország kormányozhatóságának fenntartásához ezért elkerülhetetlenné vált külső szövetségesek bevonása.
Jelenleg Kirilo Budanov és David Arahamija játssza a legfontosabb szerepet a kijevi hatalmi egyensúly fenntartásában
– mindketten állandóan az elnök közelében vannak.
Míg Arahamija politikai ambíciók nélküli, megbízható belső láncszemnek számít, addig Budanov népszerűsége folyamatosan nő a közvélemény-kutatásokban, ami egyre nagyobb veszélyt jelent Zelenszkijnek. Feszültséget okoz az elnök belső körében Mihajlo Fedorov védelmi miniszter is, akinek radikális reformterveit a kancellárián belül túlságosan nyugatosnak és kockázatosnak ítélik.
Nyitókép forrása: HENRY NICHOLLS /AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Az energetikai szektorban is röpködnek a százmilliók a hatalmasok zsebébe.
***