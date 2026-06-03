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korrupció orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij ukrajna

Újabb korrupciós bomba robbant Ukrajnában – meddig maradhat Zelenszkij?

2026. június 03. 07:34

Az energetikai szektorban is röpködnek a százmilliók a hatalmasok zsebébe.

2026. június 03. 07:34
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A Zn.ua arról ír, hogy az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség újabb visszaélési ügyet tárt fel az állami energetikai szektorban: az Enerhoatom vállalat egyik nagy volumenű beruházásánál mintegy 170 millió hrivnya – több százmillió forint – jogtalan elsajátítása történt.

A nyomozás szerint a Mikolajivi területen zajló szivattyús-tározós vízerőmű építéséhez kapcsolódóan 

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a gyanúsítottak egy összetett, több cégen keresztül működtetett rendszert alakítottak ki, amelynek célja a közpénzek jelentős részének elvonása volt. Vagyis csak a szokásos.

A vizsgálat szerint a beruházás kivitelezését az ügy egyik szervezőjéhez köthető vállalat végezte, amely több alkalommal is elmulasztotta a határidők betartását, és korábban csődhelyzetbe is került, ennek ellenére sorozatosan kötöttek velük újabb és újabb kiegészítő szerződéseket – szám szerint több mint hetvenet –, amelyek folyamatosan módosították a munkák tartalmát és határidejét. A nyomozó hatóságok szerint 

a vállalat tulajdonosa egészen egyszerűen befolyást gyakorolt az Enerhoatom egyes vezetőire.

Az ügyben a gyanúsítottakat különösen nagy értékre elkövetett hűtlen kezelés és vagyonelsajátítás miatt vizsgálják, és nem zárható ki további érintettek azonosítása sem. Emlékeztetnek: az Enerhoatom körüli mostani ügy nem az első korrupciós botrány az ukrán energiaszektorban.

A Magyar Nemzet fölhívja a figyelmet: korábban a NABU egy mintegy százmillió dolláros sikkasztási hálózatot leplezett le, amely az ukrán energetikai szektort, köztük az állami atomenergetikai vállalatot, az Enerhoatomot érintette. A vádak szerint a rendszerben részt vevő tisztségviselők 

a vállalat beszállítóitól 10–15 százalékos visszaosztásokat szedtek be a szerződések értéke után.

A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) pénzmosás és bűnszervezetben való részvétel miatt vádat emelt Herman Haluscsenko volt energiaügyi miniszter ellen. 

Zelenszkij volt miniszterét az ukrán kormány novemberben függesztette fel tisztségéből,

miután fény derült szerepvállalására a legmagasabb politikai körökig érő korrupciós botrányban – írják.

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Összesen 4 komment

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Sorrend:
gullwing
2026. június 03. 08:35
Ameddig a korrupt eu-s vezetők hatalomba tartják...
Válasz erre
3
0
pollip
2026. június 03. 08:33
Ursula és MP küldi az újabb, friss pénzt!
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2
0
andris-923
2026. június 03. 07:58
Most ez mitől hír ? Prusszelben ugyanígy működik minden ! Egy kis csontot dobtak a népnek hogy rágódjanak rajta Hooogy mik vannak
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5
0
gyzoltan-2
2026. június 03. 07:43
"Újabb korrupciós bomba robbant Ukrajnában – meddig maradhat Zelenszkij?" Zelenszkij, mint a világ zsidóságának az ügyvivője, képviselője, érinthetetlen! -az ukránok számára nyilvánvalóan!
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5
0
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