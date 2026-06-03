Újabb korrupciós bomba robbant Ukrajnában – meddig maradhat Zelenszkij?

A Zn.ua arról ír, hogy az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség újabb visszaélési ügyet tárt fel az állami energetikai szektorban: az Enerhoatom vállalat egyik nagy volumenű beruházásánál mintegy 170 millió hrivnya – több százmillió forint – jogtalan elsajátítása történt.

A nyomozás szerint a Mikolajivi területen zajló szivattyús-tározós vízerőmű építéséhez kapcsolódóan