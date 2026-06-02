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európai békekeret Magyarország Ukrajna Magyar Péter Andrij Szibiha Európai Unió

Feloldotta a Tisza a magyar vétót: tovább finanszírozhatja az EU az Ukrajnának szánt fegyvereket

2026. június 02. 21:34

A Politico szerint Magyar Péterék már nem akadályozzák a több tízmilliárd eurónyi uniós katonai támogatás kifizetését.

2026. június 02. 21:34
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Magyarország feloldotta az Ukrajnának nyújtott fegyverszállítások uniós megtérítését blokkoló vétóját – számolt be a Politico több uniós diplomáciai forrásra hivatkozva. A lap szerint a Péter Magyar vezette kabinet ezzel véget vetett annak a két éve tartó patthelyzetnek, amelyet még az Orbán-kormány idézett elő.

A döntést hétfőn jelentette be Bánfalvi Levente, Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének nagykövete, illetve az EU Politikai és Biztonsági Bizottságának képviselője a testület ülésén. A Politico információi szerint a lépést összesen hat uniós diplomata erősítette meg.

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A vita középpontjában az úgynevezett Európai Békekeret (European Peace Facility – EPF) áll.

Ez az Európai Unión kívüli, külön finanszírozási mechanizmus részben megtéríti azoknak a tagállamoknak a költségeit, amelyek saját készleteikből fegyvereket és hadianyagot adnak át Ukrajnának.

A jelenlegi rendszerben az EU jellemzően a támogatások értékének mintegy 40 százalékát téríti vissza.

Mivel az EPF-fel kapcsolatos döntésekhez egyhangú állásfoglalás szükséges, Magyarország az elmúlt két évben meg tudta akadályozni a kifizetések jóváhagyását.

A Politico szerint emiatt több mint 40 milliárd eurónyi visszatérítés torlódott fel, ami jelentős feszültséget okozott a legnagyobb támogatók – köztük Németország és Hollandia – körében.

A mostani döntés következtében azonnal felszabadulhat mintegy 6,6 milliárd eurónyi kifizetés, a későbbiekben pedig további összegek is elérhetővé válhatnak.

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Szélesebb külpolitikai fordulat

A Politico szerint a vétó feloldása a tágabb magyar külpolitikai irányváltás része. A lap emlékeztetett arra, hogy az Orbán-kormány az elmúlt években egyre inkább szembekerült Brüsszellel Ukrajna támogatásának kérdésében, miközben az Európai Bizottság a jogállamisági és korrupciós kifogásokra hivatkozva visszatartotta a Magyarországnak járó uniós forrásokat.

A lap felidézte, hogy pénteken Budapest és az Európai Bizottság megállapodást kötött a korábban befagyasztott, összesen 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás fokozatos felszabadításáról.

Emellett Magyarország támogatja a Kijevnek nyújtandó 90 milliárd eurós uniós hitelt, tárgyalásokat kezdett az ukrajnai magyar kisebbség jogairól, valamint jelezte: kész feloldani az Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatos korábbi fenntartásait is.

Egy névtelenséget kérő uniós diplomata a Politicónak úgy fogalmazott:

Ez pozitív visszajelzés azoknak a tagállamoknak, amelyek a legtöbb támogatást nyújtották Ukrajnának. Most végre visszakaphatják a pénzük egy részét, ami igazságosabbá teszi a teherviselést.”

A Politico szerint a következő hetekben arról is dönteniük kell a tagállamoknak, hogy

  • a felszabaduló források a nemzeti költségvetésekbe kerüljenek-e vissza,
  • vagy újabb ukrajnai támogatások finanszírozására fordítsák őket.

Kijev természetesen az utóbbi megoldást támogatja: Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter már arra szólította fel az uniós országokat, hogy a felszabaduló pénzből Patriot légvédelmi rendszereket és rakétákat vásároljanak Ukrajna számára.

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Fotó: John MACDOUGALL / AFP

 

 

Összesen 12 komment

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Sorrend:
figyelő4322
2026. június 02. 22:08
Pol Pöt "jelezte: kész feloldani az Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatos korábbi fenntartásait is." Szóval ezt is megteszi anélkül, hogy a kijevi maffia a magyar kisebbség jogait visszaadná? Micsoda 💩házi poloska ez... Az országa népének a vérét szívja ahelyett, hogy az ellenségét szívná... Persze ez az igazság: az ország ellenségei az ő haverjai. Azoknak biztosan nem a vérét szívja, hanem a... Valamelyik másik testrészét? 🤔😳😲
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2
0
Orange79
2026. június 02. 22:07
Helyes, adják oda mindenüket ennek a korrupt, fasisztoid szarfészeknek! Legalább már nem bújhatnak Orbán vétója mögé a farizeus, sunyi politikusok. Peter Madzsjar is the future. Megkaptátok buzik.
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3
0
fintaj-2
2026. június 02. 22:05
Nagy disznóságra készülhetnek, amit a köztársasági elnök mindenáron való eltávolításának szándéka bizonyít. A köztársasági elnök bűnéül felróttak konstruáltak, amivel táborukat folyamatosan hergelik, majd ezt táboruk követeléseinek állítanak be. Nagy lesz az ára a még el nem hozott pénzeknek, ami Ukrajna támogatására és valószínűleg megrendelések formájában vissza fog csorogni!
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6
0
nuevas-reglas
2026. június 02. 22:01
Tanultak Szarbanek rajzfilmszeru megdoglesebol
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0
1
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