Valóra válik Orbán Viktor jóslata: Brüsszel Ukrajna és Moldova előtt is megnyithatja az uniós csatlakozási tárgyalásokat Magyar Péternek hála

Június 15-én Luxemburgban megkezdődhetnek az Európai Unió és Ukrajna, illetve Moldova közötti formális csatlakozási tárgyalások – írja a Politico négy diplomáciai forrásra hivatkozva. A lap szerint az első tárgyalási fejezetcsoport – úgynevezett „cluster” – megnyitása jelentheti a következő hivatalos lépést a két ország uniós tagsága felé.

A fejlemény különösen azért jelentős, mert Ukrajna és Moldova egyszerre nyújtotta be csatlakozási kérelmét, ezért a moldovai folyamat előrehaladása is attól függ, hogy sikerül-e előrelépést elérni Kijev ügyében.