Tisza Párt uniós csatlakozás Magyarország kárpátaljai magyarok Ukrajna Moldova Magyar Péter Európai Unió Kárpátalja

Valóra válik Orbán Viktor jóslata: Brüsszel Ukrajna és Moldova előtt is megnyithatja az uniós csatlakozási tárgyalásokat Magyar Péternek hála

2026. június 02. 16:20

A Politico értesülései szerint június 15-én új szakaszba léphet Ukrajna és Moldova európai uniós csatlakozási folyamata, miután Budapest jelezte: kész lehet feloldani korábbi vétóját.

Június 15-én Luxemburgban megkezdődhetnek az Európai Unió és Ukrajna, illetve Moldova közötti formális csatlakozási tárgyalások – írja a Politico négy diplomáciai forrásra hivatkozva. A lap szerint az első tárgyalási fejezetcsoport – úgynevezett „cluster” – megnyitása jelentheti a következő hivatalos lépést a két ország uniós tagsága felé.

A fejlemény különösen azért jelentős, mert Ukrajna és Moldova egyszerre nyújtotta be csatlakozási kérelmét, ezért a moldovai folyamat előrehaladása is attól függ, hogy sikerül-e előrelépést elérni Kijev ügyében.

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

A Politico szerint magyar részről az elmúlt napokban olyan jelzések érkeztek, amelyek arra utalnak, hogy a korábbi években következetesen fenntartott ellenállás enyhülhet. A lapnak nyilatkozó diplomaták szerint hétfőn ukrán és magyar szakértők tárgyaltak a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetéről, amely hosszú ideje a kétoldalú viták egyik központi kérdése.

Az egyik diplomata szerint az ukrán fél garanciákat adott arra, miként kívánja kezelni a korábban még Orbán Viktor kormánya által összeállított 11 pontos követeléscsomag legtöbb elemét. Úgy véli,

bár nem minden magyar igény teljesíthető azonnal, Budapest jóváhagyása állítólag nem függ új ukrán törvények elfogadásától.

Egy magyar tisztviselő ugyanakkor óvatosabban fogalmazva úgy nyilatkozott a brüsszeli lapnak:

Még nem született döntés. A tárgyalások folytatódnak. Nem született megállapodás.”

Magyar Péter brüsszeli tárgyalásai után gyorsultak fel az események

A Politico egyik forrása szerint az egyeztetések azt követően kaptak új lendületet, hogy Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelbe utazott, és uniós vezetőkkel tárgyalt a Magyarországnak járó, korábban befagyasztott 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás ügyéről.

A lap szerint az EU-tagállamok nagykövetei a hét végéig véglegesíthetik álláspontjukat az első tárgyalási fejezet megnyitásáról. Ezt megelőzően

  • Ukrajnának még be kell mutatnia reformterveit,
  • valamint a kisebbségi jogokkal kapcsolatos vállalásait.

Egyhangú döntés szükséges

A csatlakozási tárgyalások minden szakaszának megnyitásához a 27 tagállam egyhangú támogatása szükséges. Ez azt jelenti, hogy bármelyik ország – akár most, akár a későbbi fejezetek során – megakaszthatja a folyamatot.

A Politico értesülései alapján ugyanakkor jelenleg reális esély mutatkozik arra, hogy Ukrajna és Moldova június közepén hivatalosan is beléphessen a csatlakozási tárgyalások következő szakaszába.

***

Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Janika50
2026. június 02. 17:07
Régen úgy hangzott dooooóóóóójjcsláááánd, dooooooóóóójcslááááánd, .... szovjetúúúúúúúúnióóóóó. Moszt? júúúúúúúrop, júúúúúúúrop,... ukráááááííííne, ukrááááááííííííííne, ... Mi változott azon kivül, hogy elteltt jópár évtized?
Ízisz
2026. június 02. 16:49
🧡🇭🇺 "radler 2026. június 02. 16:30 Szegény Orbán 1G Viktor, hogy szeretne most vétózgatni..... Csak hát elvettük a játékát." Válasz erre 🖕 Ízisz radler 2026. június 02. 16:47 🧡🇭🇺 Csináltok ti ú játékot, amibe egész Európa fog belepusztulni!!! Csomagolj kutya, vár a front!!" Nem fogjátok megúszni!!! Brüsszel és a bűnöző gazdád is adja a pénzt, hadi felszerelést, élő katonákat zelenszkijnek!!! Mindent megcsinál a globalista bankár zsidók parancsára!!! Na ennyi eszed van rühes kutya!!! 💯👌❗
hexahelicene
2026. június 02. 16:44
Maia Sandu kurva nagyot csalt - kibaszott kurva ótvar nagy a csaj. Ursula áthintett 1 mrd eurot a kib. Maia bulának. Akkor zárták le a hidakat, hogy az orosz-szimpi NE tudjon szavazni. Ezzel csalták el Moldovát.
nyugalom
2026. június 02. 16:34
Poloska ölelgetni fogja zselit, testvérek!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!