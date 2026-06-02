Valóra válik Orbán Viktor jóslata: Brüsszel Ukrajna és Moldova előtt is megnyithatja az uniós csatlakozási tárgyalásokat Magyar Péternek hála

Magyar Péter és Friedrich Merz Ukrajna EU-csatlakozásáról is egyeztetett Berlinben – mutatjuk, miről volt szó!
A magyar kormányfő szerint új korszak kezdődhet, ugyanakkor több kérdésben is határozott vörös vonalakat jelölt ki.
A Politico értesülései szerint június 15-én új szakaszba léphet Ukrajna és Moldova európai uniós csatlakozási folyamata, miután Budapest jelezte: kész lehet feloldani korábbi vétóját.
Június 15-én Luxemburgban megkezdődhetnek az Európai Unió és Ukrajna, illetve Moldova közötti formális csatlakozási tárgyalások – írja a Politico négy diplomáciai forrásra hivatkozva. A lap szerint az első tárgyalási fejezetcsoport – úgynevezett „cluster” – megnyitása jelentheti a következő hivatalos lépést a két ország uniós tagsága felé.
A fejlemény különösen azért jelentős, mert Ukrajna és Moldova egyszerre nyújtotta be csatlakozási kérelmét, ezért a moldovai folyamat előrehaladása is attól függ, hogy sikerül-e előrelépést elérni Kijev ügyében.
A Politico szerint magyar részről az elmúlt napokban olyan jelzések érkeztek, amelyek arra utalnak, hogy a korábbi években következetesen fenntartott ellenállás enyhülhet. A lapnak nyilatkozó diplomaták szerint hétfőn ukrán és magyar szakértők tárgyaltak a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetéről, amely hosszú ideje a kétoldalú viták egyik központi kérdése.
Az egyik diplomata szerint az ukrán fél garanciákat adott arra, miként kívánja kezelni a korábban még Orbán Viktor kormánya által összeállított 11 pontos követeléscsomag legtöbb elemét. Úgy véli,
bár nem minden magyar igény teljesíthető azonnal, Budapest jóváhagyása állítólag nem függ új ukrán törvények elfogadásától.
Egy magyar tisztviselő ugyanakkor óvatosabban fogalmazva úgy nyilatkozott a brüsszeli lapnak:
Még nem született döntés. A tárgyalások folytatódnak. Nem született megállapodás.”
A Politico egyik forrása szerint az egyeztetések azt követően kaptak új lendületet, hogy Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelbe utazott, és uniós vezetőkkel tárgyalt a Magyarországnak járó, korábban befagyasztott 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás ügyéről.
A lap szerint az EU-tagállamok nagykövetei a hét végéig véglegesíthetik álláspontjukat az első tárgyalási fejezet megnyitásáról. Ezt megelőzően
A csatlakozási tárgyalások minden szakaszának megnyitásához a 27 tagállam egyhangú támogatása szükséges. Ez azt jelenti, hogy bármelyik ország – akár most, akár a későbbi fejezetek során – megakaszthatja a folyamatot.
A Politico értesülései alapján ugyanakkor jelenleg reális esély mutatkozik arra, hogy Ukrajna és Moldova június közepén hivatalosan is beléphessen a csatlakozási tárgyalások következő szakaszába.
Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP