Film a feltámadásról: volt kosárlabdázó készített látványos mozit idegen terepen

„Légy rendben önmagaddal, a többi majd alakul!” – Valter Attila a Mandinernek
De vajon mi lesz a Tour de France-szal?
Beviszi a nézőt a kulisszák mögé. Sitku Márton úgy nyúlt számára is szokatlan témához, ahogy Magyarországon eddig még senki, ebből végül látványos és hiánypótló hazai sportfilm született.
A kiváló hangulatú, izgalmas, és az időjárás miatt helyenként kaotikus verseny mellett remek magyar eredményeket is hozott a Tour de Hongrie idei kiírása. Valter Attila legjobb hazai menőként az összetett 9., míg jó barátja, Dina Márton a 14. helyen végzett, Fetter Erik pedig zárónapi remeklésének köszönhetően végül hazavihette a hegyi pontverseny győztesének járó piros trikót. Utóbbi bravúrt most meg is filmesítették, méghozzá egy Magyarországon párját ritkítóan látványos, hazai bringás koprodukció keretén belül.
Ezt is ajánljuk a témában
De vajon mi lesz a Tour de France-szal?
A tavaly óta a magyar bejegyzésű kontinentális istállóban, a Team United Shippingben tekerő Fetter Erik erős nemzetközi mezőnyben tudta megnyerni a hegyi pontversenyt. Ez önmagában is nagy szó, de a verseny közbeni nehézségek tükrében meg aztán főleg: nem véletlenül lett a film címe az, hogy
Néha meg kell halni, hogy feltámadj!”
– a csapat masszőre írta fel ezt Fetter kormányára a viadal legnehezebb pillanatában. Érdekesség, hogy a filmet
a korábbi profi kosárlabdázó, a Sopronnal és a Zalaegerszeggel az élvonalban is megforduló Sitku Márton készítette, saját bevallása szerint mindenféle filmes tapasztalat nélkül.
A végeredményen ez egyáltalán nem látszik: a csapathoz eredetileg fotósként csatlakozó Sitku végül 25 órányi felvételből készítette el a csaknem egyórás filmet, ami a nagy streamingszolgáltatók hasonló tematikájú, például nagy sikerű Tour de France-dokumentumfilmjeire hajaz, s mint ilyen, egyedülálló darabnak mondható a hazai bringasportban. A produkció hiánypótló módon, magyar nyelven és látványos vizuális megoldásokkal mutatja be az országúti kerékpársport sajátos szépségeit és nehézségeit, valamint komoly logisztikai és egyéb kihívásait a versenyzők, a szerelők és a csapatnál dolgozó további személyek szemszögéből. A filmet hétvégén Törökbálinton egy nyilvános vetítés keretében mutatták be először, azóta pedig már a YouTube-on is megtekinthető.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt