Ft
Ft
27°C
14°C
Ft
Ft
27°C
14°C
06. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Valter Attila kerékpár Fetter Erik Tour de Hongrie

Film a feltámadásról: volt kosárlabdázó készített látványos mozit idegen terepen

2026. június 02. 15:12

Beviszi a nézőt a kulisszák mögé. Sitku Márton úgy nyúlt számára is szokatlan témához, ahogy Magyarországon eddig még senki, ebből végül látványos és hiánypótló hazai sportfilm született.

2026. június 02. 15:12
null

A kiváló hangulatú, izgalmas, és az időjárás miatt helyenként kaotikus verseny mellett remek magyar eredményeket is hozott a Tour de Hongrie idei kiírása. Valter Attila legjobb hazai menőként az összetett 9., míg jó barátja, Dina Márton a 14. helyen végzett, Fetter Erik pedig zárónapi remeklésének köszönhetően végül hazavihette a hegyi pontverseny győztesének járó piros trikót. Utóbbi bravúrt most meg is filmesítették, méghozzá egy Magyarországon párját ritkítóan látványos, hazai bringás koprodukció keretén belül. 

Fetter Erik United Shipping film
Fetter Erik lett az idei Tour de Hongrie egyik magyar főhőse – és most a csapatáról, a United Shippingről készült filmé is (Fotó: Karancsi Albert Rudolf/TdH)

Ezt is ajánljuk a témában

Hasonlít a nagy streamingfilmekre

A tavaly óta a magyar bejegyzésű kontinentális istállóban, a Team United Shippingben tekerő Fetter Erik erős nemzetközi mezőnyben tudta megnyerni a hegyi pontversenyt. Ez önmagában is nagy szó, de a verseny közbeni nehézségek tükrében meg aztán főleg: nem véletlenül lett a film címe az, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Néha meg kell halni, hogy feltámadj!”

– a csapat masszőre írta fel ezt Fetter kormányára a viadal legnehezebb pillanatában. Érdekesség, hogy a filmet 

a korábbi profi kosárlabdázó, a Sopronnal és a Zalaegerszeggel az élvonalban is megforduló Sitku Márton készítette, saját bevallása szerint mindenféle filmes tapasztalat nélkül. 

A végeredményen ez egyáltalán nem látszik: a csapathoz eredetileg fotósként csatlakozó Sitku végül 25 órányi felvételből készítette el a csaknem egyórás filmet, ami a nagy streamingszolgáltatók hasonló tematikájú, például nagy sikerű Tour de France-dokumentumfilmjeire hajaz, s mint ilyen, egyedülálló darabnak mondható a hazai bringasportban. A produkció hiánypótló módon, magyar nyelven és látványos vizuális megoldásokkal mutatja be az országúti kerékpársport sajátos szépségeit és nehézségeit, valamint komoly logisztikai és egyéb kihívásait a versenyzők, a szerelők és a csapatnál dolgozó további személyek szemszögéből. A filmet hétvégén Törökbálinton egy nyilvános vetítés keretében mutatták be először, azóta pedig már a YouTube-on is megtekinthető.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!