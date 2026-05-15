05. 15.
péntek
Valter Attila kerékpár Tour de Hongrie

Pókember, tűzoltók, gólyacsalád – a Tour de Hongrie 3. szakasza is bővelkedett látványos jelenetekben (VIDEÓK)

2026. május 15. 17:38

A Pókember, tűzoltók és egy gólyacsalád is köszöntötte a mezőnyt. Videón a Tour de Hongrie 3. szakaszának legérdekesebb jelenetei.

Tim Merlier nyerte a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny harmadik szakaszát pénteken, ezzel visszavette a sárga trikót az összetettben eddig éllovas francia Benoit Cosnefroy-tól. A fehér trikót Valter Attila viselheti – olvasható az MTI tudósításában.

Tour de Hongrie
Kaposvárról rajtolt el a Tour de Hongrie 3. szakasza. Fotó: MTI/Katona Tibor

A viadal derekán a Kaposvár és Szekszárd közötti 152 kilométeres etap várt a mezőnyre 1080 méter szintemelkedéssel. A Pinarello-Q36,5 csapatbusza lerobbant, versenyzőiket így autókkal szállították a rajthelyszínre. Az MBH Bank-CSB-Telecom Fort olasz bringása, Christian Bagatin nem fejezte be a csütörtöki etapot, így a felhős időben 109 kerékpáros vágott neki a híresen kerékpárosbarát városból, a Kaposvár Aréna elől a távnak.

Az első óra átlaga 42 km/óra volt, az előző versenynap gyors kezdése és kaotikus befejezése után tehát nyugodtan vágott neki a mezőny a pénteki etapnak Kaposvárról, ahonnan a 2022-es Giro d'Italia magyarországi Nagy Rajtja során szintén a harmadik etap startolt el. Erre emlékezve egy szurkoló a piros-fehér-zöld táblák mellé egy rózsaszínt is elhelyezett a kertjében, máshol népviseletbe öltözött fiatalok üdvözölték a kerékpárosokat. 

Videó: tűzoltók a Tour de Hongrie 3. szakaszán

Öten tudtak meglépni a főmezőnytől, köztük az összetett legjobb magyarjaként fehér trikós Fetter Erik (United Shipping), illetve Révész Ádám (Campana Imballaggi Morbiato Trentinó) az előbb csepergő, majd szakadó esőben. Kaposmérőn lovasíjászok, maga Pókember (videó ITT) és egy gólyacsalád (videó ITT) is üdvözölte a bringásokat, akik Kaposváron, Komlón és Szálkán részhajrában pontokat és jóváírásmásodperceket zsebelhettek be, illetve volt két, egyaránt harmadik kategóriás emelkedő is Gödrén és Zobákpusztán. Fetter két részhajrát és egy hegyet is elvitt, a másik emelkedőn második lett, és Révész is gyűjtött pontokat mindkét elszámolásban. Kisgyerekek a 2020-as győztes Valter Attilát éltető milonóval készültek, de huszárok is kilátogattak az út mellé. 

A hajrához közeledve Révész elcsúszott, így leszakadt a szökevényektől, akiknek legnagyobb előnye közel két percre nőtt. A szakadó esőben aztán egyre közelített a mezőny, amelyben a magyar válogatott Vock András is bukott, de rögtön folytatni tudta a versenyt. A szökés utolérése után a sprintbefutóra fókuszált a boly az utolsó, sík kilométereken, de a sor a nagy tempóban több csoportra bomlott, a leszakadók között ott volt Fetter is. 

A vizes aszfalton a 2017-es Giro pontversenyében első, kolumbiai Fernando Gaviria hosszú hajrát nyitott, ám végül az utolsó métereken előzve a békéscsabai sprintbefutóban is első belga Merlier nyerte a mezőnyhajrát, harmadikként az ugyancsak kolumbiai, a tavalyi esztergomi záróetapot megnyerő Juan Sebastián Molano tekert be. Az összetett legjobb magyarjaként Valter ölthette magára a fehér trikót. 

Szombaton a királyetap, a Mohács és Pécs közötti 188 kilométeres táv megtétele és 2080 méter szintemelkedés vár a mezőnyre, amelynek a szakasz utolsó harmadában négyszer is le kell küzdenie a pécsi Bárány úti emelkedőt, mielőtt az Állatkertnél célba ér. A kerékpárosok összesen 836 kilométert tekernek le, amíg a vasárnapi záró szakaszon célba érnek Veszprémben.

Nyitókép: MTI/Katona Tibor

