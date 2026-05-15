Pókember, tűzoltók, gólyacsalád – a Tour de Hongrie 3. szakasza is bővelkedett látványos jelenetekben (VIDEÓK)

Öten tudtak meglépni a főmezőnytől, köztük az összetett legjobb magyarjaként fehér trikós Fetter Erik (United Shipping), illetve Révész Ádám (Campana Imballaggi Morbiato Trentinó) az előbb csepergő, majd szakadó esőben. Kaposmérőn lovasíjászok, maga Pókember (videó ITT) és egy gólyacsalád (videó ITT) is üdvözölte a bringásokat, akik Kaposváron, Komlón és Szálkán részhajrában pontokat és jóváírásmásodperceket zsebelhettek be, illetve volt két, egyaránt harmadik kategóriás emelkedő is Gödrén és Zobákpusztán. Fetter két részhajrát és egy hegyet is elvitt, a másik emelkedőn második lett, és Révész is gyűjtött pontokat mindkét elszámolásban. Kisgyerekek a 2020-as győztes Valter Attilát éltető milonóval készültek, de huszárok is kilátogattak az út mellé.

A hajrához közeledve Révész elcsúszott, így leszakadt a szökevényektől, akiknek legnagyobb előnye közel két percre nőtt. A szakadó esőben aztán egyre közelített a mezőny, amelyben a magyar válogatott Vock András is bukott, de rögtön folytatni tudta a versenyt. A szökés utolérése után a sprintbefutóra fókuszált a boly az utolsó, sík kilométereken, de a sor a nagy tempóban több csoportra bomlott, a leszakadók között ott volt Fetter is.