Ez több ezer munkavállalót érint: nyílt levélben fordult a döntéshozókhoz a reklámcég az új törvénytervezet miatt

A jelenleg működő reklámberendezések döntő többsége nem jogellenesen létrejött eszköz. Ezek a reklámfelületek hatósági eljárások eredményeként, településképi hozzájárulások, hatósági nyilvántartások és NMHH-azonosítók alapján működnek. Tulajdonosaik és üzemeltetőik a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően jártak el, jelentős beruházásokat hajtottak végre, hosszú távú szerződéseket kötöttek, és a jogszabályok által biztosított keretek között végezték tevékenységüket.

Meggyőződésünk, hogy a jogbiztonság és a szerzett jogok védelme olyan alapvető jogállami értékek, amelyeknek a jövőbeni szabályozás kialakítása során is érvényesülniük kell. Egy több milliárd forintos beruházásokkal működő piac nem kezelhető úgy, mintha annak szereplői engedélyek és jogszerűen megszerzett jogosultságok nélkül működnének.

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a reklámszakma nem kizárólag reklámcégekről szól. A piac működéséhez több ezer magyar munkavállaló, kivitelező, nyomda, szerkezetépítő, villanyszerelő, grafikus, médiatervező, karbantartó és egyéb vállalkozás kapcsolódik. Emellett több száz társasház és lakóközösség részesül olyan bevételekből, amelyek közvetlenül hozzájárulnak az épületállomány fenntartásához, felújításához és értékének megőrzéséhez.