Filozófusok álltak ki az etikaórák mellett

„Magától értetődően ott a helye” – újra kitették Karácsonyék a szivárványos zászlót a Városházára (FOTÓ)
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A Magyar Filozófiai Társaság szerint az etikaoktatás nem világnézeti kérdés.
A Történelemtanárok Egylete nemrég a kötelező erkölcstan oktatásának megszüntetését és a hittan fakultatív tanítását követelte. Erre reagálva a Magyar Filozófiai Társaság (MFT) nyílt levélben állt ki az etikaoktatás mellett, hangsúlyozva, hogy az etikaórákra a közoktatásban nem választható lehetőségként, hanem alaptantárgyként van szükség – írta meg a Népszava.
A szervezet arra kéri a kormányzatot és az oktatási tárcát, hogy a közoktatás átalakítása során ismerje el az etikaórákban és az etikatanár-képzésekben rejlő lehetőségeket. A filozófusok szerint különösen fontos megszólalniuk azoknak, akik az etikatanár-képzésben és az etikaoktatásban dolgoznak, mert a tervezett oktatási változások gyermekbarát, pedagógusbarát és demokráciabarát irányát éppen ezek az órák tudják erősíteni.
Az MFT szerint sokan félreértik, mit jelent az etikaoktatás, és összekeverik azt a világnézeti alapú hit- és erkölcstannal.
A társaság ezt azért tartja különösen lényegesnek, mert a Történelemtanárok Egylete állásfoglalásában azt is írta, hogy „az Alkotmánynak nem kellene kötelező értékrendet előírnia, a vallási és világnézeti hovatartozás pedig magánügy”. A filozófusok hangsúlyozzák, hogy az etika nem vallást vagy világnézetet ír elő, és nem is ezek ellen irányul. Éppen ellenkezőleg, arra neveli a különböző vallási, világnézeti és társadalmi háttérből érkező diákokat, hogy képesek legyenek értékeket egyeztetni, és megtanulják, hogyan lehet egy közösségben sokféle tapasztalatot és nézőpontot konstruktívan összehangolni.
A nyílt levél szerint az etikaóra olyan iskolai tér, ahol a gyerekek különösebb teljesítménynyomás nélkül, szabadon és játékosan képzelhetik bele magukat mások helyzetébe. Megfogalmazhatják vagy alkotva, játszva fejezhetik ki saját értékekkel, azok hiányával vagy konfliktusaival kapcsolatos tapasztalataikat, miközben kritikusan gondolkodni és különböző értékekről érvelni tanulnak. A Magyar Filozófiai Társaság szerint tobábbá a jól megtartott etikaóra azt is megmutatja a diákoknak, hogy eltérő világnézetű és tapasztalati hátterű emberek is képesek konstruktívan, felelősségteljesen beszélgetni, és hogy valóban mindenki véleménye számít.
A társaság ezért az etikaórát alapvető demokráciatanulásnak tartja, amelynek alaptantárgyként van helye a közoktatásban, ahogy az etika és a filozófia is az európai kulturális identitás és értékrend alappillérei közé tartozik.
Nyitókép: FERENC ISZA / AFP
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„Budapest olyan város, ahol mindenki azt szeret, akit csak akar” – írta a főpolgármester a Pride hónap alkalmából.