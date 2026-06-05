Filozófusok álltak ki az etikaórák mellett

A Történelemtanárok Egylete nemrég a kötelező erkölcstan oktatásának megszüntetését és a hittan fakultatív tanítását követelte. Erre reagálva a Magyar Filozófiai Társaság (MFT) nyílt levélben állt ki az etikaoktatás mellett, hangsúlyozva, hogy az etikaórákra a közoktatásban nem választható lehetőségként, hanem alaptantárgyként van szükség – írta meg a Népszava.

A szervezet arra kéri a kormányzatot és az oktatási tárcát, hogy a közoktatás átalakítása során ismerje el az etikaórákban és az etikatanár-képzésekben rejlő lehetőségeket. A filozófusok szerint különösen fontos megszólalniuk azoknak, akik az etikatanár-képzésben és az etikaoktatásban dolgoznak, mert a tervezett oktatási változások gyermekbarát, pedagógusbarát és demokráciabarát irányát éppen ezek az órák tudják erősíteni.