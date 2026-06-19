Hack Péter szerint a 42 jogtudós nyílt levele a kollektív bűnösség elvét támasztja fel, és a 20. század legsötétebb történelmi korszakait idézi

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Az ELTE jogtudósa bírálta azt a 42 kollégáját, akik nyílt levélben amellett érveltek, hogy a jelenlegi közjogi tisztségviselőket kétharmados parlamenti többséggel lehessen leváltani.
Súlyos történelmi párhuzamokra hívta fel a figyelmet Dr. Hack Péter jogtudós, az ELTE professzora abban a Facebook-bejegyzésében, amelyben vitába száll azzal a 42 jogtudóssal, akik nyílt levélben álltak ki a jelenlegi közjogi tisztségviselők kétharmados többséggel történő leváltása mellett.
Hack Péter szerint a nyilatkozat érvelése a kollektív bűnösség elvét éleszti fel, ami a huszadik század legrosszabb történelmi katasztrófáit idézi.
A vita előzménye, hogy 42 hazai jogtudós – köztük egyetemi tanárok, tanszékvezetők és kutatók, mint Fleck Zoltán, Chronowski Nóra, Tóth Gábor Attila, Halmai Gábor és Kis János – nyílt levélben támogatta a Tisza Párt kétharmados parlamenti többségének azon tervét, hogy Alaptörvény-módosítással távolítsák el hivatalukból a kulcsfontosságú közjogi tisztségviselőket. Magyar Péter már a kampányban, majd a választási győzelem után is lemondásra szólította fel többek között a köztársasági elnököt, a legfőbb ügyészt, az Alkotmánybíróság, a Kúria és a Médiahatóság elnökét.
Az aláíró jogtudósok szerint a tisztségviselők „lényeges szerepet játszottak az autokrácia kiépítésében és fenntartásában”, és mivel lojálisak maradtak a korábbi hatalomhoz, „helyrehozhatatlanul hiteltelenné váltak”, így eltávolításuk a demokratikus jogállam helyreállításának elkerülhetetlen eszköze.
Dr. Hack Péter bejegyzésében hangsúlyozta: személyesen ismeri és nagyra becsüli az aláírók döntő többségét, és maga is egyetért azzal, hogy több közjogi tisztségviselőt a jogállami követelmények sérelmével, személyre szabott jogalkotással helyeztek pozícióba, ami ellen erős közjogi érveket lehet felhozni.
A 42 jogtudós nyilatkozata azonban véleménye szerint
nem ezen a vonalon halad, hanem kollektív bűnösséget fogalmaz meg a tisztségviselők egész körére nézve. Hack Péter szerint ez az érvelés kísértetiesen hasonlít a múlt század legsötétebb politikai kampányaihoz.
A történelmi tapasztalatok okán az ELTE professzora öt kritikus kérdést intézett az aláíró kollégáihoz, amelyeket a jogállamiság megőrzése érdekében feltétlenül tisztázni kell az új politikai szereplők hivatalba lépése előtt:
Hack Péter írását a Prédikátor könyvének soraival indította, figyelmeztetve arra, hogy a történelemben a jogállamiság nevében elkövetett jogsértések gyakran megismétlik önmagukat:
„Ami volt, ugyanaz, ami ezután is lesz, és ami történt, ugyanaz, ami ezután is történik; és semmi nincs új dolog a nap alatt.” (Prédikátor 1:9-10)
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP