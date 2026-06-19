Hack Péter szerint a 42 jogtudós nyílt levele a kollektív bűnösség elvét támasztja fel, és a 20. század legsötétebb történelmi korszakait idézi

Dr. Hack Péter bejegyzésében hangsúlyozta: személyesen ismeri és nagyra becsüli az aláírók döntő többségét, és maga is egyetért azzal, hogy több közjogi tisztségviselőt a jogállami követelmények sérelmével, személyre szabott jogalkotással helyeztek pozícióba, ami ellen erős közjogi érveket lehet felhozni.

A 42 jogtudós nyilatkozata azonban véleménye szerint