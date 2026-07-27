Nem várt helyről kapott éles kritikát Magyar Péter

Nyílt levélben fogalmaztak meg éles kritikát a Tisza Párt vezetésével szemben a Jó szerencsét Tisza Sziget–Tatabánya közösségének tagjai. A Facebookon közzétett bejegyzés szerint a kezdetektől dolgozó önkéntesek úgy érzik, háttérbe szorították őket, miközben a párt működése egyre zártabbá vált.

A tatabányai Tisza-sziget bejegyzésében azt írja: két és fél évvel ezelőtt hittel, önkéntes munkával és jelentős energiabefektetéssel kezdtek közösséget építeni, mert azt az ígéretet kapták, hogy munkájuk és teljesítményük számítani fog. Állításuk szerint azonban mára azt tapasztalják, hogy a párt egyre inkább „zártabb, elitistább irányba mozdul” – írta a Magyar Nemzet.