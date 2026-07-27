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tisza párt jó szerencsét tisza sziget Magyar Péter

Nem várt helyről kapott éles kritikát Magyar Péter

2026. július 27. 11:05

Nyílt levélben bírálták a Tisza Párt vezetését a tatabányai Jó szerencsét Tisza Sziget tagjai.

2026. július 27. 11:05
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Nyílt levélben fogalmaztak meg éles kritikát a Tisza Párt vezetésével szemben a Jó szerencsét Tisza Sziget–Tatabánya közösségének tagjai. A Facebookon közzétett bejegyzés szerint a kezdetektől dolgozó önkéntesek úgy érzik, háttérbe szorították őket, miközben a párt működése egyre zártabbá vált.

A tatabányai Tisza-sziget bejegyzésében azt írja: két és fél évvel ezelőtt hittel, önkéntes munkával és jelentős energiabefektetéssel kezdtek közösséget építeni, mert azt az ígéretet kapták, hogy munkájuk és teljesítményük számítani fog. Állításuk szerint azonban mára azt tapasztalják, hogy a párt egyre inkább „zártabb, elitistább irányba mozdul” – írta a Magyar Nemzet.

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A nyílt levél szerzői szerint sokan azok közül, akik a kezdetektől részt vettek a mozgalom építésében,

kimaradtak a politikai szerepvállalás lehetőségéből, miközben olyanok jutottak pozícióhoz, akik később csatlakoztak a szervezethez.

A bejegyzés hangsúlyozza, hogy nem kiváltságokat követelnek, hanem azt szeretnék, hogy a párt vezetése biztosítson lehetőséget azoknak is, akik a kezdetektől bizonyították elkötelezettségüket. Emellett valódi beleszólást és képviseletet kérnek a Tisza-szigetek számára, hogy a helyi közösségek munkája ne csupán kampányidőszakban legyen fontos, hanem a döntéshozatal során is érdemi szerepet kapjon.

A levél végén az aktivisták úgy fogalmaznak: a lojalitásnak kölcsönösnek kell lennie. Mint írják, ők megtartották a szavukat, ezért azt várják a párt vezetésétől, hogy tettekkel bizonyítsa, megbecsüli azokat, akik a kezdetektől építették a közösséget. Szerintük csak akkor lehet hiteles a változás, ha azok véleménye is számít, akik ezért a legtöbbet dolgoztak.

Nyitókép: Illyés Tibor/MTI

 

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Összesen 17 komment

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Sorrend:
soma100
2026. július 27. 11:49
Hehehe! Rádöbbentek, hogy a messiás sakktáblán lévő gyalognak (parasztnak) nézte őket. A Tisza párt 2026.02.5-adatok szerint 25 fővel rendelkezik. Ez a 25 fő, az elit, senkit nem fog maguk közé engedni, mivel a pór nép nem közéjük való.
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lististerc
2026. július 27. 11:49
Így jártatok,megvezetettek.Szívni viszont együtt fogunk.
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ördöngös pepecselés
2026. július 27. 11:44
jól beszopták a büdösszájú agyhalottak pedig PoloskaPöti pont ezt ígérte nekik
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1
0
nyugalom
•••
2026. július 27. 11:42 Szerkesztve
Megszünteti őket! Nem lehet egy pszichopatat kritizalni, de ezt meg nem tudjak!
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1
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