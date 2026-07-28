Cser-Palkovics András: A Tisza már most megkezdte az önkormányzati választási kampányt

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A székesfehérvári polgármester szerint a Tisza Párt és hozzá köthető szereplők álcivil fórumokkal készülnek a 2029-es önkormányzati választásokra. Cser-Palkovics András úgy véli, a Bébic utcai telekkel kapcsolatban félrevezető állítások hangzanak el, miközben az önkormányzat nem döntött a terület értékesítéséről.
A Tisza Párt és „szatellitjei” már megkezdték a 2029-es önkormányzati választási kampányt Székesfehérváron – erről írt keddi Facebook-bejegyzésében Cser-Palkovics András. A polgármester szerint rövid időn belül már a második olyan, álcivilnek nevezett lakossági fórumot hirdették meg, amely szerinte valótlan vagy félrevezető információkra épül. Úgy fogalmazott, ezeknek a rendezvényeknek nem a tájékoztatás, hanem az önkormányzat, a körzeti képviselő és személy szerint ellene irányuló politikai hangulatkeltés a célja.
A városvezető azt állította, hogy a fórumok szervezői civil kezdeményezésnek tüntetik fel magukat, miközben valójában politikai szerepre készülnek. Szerinte a választók megtévesztése helyett nyíltan fel kellene vállalniuk, hogy a következő önkormányzati választáson kívánnak indulni. Cser-Palkovics úgy véli, a Bébic utcai telekkel kapcsolatban a lakásépítésekkel kapcsolatos lakossági aggodalmakat használják fel politikai célokra, annak ellenére, hogy az önkormányzatnak – állítása szerint – jelenleg alig van hatásköre az ilyen beruházások befolyásolására.
Bejegyzésében külön bírálta Sándor Barbara önkormányzati képviselőt is, aki szerint korábban a Demokratikus Koalíció politikusa volt, jelenleg pedig a Tiszához köthető közösségi felületeken aktív. A polgármester azt írta, a képviselő pontosan ismeri az érintett telek jogi helyzetét, hiszen kikérte annak tulajdoni lapját, amely szerint a terület továbbra is köztulajdonban van. Emellett arra is emlékeztetett, hogy a képviselő korábban megszavazta a környéken tervezett fejlesztések elindítását, ezért szerinte tudatosan állt egy „hazugságra alapozott” fórum mellé.
Cser-Palkovics András hangsúlyozta, hogy az önkormányzat soha nem döntött a teljes terület értékesítéséről.
Ismertetése szerint a telek kétharmada olyan besorolású, amely nem beépíthető, míg a fennmaradó egyharmad évtizedek óta lakóövezet. Felidézte, hogy a lakókkal tavaly már egyeztettek a terület fejlesztéséről, amelynek első ütemében futópálya, kerékpáros pálya, streetballpálya és ivókút épül, a közbeszerzés pedig már sikeresen lezárult. Hozzátette, a lakóövezeti rész esetleges hasznosításáról semmilyen döntés nem született, az önkormányzat célja pedig továbbra is a városrész fejlesztése, nem pedig a terület beépítése.
Magyar Péter miniszterelnök a bejegyzés alatti hozzászólásában mindössze ennyit írt: „Ha észreveszed, hogy döglött lovon lovagolsz, szállj le róla!”
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás