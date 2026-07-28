Cser-Palkovics András: A Tisza már most megkezdte az önkormányzati választási kampányt

A Tisza Párt és „szatellitjei” már megkezdték a 2029-es önkormányzati választási kampányt Székesfehérváron – erről írt keddi Facebook-bejegyzésében Cser-Palkovics András. A polgármester szerint rövid időn belül már a második olyan, álcivilnek nevezett lakossági fórumot hirdették meg, amely szerinte valótlan vagy félrevezető információkra épül. Úgy fogalmazott, ezeknek a rendezvényeknek nem a tájékoztatás, hanem az önkormányzat, a körzeti képviselő és személy szerint ellene irányuló politikai hangulatkeltés a célja.

A városvezető azt állította, hogy a fórumok szervezői civil kezdeményezésnek tüntetik fel magukat, miközben valójában politikai szerepre készülnek. Szerinte a választók megtévesztése helyett nyíltan fel kellene vállalniuk, hogy a következő önkormányzati választáson kívánnak indulni. Cser-Palkovics úgy véli, a Bébic utcai telekkel kapcsolatban a lakásépítésekkel kapcsolatos lakossági aggodalmakat használják fel politikai célokra, annak ellenére, hogy az önkormányzatnak – állítása szerint – jelenleg alig van hatásköre az ilyen beruházások befolyásolására.