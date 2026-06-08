Fordulóponthoz ért Gyurcsány Ferenc élete: hivatalosan is nyugdíjba mehet a volt miniszterelnök
Az is kiderült, mennyi pénzt kaphat havonta.
Bár volt idő, amikor politikus voltam, és a politika mégiscsak társas műfaj, a magánéletemben inkább kerültem a társaságot.
„Bár volt idő, amikor politikus voltam, és a politika mégiscsak társas műfaj, a magánéletemben inkább kerültem a társaságot. Ezt akkor azzal magyaráztam, hogy egész nap emberek között vagyok, ráadásul meglehetősen intenzíven, ezért a kevés maradék időmben inkább magányra vágyom.
Több mint egy éve mással telik az életem. Mindennap hosszú órákon át olvasok, jegyzetelek, írok. Magányos műfaj ez. De csak kívülről nézve. A szereplők beszélnek hozzám, nevetek és meghatódom velük együtt. A szituációkban ott érzem magam. Látom Platón bátyját, Glaukont Pireusz széles kövezett útjain lefelé ballagni a kikötő felé.
Hogy bezárkóztam-e? Nem. Vagy legalábbis nem így élem meg. Hetente néhányszor találkozom barátokkal, jó ismerősökkel, leginkább olyanokkal, akik elfogadják, hogy kerülöm a napi politika témáit.
A közelgő könyvhét azonban egészen más lesz. Megint sok emberrel fogok találkozni, és még az is lehet, hogy lesz, aki kíváncsi a könyveimre, valamennyire pedig az írójukra is. Ami vagy két évtizeden át szinte mindennapos élmény volt, az most rendkívüli lesz.
Van bennem némi izgalom.”
Nyitókép: Gyurcsány Ferenc Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
Az is kiderült, mennyi pénzt kaphat havonta.