„Bár volt idő, amikor politikus voltam, és a politika mégiscsak társas műfaj, a magánéletemben inkább kerültem a társaságot. Ezt akkor azzal magyaráztam, hogy egész nap emberek között vagyok, ráadásul meglehetősen intenzíven, ezért a kevés maradék időmben inkább magányra vágyom.

Több mint egy éve mással telik az életem. Mindennap hosszú órákon át olvasok, jegyzetelek, írok. Magányos műfaj ez. De csak kívülről nézve. A szereplők beszélnek hozzám, nevetek és meghatódom velük együtt. A szituációkban ott érzem magam. Látom Platón bátyját, Glaukont Pireusz széles kövezett útjain lefelé ballagni a kikötő felé.