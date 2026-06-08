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politikus gyurcsány ferenc könyvhét élet társaság

Több mint egy éve mással telik az életem

2026. június 08. 16:36

Bár volt idő, amikor politikus voltam, és a politika mégiscsak társas műfaj, a magánéletemben inkább kerültem a társaságot.

2026. június 08. 16:36
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Gyurcsány Ferenc
Gyurcsány Ferenc
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„Bár volt idő, amikor politikus voltam, és a politika mégiscsak társas műfaj, a magánéletemben inkább kerültem a társaságot. Ezt akkor azzal magyaráztam, hogy egész nap emberek között vagyok, ráadásul meglehetősen intenzíven, ezért a kevés maradék időmben inkább magányra vágyom.

Több mint egy éve mással telik az életem. Mindennap hosszú órákon át olvasok, jegyzetelek, írok. Magányos műfaj ez. De csak kívülről nézve. A szereplők beszélnek hozzám, nevetek és meghatódom velük együtt. A szituációkban ott érzem magam. Látom Platón bátyját, Glaukont Pireusz széles kövezett útjain lefelé ballagni a kikötő felé.

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Hogy bezárkóztam-e? Nem. Vagy legalábbis nem így élem meg. Hetente néhányszor találkozom barátokkal, jó ismerősökkel, leginkább olyanokkal, akik elfogadják, hogy kerülöm a napi politika témáit.

A közelgő könyvhét azonban egészen más lesz. Megint sok emberrel fogok találkozni, és még az is lehet, hogy lesz, aki kíváncsi a könyveimre, valamennyire pedig az írójukra is. Ami vagy két évtizeden át szinte mindennapos élmény volt, az most rendkívüli lesz.

Van bennem némi izgalom.”

Nyitókép: Gyurcsány Ferenc Facebook-oldala

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Összesen 48 komment

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falus-i
2026. június 08. 18:16
És mindent amit tesz, szabadlábon tehet. Pedig a kóterben is van könyvtár, ha nem is Platon kötetekkel, de Imre Kertész vagy Krasznahorka tuti ott van a polcokon. Szóval olvasgathatna és jegyzetelhetne ott bent is.
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Ernest01
2026. június 08. 17:54
A szarból maximum trágya lehet.
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led-zeppelin1960
2026. június 08. 17:50
Az egészet mással kellet volna töltened, habár lassan visszasírlak!😇
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krokodilgenya
2026. június 08. 17:34
megvakult miattad pár ember te geci, dögölj meg
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