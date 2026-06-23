Veterán fideszes politikusok „szóltak rá” a nemzeti tőkésekre: ezt kellene tenniük most

A médiában történt tömeges elbocsátások kapcsán határozott hangú nyílt levélben állt ki a munkájukat vesztettek mellett Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya. „Családok egzisztenciája, emberi sorsok kerültek válságba” – írják. Hozzáteszik: „nemcsak addig kell polgári értékrendet valló patriótának lenni, amíg könnyű, hanem akkor is, amikor nehéz. Sőt, akkor kell csak igazán kitartani az értékeink mellett”.

Nyílt levelükben felszólították a „nemzeti tőkéseket”, akik „a magyar vállalatok preferálásának korábbi kormányzati programja révén hatalmas vagyonokra tettek szert”, hogy mecénásként finanszírozzák a konzervatív média működését.