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schiffer andrás ferencz orsolya mediaworks média nyílt levél

Veterán fideszes politikusok „szóltak rá” a nemzeti tőkésekre: ezt kellene tenniük most

2026. június 23. 09:37

„Sokszor kellett egyes nagytőkések viselkedése miatt tartaniuk a hátukat a havi fizetésből élő jobboldaliaknak, így a sajtó munkatársainak is”.

2026. június 23. 09:37
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A médiában történt tömeges elbocsátások kapcsán határozott hangú nyílt levélben állt ki a munkájukat vesztettek mellett Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya. „Családok egzisztenciája, emberi sorsok kerültek válságba” – írják. Hozzáteszik: „nemcsak addig kell polgári értékrendet valló patriótának lenni, amíg könnyű, hanem akkor is, amikor nehéz. Sőt, akkor kell csak igazán kitartani az értékeink mellett”.

Nyílt levelükben felszólították a „nemzeti tőkéseket”, akik „a magyar vállalatok preferálásának korábbi kormányzati programja révén hatalmas vagyonokra tettek szert”, hogy mecénásként finanszírozzák a konzervatív média működését. 

„Sokszor kellett egyes nagytőkések viselkedése miatt tartaniuk a hátukat a havi fizetésből élő jobboldaliaknak, így a sajtó munkatársainak is” 

– indokolták. „Arra kérjük hát a magyar nagytőke jobboldali értékeket fontosnak tartó képviselőit, hogy haladéktalanul kezdjenek hozzá egy minőségi jobboldali médiaportfólió finanszírozásához! Továbbá elvárjuk, hogy a média világában most állásukat vesztett szakemberek számára azonnal kínáljanak munkát, helyzetük megoldásában érdemben vállaljanak felelősséget!”

A Navracsics és Ferencz közösségi oldalán posztolt nyílt levélhez Schiffer András az alábbiakat kommentálta: „nem egyszerűen elbocsátások zajlanak: úgy vágnak ki szerény fizetésért dolgozó, nyugdíj előtt álló újságírókat, ahogyan egy multi szokta a gyarmatokon. Miközben a Mediaworks parancsokat osztó és közvetítő vezetői továbbra is élvezik sokmilliós fizetésüket”.

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

 

 

Összesen 58 komment

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Sorrend:
doors1960
2026. június 23. 11:32
Meg kell nézni, hogy a hvg,444,24.hu stb,hogy csinálja lehet tanulni nem szégyen!🤑
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2
1
Syr Wullam
2026. június 23. 11:26
Okádnom kell ettől a két wannabe demokratától. 🤢
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1
0
Pimpa
2026. június 23. 11:26
Nem igazán nevezhető újságírásnak, amit eddig csináltak, nem kár értük. A FIDESZ építsen fel egy új, valamit érő portfóliót. A Mandiner színvonalát még mindig emelni kellene, nagyon mélyről kell visszahozni.
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3
0
lazio154-5
2026. június 23. 11:23
Ezt tekintsük beismerő vallomásnak? Lesz elég megmagyarázni valója a nemzeti tőkésosztálynak! Sokan fogják állítani, hogy semmi köze hozzátok, saját kútfőből lettek eredményesek. Csak gondoljunk bele Lölő következő min. 4 évébe. Nyakán 40 ezer melós, megrendelésekből kizárva, állandó pénzbevétel kockán /útdíj, gáz-áramvezeték,grundolt bank/ stb!. Gyűjteni kellett volna a rosszabb időkre, de piacképes szakmát is lehet még tanulni!
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1
0
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