Veterán fideszes politikusok „szóltak rá” a nemzeti tőkésekre: ezt kellene tenniük most

Ötszázalékos áfa az egészséges élelmiszererekre: mikor lesz az ígéretből valóság?
A Tisza által beígért áfacsökkentés 150 milliárd forintos mínuszt jelentene a költségvetésnek.
„Sokszor kellett egyes nagytőkések viselkedése miatt tartaniuk a hátukat a havi fizetésből élő jobboldaliaknak, így a sajtó munkatársainak is”.
A médiában történt tömeges elbocsátások kapcsán határozott hangú nyílt levélben állt ki a munkájukat vesztettek mellett Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya. „Családok egzisztenciája, emberi sorsok kerültek válságba” – írják. Hozzáteszik: „nemcsak addig kell polgári értékrendet valló patriótának lenni, amíg könnyű, hanem akkor is, amikor nehéz. Sőt, akkor kell csak igazán kitartani az értékeink mellett”.
Nyílt levelükben felszólították a „nemzeti tőkéseket”, akik „a magyar vállalatok preferálásának korábbi kormányzati programja révén hatalmas vagyonokra tettek szert”, hogy mecénásként finanszírozzák a konzervatív média működését.
„Sokszor kellett egyes nagytőkések viselkedése miatt tartaniuk a hátukat a havi fizetésből élő jobboldaliaknak, így a sajtó munkatársainak is”
– indokolták. „Arra kérjük hát a magyar nagytőke jobboldali értékeket fontosnak tartó képviselőit, hogy haladéktalanul kezdjenek hozzá egy minőségi jobboldali médiaportfólió finanszírozásához! Továbbá elvárjuk, hogy a média világában most állásukat vesztett szakemberek számára azonnal kínáljanak munkát, helyzetük megoldásában érdemben vállaljanak felelősséget!”
A Navracsics és Ferencz közösségi oldalán posztolt nyílt levélhez Schiffer András az alábbiakat kommentálta: „nem egyszerűen elbocsátások zajlanak: úgy vágnak ki szerény fizetésért dolgozó, nyugdíj előtt álló újságírókat, ahogyan egy multi szokta a gyarmatokon. Miközben a Mediaworks parancsokat osztó és közvetítő vezetői továbbra is élvezik sokmilliós fizetésüket”.
Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád