Toroczkai László: A Mi Hazánk Dr. Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke az X-en jelentette be, hogy pártja Dr. Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak. A politikus a bejegyzésben nem közölt további részleteket a jelölésről.

Hont András újságíró Facebook-oldalán reagált a bejelentésre, és méltatta Schiffer András jelölését. Mint írta: „Tegnap megdicsértem Sonnevend Pál alkotmánybírói jelölését. Csak közben lett egy még kiválóbb jelölt. (Ebből is látszik, hogy nem folytatunk politikai konspirációt, csak a jelölés előtt tudtam meg).”