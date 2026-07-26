Toroczkai László: A Mi Hazánk Dr. Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak

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Hont András egyből reagált a bejelentésre.
Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke az X-en jelentette be, hogy pártja Dr. Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak. A politikus a bejegyzésben nem közölt további részleteket a jelölésről.
Hont András újságíró Facebook-oldalán reagált a bejelentésre, és méltatta Schiffer András jelölését. Mint írta: „Tegnap megdicsértem Sonnevend Pál alkotmánybírói jelölését. Csak közben lett egy még kiválóbb jelölt. (Ebből is látszik, hogy nem folytatunk politikai konspirációt, csak a jelölés előtt tudtam meg).”
Hont ezzel arra utalt, hogy korábban pozitívan értékelte Sonnevend Pál jelölését, ugyanakkor Schiffer Andrást még alkalmasabb jelöltnek tartja az alkotmánybírói tisztségre.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka