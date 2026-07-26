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schiffer andrás mi hazánk mozgalom toroczkai lászló hont andrás

Toroczkai László: A Mi Hazánk Dr. Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak

2026. július 26. 18:08

Hont András egyből reagált a bejelentésre.

2026. július 26. 18:08
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Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke az X-en jelentette be, hogy pártja Dr. Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak. A politikus a bejegyzésben nem közölt további részleteket a jelölésről.

Hont András újságíró Facebook-oldalán reagált a bejelentésre, és méltatta Schiffer András jelölését. Mint írta: „Tegnap megdicsértem Sonnevend Pál alkotmánybírói jelölését. Csak közben lett egy még kiválóbb jelölt. (Ebből is látszik, hogy nem folytatunk politikai konspirációt, csak a jelölés előtt tudtam meg).”

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Hont ezzel arra utalt, hogy korábban pozitívan értékelte Sonnevend Pál jelölését, ugyanakkor Schiffer Andrást még alkalmasabb jelöltnek tartja az alkotmánybírói tisztségre.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

 

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Összesen 20 komment

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Sorrend:
Magyarorszag-elveszett
2026. július 26. 18:39
A tisza jelöltjeinél mindenki alkalmasabb.
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0
ördöngös pepecselés
2026. július 26. 18:38
a jobbik is büdöskomcsivá lett amikor kellett az MHM is azzá lesz Pár IQ plusz kevés a civilizálódáshoz de legalább most mindenki látja hogy ezek is beállnak bármilyen illegális bizniszbe ha az érdekeik úgy kívánják
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0
1
wasserwoman
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2026. július 26. 18:38 Szerkesztve
nem fogja vállalni, de ha nem ezzel az alkotmányozással esne ki egy tag,akkor vállalhatná,mert szükség lenne rá.
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0
1
gullwing
2026. július 26. 18:38
A kisnácik a zsidólibcsit?!🤣🤣🤣🤣 Akinek a nagybátyja Schiffer János 1994–2006 közötti MSZP-s főpolgármester-helyettes, Dédapja Szakasits Árpád újságíró, politikus, köztársasági elnök, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának első elnöke...🤣🤣🤣🤣 Azok a tanyasiak akiknél dúró, tóth (igen tóth nem torockai) novák OTT térdeltek anno a Spinozában mikor zazrivecz leszopta a BALOSZSIDÓKAT......🤣🤣🤣
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0
2
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