Újabb szöget vertek a németek Schengen koporsójába

Brüsszel kezdhet félni? Egyre nagyobb izmokat növesztenek a patrióták
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Miközben Brüsszel a belső határok fokozatos megnyitását sürgeti, Berlin továbbra sem hajlandó engedni. A német kormány szerint a migráció visszaszorításában kulcsszerepet játszanak a határellenőrzések, ezért azok egyelőre biztosan maradnak.
A Politico beszámolója szerint Németország elutasította az Európai Bizottság kérését, amely a belső határellenőrzések fokozatos megszüntetésére szólította fel az uniós tagállamokat. Alexander Dobrindt német belügyminiszter világossá tette, hogy a jelenlegi intézkedések működnek, ezért továbbra is szükség van rájuk a migráció kezelésében.
A luxembourgi belügyminiszteri találkozó előtt Magnus Brunner migrációs biztos azzal érvelt, hogy az illegális bevándorlás számai csökkennek, az unió pedig jelentős reformokat hajtott végre a külső határok védelme érdekében. Szerinte „a megfelelő idő” érkezett el arra, hogy a tagállamok fokozatosan megszüntessék a belső határellenőrzéseket.
A német álláspont azonban gyökeresen eltér Brüsszel elképzeléseitől. Dobrindt szerint a határellenőrzések működnek, és továbbra is szükség van rájuk. A miniszter hangsúlyozta, hogy az unió külső határainak védelmét jelentősen meg kell erősíteni, emellett pedig annak is működnie kell, hogy a migránsokat az első belépési országok visszafogadják. A német politikus szerint ezek az intézkedések egymással összefüggnek, és csak együtt lehetnek eredményesek. Mint fogalmazott:
Az elmúlt hónapokban láttuk, mennyire hatékonyak intézkedéseink az illegális migráció visszaszorításában.
Hozzátette, hogy ezek csökkentették Németország vonzerejét az illegális bevándorlók számára, és az embercsempészet elleni fellépést is segítették. Az Európai Bizottság ezzel szemben arra hivatkozik, hogy az unió már elfogadta azokat a reformokat, amelyek szigorúbb ellenőrzést tesznek lehetővé a külső határokon, valamint nagyobb támogatást biztosítanak a legtöbb migránst fogadó országoknak.
Jelenleg tíz európai ország tart fenn belső határellenőrzést, és ezek közül hét kifejezetten a migrációval indokolja az intézkedéseket. Bár ezek elvileg ideiglenes eszközök lennének, több államban már évek óta érvényben vannak.
A Politico szerint az Európai Bizottság Ausztriát, Dániát, Franciaországot, Németországot, Olaszországot, Hollandiát, Norvégiát, Szlovéniát és Svédországot is arra kérte, hogy fokozatosan számolják fel a belső ellenőrzéseket. Berlin válasza alapján azonban egyelőre nem úgy tűnik, hogy a schengeni rendszer teljes helyreállítása napirendre kerülne. Éppen ellenkezőleg: Németország szerint a jelenlegi helyzetben továbbra is szükség van azokra az eszközökre, amelyeket Brüsszel már szívesen a múlt részének tekintene.
Nyitókép: Odd ANDERSEN / AFP