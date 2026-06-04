Újabb szöget vertek a németek Schengen koporsójába

A Politico beszámolója szerint Németország elutasította az Európai Bizottság kérését, amely a belső határellenőrzések fokozatos megszüntetésére szólította fel az uniós tagállamokat. Alexander Dobrindt német belügyminiszter világossá tette, hogy a jelenlegi intézkedések működnek, ezért továbbra is szükség van rájuk a migráció kezelésében.

Magnus Brunner szerint ideje lenne enyhíteni a korlátozásokat, Berlin azonban a migráció miatt továbbra sem hajlandó változtatni jelenlegi gyakorlatán.

Forrás: Nicolas TUCAT / AFP

A luxembourgi belügyminiszteri találkozó előtt Magnus Brunner migrációs biztos azzal érvelt, hogy az illegális bevándorlás számai csökkennek, az unió pedig jelentős reformokat hajtott végre a külső határok védelme érdekében. Szerinte „a megfelelő idő” érkezett el arra, hogy a tagállamok fokozatosan megszüntessék a belső határellenőrzéseket.