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Orosz dezinformációra gyanakodnak a németországi választási kampányban

2026. július 15. 11:04

Orosz hátterű erők akarják befolyásolni a német nyilvánosságot a Zöldek és Kreml-ellenes aktivisták szerint.

2026. július 15. 11:04
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Az Euractiv arról ír: néhány német törvényhozó és Kreml-ellenes aktivista azzal gyanúsítja Oroszországot, hogy érzékeny megosztottságot szít Németorszgban, befeketítve a mainstream politikai pártokat és dezinformációt terjesztve az őszi tartományi választások előtt.

A keletnémet Szász-Anhaltban és Mecklenburg-Elő-Pomerániában az Alternatíva Németországért (AfD) vezeti a közvélemény-kutatásokat a szeptember 6-ra és 20-ra kiírt választások előtt.

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Kritikusok szerint az elmúlt hónapokban egyre nagyobb számban jelentek meg „dezinformációt terjesztő bejegyzések az X-en, a TikTokon és a Bluesky-n” 

– olvasható az Euractivon. A fő gyanúsítottjuk Moszkva, amelyet Németország destabilizálásával és az AfD támogatásával vádolnak. Az AfD ezt tagadja, ehelyett azt állítják, hogy „politikai” manipuláció áldozatai.

Az Antibot4Navalny, egy névtelen, Kreml-ellenes aktivistákból álló csoport, amelyet a néhai orosz ellenzéki személyiségről neveztek el, júniusban észlelt egy első kampányt. Szerintük ez a kampány csak két pártot nem célzott meg – az AfD-t és Sahra Wagenknecht mozgalmát, a BSW-t. Bár nincs megcáfolhatatlan bizonyítékuk az orosz részvételre, „nincs más hihető magyarázat” – mondta a csoport egyik aktivistája, akit az AFP egy üzenetküldő alkalmazáson keresztül interjúvolt meg.

Konstantin von Notz, a német Zöldek képviselője és a parlament hírszerzési felügyeleti bizottságának alelnöke szerint nyilvánvaló, hogy Oroszország és az AfD „megosztja a munkát”. „Az Oroszországból Németországba terjesztett, milliós költségvetésű narratívát az AfD szándékosan és célzott módon újra sugározza” – vélekedik a zöld politikus, aki szerint az ilyen erőfeszítések manapság gyakoriak a választásokon. Az ellenzéki törvényhozó tétlenséggel is vádolta a kormányt, és arra sürgette, hogy „végre vegye komolyan ezeket a veszélyeket”.

Az orosz nagykövetség az AFP-nek adott nyilatkozatában „nevetségesnek” nevezte az ilyen vádakat, és azt mondta, hogy Németország és Európa egy „rendkívül veszélyes úton” halad, amely nem szolgálja polgáraik érdekeit.

Friedrich Merz CDU-szocdem nagykoalíciós kormányzata gyakran vádolja Moszkvát „hibrid” háborúval,

amelyben dezinformációt, kémkedést és szabotázst ötvöznek. Ellenintézkedéseket azonban egyelőre nem jelentettek be..

Szász-Anhaltban, ahol az AfD reméli, hogy megnyeri a szeptember 6-i állami választásokat, a párt vezetői és támogatói elutasítják ezeket a vádakat. Úgy vélik: az AfD-nek van annyi józan esze, hogy sürgesse a kormányt, hagyja abba az eurómilliárdok Ukrajnára és a bevándorlókra költését; és szorgalmazza, hogy Németország folytassa az olcsó orosz energia vásárlását a küszködő gazdaság fellendítése érdekében.

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Fotó: Jens Schlüter / AFP

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Összesen 8 komment

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angie1
2026. július 15. 13:40
Na, ki más is akarná...! Édes Istenem! Ha egyszer az életben ezeknek igaz szó hagyná el a száját! Valahogy démonizálni az oroszokat, na és persze Orbánt, azt se hagyjuk ki!
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0
0
templar62
2026. július 15. 13:26
Hajrá AfD !
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1
0
SzaboGeza
2026. július 15. 12:53
A Németeknél is addig fog tartani a választás, amíg a megfelelő eredmény jön ki!!!!:))) Jogállamiság az B+!!!!:)))
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3
0
20260412
2026. július 15. 11:36
Orosz dezinformáció rossz. Eu-s és ukrán dezinformáció jó. ...
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11
0
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