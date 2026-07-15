– olvasható az Euractivon. A fő gyanúsítottjuk Moszkva, amelyet Németország destabilizálásával és az AfD támogatásával vádolnak. Az AfD ezt tagadja, ehelyett azt állítják, hogy „politikai” manipuláció áldozatai.

Az Antibot4Navalny, egy névtelen, Kreml-ellenes aktivistákból álló csoport, amelyet a néhai orosz ellenzéki személyiségről neveztek el, júniusban észlelt egy első kampányt. Szerintük ez a kampány csak két pártot nem célzott meg – az AfD-t és Sahra Wagenknecht mozgalmát, a BSW-t. Bár nincs megcáfolhatatlan bizonyítékuk az orosz részvételre, „nincs más hihető magyarázat” – mondta a csoport egyik aktivistája, akit az AFP egy üzenetküldő alkalmazáson keresztül interjúvolt meg.

Konstantin von Notz, a német Zöldek képviselője és a parlament hírszerzési felügyeleti bizottságának alelnöke szerint nyilvánvaló, hogy Oroszország és az AfD „megosztja a munkát”. „Az Oroszországból Németországba terjesztett, milliós költségvetésű narratívát az AfD szándékosan és célzott módon újra sugározza” – vélekedik a zöld politikus, aki szerint az ilyen erőfeszítések manapság gyakoriak a választásokon. Az ellenzéki törvényhozó tétlenséggel is vádolta a kormányt, és arra sürgette, hogy „végre vegye komolyan ezeket a veszélyeket”.