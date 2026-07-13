Welt: Az AfD előbb-utóbb kormányra kerül, ha nem jön alapvető változás Németországban

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„Európában egy olyan új korszak körvonalazódik, amelyet Marine Le Pen, Alice Weidel és Giorgia Meloni fémjelez, miközben az egyetlen alternatíva egy radikálisok által vágyott baloldali-autoriter rendszer lenne” – írja a német lap szerzője.
Az AfD megállíthatatlanul erősödik Németországban, és a jelenlegi politikai trendek alapján előbb-utóbb kormányra kerül, ha nem történik alapvető változás – írja Harald Martenstein a Welten. A szerző szerint a jobboldali párt térnyerése már saját magát is meglepi, hiszen
minden társadalmi rétegben és szinte minden országrészben hódít.
„Teljesen elhibázott az a stratégia, amely a pártot egyszerűen ördögnek beállítva próbálja megfékezni, mivel ez a megközelítés már régen elveszítette a hatékonyságát.”
A párt népszerűségét a hagyományos intézmények és a kormányzat kudarcai táplálják – írja a Welt. A keresztény szavazókat az vonzza az AfD-hez, hogy az egyház tabuként kezeli az iszlamizációtól való félelmet, míg a középrétegek az Európai Unió túlszabályozási mániája miatt tartják jogosnak a párt bírálatait. Emellett a zöldpolitikai intézkedések, mint az új szélkerekek telepítése, valamint az állam egyre tekintélyelvűbb fellépése még a libertáriusokat is a jobboldal karjaiba hajtja.
A szerző azt írja, a hagyományos antifasizmus megbukott, mert kirekesztésre, elnyomásra, az Antifa-mozgalom esetében pedig erőszakra épül.
Az AfD-hez hasonló új pártok azért sikeresek, mert valós, a fősodorbeli politika által figyelmen kívül hagyott problémákra reagálnak, miközben az ellenfelek lejáratása – Donald Trump példájához hasonlóan – hatástalan marad.”
„Európában egy olyan új korszak körvonalazódik, amelyet Marine Le Pen, Alice Weidel és Giorgia Meloni fémjelez, miközben az egyetlen alternatíva egy radikálisok által vágyott baloldali-autoriter rendszer lenne” – írja a Welt szerzője, amit a hvg szemlézett.
Fotó: Soeren STACHE / POOL / AFP