Welt: Az AfD előbb-utóbb kormányra kerül, ha nem jön alapvető változás Németországban

Az AfD megállíthatatlanul erősödik Németországban, és a jelenlegi politikai trendek alapján előbb-utóbb kormányra kerül, ha nem történik alapvető változás – írja Harald Martenstein a Welten. A szerző szerint a jobboldali párt térnyerése már saját magát is meglepi, hiszen

minden társadalmi rétegben és szinte minden országrészben hódít.

„Teljesen elhibázott az a stratégia, amely a pártot egyszerűen ördögnek beállítva próbálja megfékezni, mivel ez a megközelítés már régen elveszítette a hatékonyságát.”