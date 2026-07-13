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afd marine le pen alice weidel európai unió németország

Welt: Az AfD előbb-utóbb kormányra kerül, ha nem jön alapvető változás Németországban

2026. július 13. 11:26

„Európában egy olyan új korszak körvonalazódik, amelyet Marine Le Pen, Alice Weidel és Giorgia Meloni fémjelez, miközben az egyetlen alternatíva egy radikálisok által vágyott baloldali-autoriter rendszer lenne” – írja a német lap szerzője.

2026. július 13. 11:26
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Az AfD megállíthatatlanul erősödik Németországban, és a jelenlegi politikai trendek alapján előbb-utóbb kormányra kerül, ha nem történik alapvető változás – írja Harald Martenstein a Welten. A szerző szerint a jobboldali párt térnyerése már saját magát is meglepi, hiszen

minden társadalmi rétegben és szinte minden országrészben hódít.

„Teljesen elhibázott az a stratégia, amely a pártot egyszerűen ördögnek beállítva próbálja megfékezni, mivel ez a megközelítés már régen elveszítette a hatékonyságát.”

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A párt népszerűségét a hagyományos intézmények és a kormányzat kudarcai táplálják – írja a Welt. A keresztény szavazókat az vonzza az AfD-hez, hogy az egyház tabuként kezeli az iszlamizációtól való félelmet, míg a középrétegek az Európai Unió túlszabályozási mániája miatt tartják jogosnak a párt bírálatait. Emellett a zöldpolitikai intézkedések, mint az új szélkerekek telepítése, valamint az állam egyre tekintélyelvűbb fellépése még a libertáriusokat is a jobboldal karjaiba hajtja.

A szerző azt írja, a hagyományos antifasizmus megbukott, mert kirekesztésre, elnyomásra, az Antifa-mozgalom esetében pedig erőszakra épül.

Az AfD-hez hasonló új pártok azért sikeresek, mert valós, a fősodorbeli politika által figyelmen kívül hagyott problémákra reagálnak, miközben az ellenfelek lejáratása – Donald Trump példájához hasonlóan – hatástalan marad.”

„Európában egy olyan új korszak körvonalazódik, amelyet Marine Le Pen, Alice Weidel és Giorgia Meloni fémjelez, miközben az egyetlen alternatíva egy radikálisok által vágyott baloldali-autoriter rendszer lenne” – írja a Welt szerzője, amit a hvg szemlézett.

Fotó: Soeren STACHE / POOL / AFP

 

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Összesen 19 komment

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Sorrend:
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 13. 12:37
templar62 2026. július 13. 12:36 Gott mit uns . Az a náci Wehrmacht jelszava volt.
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templar62
2026. július 13. 12:36
Gott mit uns .
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falcatus-2
2026. július 13. 12:28
Welt: Az AfD előbb-utóbb kormányra kerül, ha nem jön alapvető változás Németországban..." ... és, ha nem állítjuk sürgősen megint "hadrendbe" a "gest apónkat "
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Beszartak-a-fideszesek
2026. július 13. 12:28
sanya55-2Beszartak-a-fideszesek 2026. július 13. 12:26 Ne dicsekedj itt a buzi vezéreddel és bandájával, téged is beleértve, bunkókám Nincs vezérem. De ha már buzik: Szájer, Bese, a bajor főkonzulotok. 😊
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