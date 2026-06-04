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Fontos vízumot kaptak az irániak, de még nem léphetnek be az Egyesült Államokba

2026. június 04. 20:14

A kontinensre már elutazhat az ázsiai küldöttség, ám végleges megoldás még nincs.

2026. június 04. 20:14
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Az iráni labdarúgó-válogatott játékosai és edzői megkapták a szükséges mexikói vízumot, így útra kelhetnek a jövő csütörtökön kezdődő világbajnokságra, amelyet az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendez. A fejleményről az Iráni Iszlám Köztársaság törökországi nagykövete, Mohammad Hasszan Habibollahzadeh adott hírt.

„Az iráni nemzeti csapat játékosainak vízumát 48 órán belül kiadták anélkül, hogy személyesen kellett volna megjelenniük vagy ujjlenyomatot kellett volna adniuk a mexikói nagykövetségen” – mondta a diplomata egy interjúban, hozzáfűzve ugyanakkor, hogy még mindig hiányzik a vízum az Egyesült Államokba való belépéshez.

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Május 24-én Mehdi Taj, a perzsa állam futballszövetségének elnöke bejelentette, hogy

a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) jóváhagyta az iráni válogatott világbajnoki edzőtáborának áthelyezését az Egyesült Államokból Mexikóba.

A csapat eredetileg az arizonai Tucsonban edzett volna, de iráni részről egyre erősebben merült fel a költözés lehetősége a közel-keleti háborúval kapcsolatos bizonytalanság és a biztonsági aggályok miatt.

Jelen helyzet szerint az iráni együttes, amely május 18. óta a törökországi Antalyában edzőtáborozik, vasárnaptól a mexikói Tijuanában telepedik le, ahonnan Los Angelesbe és Seattle-be utazik, hogy lejátssza a G-csoportbeli három mérkőzését:

  • június 15-én Új-Zéland,
  • június 21-én Belgium és
  • június 26-án Egyiptom ellen.

Az iráni vb-részvétel az után vált kérdőjelessé, hogy az Egyesült Államok és Izrael február végén légicsapásokat indított az Iráni Iszlám Köztársaság ellen, s a háborús helyzet máig nem szűnt meg. Mehdi Tajnak megtagadták a belépést a Kanadában rendezett májusi FIFA-kongresszusra azzal a hivatkozással, hogy az elnök kapcsolatban áll az Iszlám Forradalmi Gárdával, amelyet Kanadában és az Egyesült Államokban terrorszervezetnek minősítenek. Irán a játékosok és a csapatvezetők bejuttatásának felelősségét az Egyesült Államokba a torna szervezőjének, a FIFA-nak a döntési körébe adta, egyszersmind a világbajnoki részvételt feltételekhez kötötte. Ezek között szerepelt a magas szintű biztonság garantálása mellett az amerikai vízumok kiadása az Iszlám Forradalmi Gárdában szolgáló játékosok és edzői stábtagok számára, továbbá a személyzetnek, az iráni zászlónak és himnusznak a tiszteletben tartása.

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(MTI)

Fotó: Anadolu via AFP

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