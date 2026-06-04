Fontos vízumot kaptak az irániak, de még nem léphetnek be az Egyesült Államokba

Az iráni labdarúgó-válogatott játékosai és edzői megkapták a szükséges mexikói vízumot, így útra kelhetnek a jövő csütörtökön kezdődő világbajnokságra, amelyet az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendez. A fejleményről az Iráni Iszlám Köztársaság törökországi nagykövete, Mohammad Hasszan Habibollahzadeh adott hírt.

„Az iráni nemzeti csapat játékosainak vízumát 48 órán belül kiadták anélkül, hogy személyesen kellett volna megjelenniük vagy ujjlenyomatot kellett volna adniuk a mexikói nagykövetségen” – mondta a diplomata egy interjúban, hozzáfűzve ugyanakkor, hogy még mindig hiányzik a vízum az Egyesült Államokba való belépéshez.