Nyilvános lett a lista: ők pénzelték Magyar Pétert és a Tisza Pártot

Magyar Péter kulcsfontosságú emberei mind a baloldalon tevékenykedtek korábban
A Tisza Párt pénzügyeit is egy baloldali üzletember kezeli.
Nyilvánosságra került a kormánypárt támogatói listája, amelyből pontosan látszik, kik finanszírozták Magyar Péter politikai projektjét. A Tisza Párt támogatói névsorban baloldali nagyvállalkozók, Gyurcsányhoz és Bajnaihoz köthető szereplők, valamint egy költségvetési csalással gyanúsított üzletember is feltűnik.
Hétfőn hozták nyilvánosságra a Tisza Párt tavalyi pénzügyi beszámolóját, amelyből nemcsak az derül ki, hogy Magyar Péter pártja több mint 3,2 milliárd forintból gazdálkodott, hanem az is, kik álltak a mozgalom mögött jelentősebb anyagi támogatással. A törvényi előírások szerint a pártnak név szerint fel kellett tüntetnie azokat, akik félmillió forintnál nagyobb összeggel segítették működését. Nézzük kik ők!
A névsor alapján jól kirajzolódik a Tisza hátországa: a támogatók között megtalálható a baloldal több ismert szereplője, Gyurcsány Ferenc egykori szövetségeseinek köre, volt momentumos politikusok, LMBTQ-aktivista ügyekben rendszeresen megszólaló akadémikusok, valamint olyan üzletemberek is, akiknek neve korábban büntetőeljárások vagy politikai kapcsolatrendszerek kapcsán került a nyilvánosság elé.
Egymillió forinttal támogatta a pártot Bárdos Barnabás vállalkozó, aki már a Tisza-projekt legkorábbi időszakában feltűnt. Ő biztosított székhelyet a Tarr Zoltán által alapított Legyél a Változás! Egyesületnek, amely a mai napig a Tisza egyik legfontosabb háttérszervezetének számít.
Bárdos neve a baloldalon sem ismeretlen. A sajtó korábban többször is Bajnai Gordon üzleti környezetéhez sorolta, emellett egy időben a Molnár Áronhoz köthető noÁr Mozgalom pénzügyeivel is foglalkozott. Vállalkozásai több ponton kapcsolódnak a mozgalom holdudvarához.
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A Tisza Párt pénzügyeit is egy baloldali üzletember kezeli.
A támogatók között feltűnik Borbély Ede is, aki valamivel több mint félmillió forinttal segítette Magyar Péter pártját. Borbély korábban a Momentum Mozgalom kabinetfőnökeként dolgozott, mielőtt 2017-ben érdekes körülmények között távozott a pártból.
A Tisza támogatói között szerepel Falus András immunológus, az MTA tagja is, aki 800 ezer forinttal járult hozzá a párt működéséhez.
Falus neve az elmúlt években többször felbukkant politikai vitákban. 2020-ban aláírta az SZFE átalakítása elleni tiltakozó nyilatkozatot, tavaly pedig az Alaptörvény módosításáról szóló vitában amellett érvelt, hogy tudományos értelemben nem igaz, hogy kizárólag férfiak és nők léteznek.
Álláspontja szerint "biológiailag, tudományosan" nem igaz, hogy valaki vagy férfi, vagy nő.
A támogatói listán feltűnik Romsics Ignác történész neve is, aki összesen 923 ezer forinttal segítette a pártot. Romsics korábban jó kapcsolatot ápolt Gyurcsány Ferenccel, aki miniszterelnökként arra kérte fel, hogy tárja fel és mutassa be a magyar baloldal vállalható történelmi örökségét. A történész a trianoni békeszerződés kutatójaként ismert, munkái ugyanakkor rendszeresen váltanak ki vitákat a nemzeti-konzervatív oldalon.
A legnagyobb visszhangot alighanem Zelcsényi Miklós neve keltheti. A vállalkozó mintegy 40 millió forinttal támogatta a Tisza Pártot. Zelcsényi éveken keresztül ismert futóversenyek szervezője volt, Magyar Péter politikai színre lépése után pedig a Tisza rendezvényigazgatójaként és programkoordinátoraként dolgozott. Rendszeresen elkísérte a pártelnököt országjáró fórumaira is.
A helyzetet azonban jelentősen árnyalja, hogy tavaly a NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága költségvetési csalás gyanúja miatt hallgatta ki és rabosította.
Zelcsényi tagadja a bűncselekmény elkövetését, az ügy azonban komoly politikai kellemetlenséget okozott a Tiszának. A botrány kirobbanása után saját megfogalmazása szerint „hátrébb lépett” a párt körüli feladatoktól.
A legnagyobb összeg természetesen a Horn-kormány időszakában megerősödő műtrágya-milliárdostól, Bige Lászlótól és családjától érkezett. A család összesen 100 millió forinttal támogatta a Tisza Pártot, ezzel messze ők adták a legnagyobb hozzájárulást a 178, félmillió forintnál nagyobb összeggel adakozó támogató közül.
Bige neve évtizedek óta összeforrt a baloldali politikai oldal finanszírozásával, így aligha meglepő, hogy Magyar Péter mozgalmának hátországában is meghatározó szerepet vállalt.
A párt pénzügyi hátterének építéséből maguk a tiszás politikusok is kivették a részüket. A legnagyobb összeget Hajdú Márton európai parlamenti képviselő adományozta, összesen 7,5 millió forintot. Magyar Péter sógora, Melléthei-Barna Márton 4 millió forinttal támogatta a pártot. Azonban a többiek sem teljesítettek rosszul:
adományozott a Tiszának tavaly.
A pénzügyi beszámoló szerint a Tisza Párt tavaly összesen 3,2 milliárd forintos bevételt könyvelhetett el, miközben kiadásai megközelítették a 3 milliárd forintot. A párt papíron mintegy 180 millió forintos nyereséggel zárta az évet.
A számok ugyanakkor azt is mutatják, hogy rendkívül költséges volt a kampányépítés. Az anyagjellegű ráfordítások egyetlen év alatt 641 millió forintról közel 1,9 milliárd forintra emelkedtek, míg a személyi jellegű kiadások 285 millióról egymilliárd forint fölé ugrottak.
A beszámoló alapján tehát nemcsak az látható, hogy mennyibe került a Tisza felemelkedése, hanem az is, kik voltak azok, akik jelentős összegekkel finanszírozták Magyar Péter politikai projektjét. A névsor alapján a párt hátországában egyaránt megtalálhatók a baloldal régi szereplői, korábbi liberális politikusok, nagyvállalkozók és a progresszív ügyek ismert támogatói.
Nyitókép: Ludovic Marin