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Nyilvános lett a lista: ők pénzelték Magyar Pétert és a Tisza Pártot

2026. június 04. 18:44

Nyilvánosságra került a kormánypárt támogatói listája, amelyből pontosan látszik, kik finanszírozták Magyar Péter politikai projektjét. A Tisza Párt támogatói névsorban baloldali nagyvállalkozók, Gyurcsányhoz és Bajnaihoz köthető szereplők, valamint egy költségvetési csalással gyanúsított üzletember is feltűnik.

2026. június 04. 18:44
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Rimóczi Norbert

Hétfőn hozták nyilvánosságra a Tisza Párt tavalyi pénzügyi beszámolóját, amelyből nemcsak az derül ki, hogy Magyar Péter pártja több mint 3,2 milliárd forintból gazdálkodott, hanem az is, kik álltak a mozgalom mögött jelentősebb anyagi támogatással. A törvényi előírások szerint a pártnak név szerint fel kellett tüntetnie azokat, akik félmillió forintnál nagyobb összeggel segítették működését. Nézzük kik ők!

A Tisza Pártban összenőtt, ami össze tartozik - Forrás: Saját montázs (Földházi Árpád és Mátrai Dávid, Mandiner)
A Tisza Pártban összenőtt, ami össze tartozik - Forrás: Saját montázs (Földházi Árpád és Mátrai Dávid, Mandiner)

A névsor alapján jól kirajzolódik a Tisza hátországa: a támogatók között megtalálható a baloldal több ismert szereplője, Gyurcsány Ferenc egykori szövetségeseinek köre, volt momentumos politikusok, LMBTQ-aktivista ügyekben rendszeresen megszólaló akadémikusok, valamint olyan üzletemberek is, akiknek neve korábban büntetőeljárások vagy politikai kapcsolatrendszerek kapcsán került a nyilvánosság elé.

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A baloldal régi emberei a Tisza mögött

Egymillió forinttal támogatta a pártot Bárdos Barnabás vállalkozó, aki már a Tisza-projekt legkorábbi időszakában feltűnt. Ő biztosított székhelyet a Tarr Zoltán által alapított Legyél a Változás! Egyesületnek, amely a mai napig a Tisza egyik legfontosabb háttérszervezetének számít.

Bárdos neve a baloldalon sem ismeretlen. A sajtó korábban többször is Bajnai Gordon üzleti környezetéhez sorolta, emellett egy időben a Molnár Áronhoz köthető noÁr Mozgalom pénzügyeivel is foglalkozott. Vállalkozásai több ponton kapcsolódnak a mozgalom holdudvarához.

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A támogatók között feltűnik Borbély Ede is, aki valamivel több mint félmillió forinttal segítette Magyar Péter pártját. Borbély korábban a Momentum Mozgalom kabinetfőnökeként dolgozott, mielőtt 2017-ben érdekes körülmények között távozott a pártból.

Az akadémikus, aki szerint nem csak férfi és nő létezik

Falus András immunológus, aki szerint nem csak nő és férfi létezik - Forrás: Pázmány Péter Katolikus Egyetem honlapja
Falus András immunológus, aki szerint nem csak nő és férfi létezik - Forrás: Pázmány Péter Katolikus Egyetem honlapja

A Tisza támogatói között szerepel Falus András immunológus, az MTA tagja is, aki 800 ezer forinttal járult hozzá a párt működéséhez.

Falus neve az elmúlt években többször felbukkant politikai vitákban. 2020-ban aláírta az SZFE átalakítása elleni tiltakozó nyilatkozatot, tavaly pedig az Alaptörvény módosításáról szóló vitában amellett érvelt, hogy tudományos értelemben nem igaz, hogy kizárólag férfiak és nők léteznek. 

Álláspontja szerint "biológiailag, tudományosan" nem igaz, hogy valaki vagy férfi, vagy nő.

Gyurcsány Ferenc kedvenc történésze is a támogatók között

A támogatói listán feltűnik Romsics Ignác történész neve is, aki összesen 923 ezer forinttal segítette a pártot. Romsics korábban jó kapcsolatot ápolt Gyurcsány Ferenccel, aki miniszterelnökként arra kérte fel, hogy tárja fel és mutassa be a magyar baloldal vállalható történelmi örökségét. A történész a trianoni békeszerződés kutatójaként ismert, munkái ugyanakkor rendszeresen váltanak ki vitákat a nemzeti-konzervatív oldalon.

Negyvenmillió forint egy költségvetési csalással gyanúsított vállalkozótól

A legnagyobb visszhangot alighanem Zelcsényi Miklós neve keltheti. A vállalkozó mintegy 40 millió forinttal támogatta a Tisza Pártot. Zelcsényi éveken keresztül ismert futóversenyek szervezője volt, Magyar Péter politikai színre lépése után pedig a Tisza rendezvényigazgatójaként és programkoordinátoraként dolgozott. Rendszeresen elkísérte a pártelnököt országjáró fórumaira is.

A helyzetet azonban jelentősen árnyalja, hogy tavaly a NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága költségvetési csalás gyanúja miatt hallgatta ki és rabosította.

Zelcsényi tagadja a bűncselekmény elkövetését, az ügy azonban komoly politikai kellemetlenséget okozott a Tiszának. A botrány kirobbanása után saját megfogalmazása szerint „hátrébb lépett” a párt körüli feladatoktól.

Bige László vitte a prímet

A legnagyobb összeg természetesen a Horn-kormány időszakában megerősödő műtrágya-milliárdostól, Bige Lászlótól és családjától érkezett. A család összesen 100 millió forinttal támogatta a Tisza Pártot, ezzel messze ők adták a legnagyobb hozzájárulást a 178, félmillió forintnál nagyobb összeggel adakozó támogató közül.

Bige neve évtizedek óta összeforrt a baloldali politikai oldal finanszírozásával, így aligha meglepő, hogy Magyar Péter mozgalmának hátországában is meghatározó szerepet vállalt.

A tiszás politikusok sem maradtak ki

A párt pénzügyi hátterének építéséből maguk a tiszás politikusok is kivették a részüket. A legnagyobb összeget Hajdú Márton európai parlamenti képviselő adományozta, összesen 7,5 millió forintot. Magyar Péter sógora, Melléthei-Barna Márton 4 millió forinttal támogatta a pártot. Azonban a többiek sem teljesítettek rosszul:

  • Lakos Eszter, a párt európai parlamenti képviselője 2,5 milliót;
  • Dávid Dóra, a párt európai parlamenti képviselője 2,5 milliót;
  • Kulja András, a párt európai parlamenti képviselője 2 milliót;
  • Bóna Szabolcs, azóta már agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter 1,9 milliót;
  • Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter 1,5 milliót
  • Magyar Péter 1,2 milliót;
  • Nagy Ervin kultúráért és társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár egymilliót;
  • Gurzó Mária országgyűlési képviselő több mint 800 ezret

adományozott a Tiszának tavaly.

Milliárdokból épült fel a Tisza Párt

A pénzügyi beszámoló szerint a Tisza Párt tavaly összesen 3,2 milliárd forintos bevételt könyvelhetett el, miközben kiadásai megközelítették a 3 milliárd forintot. A párt papíron mintegy 180 millió forintos nyereséggel zárta az évet.

A számok ugyanakkor azt is mutatják, hogy rendkívül költséges volt a kampányépítés. Az anyagjellegű ráfordítások egyetlen év alatt 641 millió forintról közel 1,9 milliárd forintra emelkedtek, míg a személyi jellegű kiadások 285 millióról egymilliárd forint fölé ugrottak.

A beszámoló alapján tehát nemcsak az látható, hogy mennyibe került a Tisza felemelkedése, hanem az is, kik voltak azok, akik jelentős összegekkel finanszírozták Magyar Péter politikai projektjét. A névsor alapján a párt hátországában egyaránt megtalálhatók a baloldal régi szereplői, korábbi liberális politikusok, nagyvállalkozók és a progresszív ügyek ismert támogatói.

Nyitókép: Ludovic Marin

Összesen 15 komment

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sanya55-2
2026. június 04. 20:21
Időbe a süllyesztőbe velük, ne hogy valamit visszakérjenek
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bagira004
2026. június 04. 19:45
Ezek ugatnak mélyszegénységről ország szarizmusról , mind a Fidesz kormánya alatt lett vörösbáró . Ezek rabolják ki a népet országot. .
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Sándor
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2026. június 04. 19:42 Szerkesztve
bűntársai mentelmi jog mögött lapitó fos foltos gatyás ávósivadékkal és az általa válogatott csapattal Diktatúra lett és tombol Magyarországon
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3
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Salitis
2026. június 04. 19:20
jók ezek a listák! Mentsük le őket! Egyszer majd eljön az igazság pillanata, amikor ezeknek a hazaáruló férgeknek elindul a szekerük a fényessége nyugat felé... ahol pont akkor vezetik be a sariját...
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