Nyilvános lett a lista: ők pénzelték Magyar Pétert és a Tisza Pártot

Hétfőn hozták nyilvánosságra a Tisza Párt tavalyi pénzügyi beszámolóját, amelyből nemcsak az derül ki, hogy Magyar Péter pártja több mint 3,2 milliárd forintból gazdálkodott, hanem az is, kik álltak a mozgalom mögött jelentősebb anyagi támogatással. A törvényi előírások szerint a pártnak név szerint fel kellett tüntetnie azokat, akik félmillió forintnál nagyobb összeggel segítették működését. Nézzük kik ők!

A Tisza Pártban összenőtt, ami össze tartozik - Forrás: Saját montázs (Földházi Árpád és Mátrai Dávid, Mandiner)

A névsor alapján jól kirajzolódik a Tisza hátországa: a támogatók között megtalálható a baloldal több ismert szereplője, Gyurcsány Ferenc egykori szövetségeseinek köre, volt momentumos politikusok, LMBTQ-aktivista ügyekben rendszeresen megszólaló akadémikusok, valamint olyan üzletemberek is, akiknek neve korábban büntetőeljárások vagy politikai kapcsolatrendszerek kapcsán került a nyilvánosság elé.