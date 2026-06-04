Kárpátaljaiak a Mandinernek: szép, hogy Kijevből megígértek valamit Magyar Péternek, várjuk ki a végét

Ahogy az is, hogy lehetőség nyílik a magyar nyelv alkalmazására az egészségügyi ellátásban – „ha olyan kedve volt az orvosnak, eddig is értett magyarul, ha bal lábbal kelt fel, ezután sem fog, és senki nem fogja tudni rajta számon kérni” – mondja informátorunk.

Ugyanez igaz a sportrendezvényekre („senki sem váltott át ukránra, ha szidnia kellett a másik focicsapat tagjainak a felmenőit”), tudományos konferenciákra is, amiből nem sokat tartanak, amit igen, azt leginkább Beregszászott, és eddig is tolmácsoltak, ha többnyelvű volt a résztvevők köre.

A csomagban a politikai jogokról is szót ejtenek, jelesül

magyarul is lehet majd kampányolni Kárpátalja ilyen településein, és a szavazólapokat is lefordítják. „Ennek örülök, kár, hogy hét éve nem láttam szavazólapot, se magyart, se ukránt”

– mutat rá forrásunk, utalva arra, hogy 2019-ben voltak utoljára választások Ukrajnában, így a kérdés jelenleg nem túl aktuális.

Ennél fontosabbnak ítélik meg, hogy az ukrán fél elvileg garanciát vállalt arra, mindezeket az intézkedéseket beépíti saját jogrendjébe, és azok az Európai Unió felé vállalt cselekvési tervben is benne lesznek majd.

Mindemellett az is kérdéses, hogy mindennek pontosan mi lesz az ára, s nem feltétlenül államközi, hanem akár helyi szinten. „Ingyen sajt csak az egérfogóban van” – mondja egyik forrásunk, utalva arra, hogy mindezért egészen biztosan komoly politikai árat kell fizetni, akár indirekt módon is.

Például, ha a magyar kormány sikerként kommunikálja a megegyezést, onnantól kezdve ennek a sikernek a veszélyeztetésétől való félelemben lehet akár elhallgattatni a jogsértések feltáróit, vagy a közösség mellett karakánabb módon kiálló közösségi vezetőket.

Mindenesetre hozzánk olyan információk is eljutottak, hogy a kárpátaljai magyar vezetők, ha nem is tapsoltak,

de összességében elfogadhatónak tartották azt, ami szándéknyilakozat szintjén papíron megjelent.

Úgy tudjuk, hivatalos állásfoglalással péntek magasságában állhatnak elő.

A tárgyalási folyamatokat is figyelemmel kísérő forrásunk hozzáfűzi: az említett 11 pontot nem most találták ki, azt az Orbán-kormány évek óta üti. Az, hogy most jött valamiféle áttörés, pontosabban, hogy „a jelenlegi magyar kormány kapott valamilyen ígéretet”, ahhoz viszont ukrán politikai akarat kellett. Ami pozitív, hogy az Európai Unió felé is megtették ezeket a vállalásokat az ukránok (bár arra is érdemes visszatekinteni, milyen mélyen hallgat az EU, amikor számára „nem kedves” kisebbséget nyomorgatnak, mint a balti államok orosz kisebbségeit).