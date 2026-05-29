Felfedezte az ukrán lap a kárpátaljai magyarokat

A Kyiv Independent arról ír: hivatalba lépése után röviddel Magyar Péter magyar miniszterelnök készen állt a kétoldalú kapcsolatok normalizálására Ukrajnával. Hamarosan azonban az újonnan megválasztott miniszterelnök mintha elődjét idézte volna, kijelentve, hogy a Kárpátalján élő magyar kisebbségnek hiányosak az alapvető jogai, és nyelvi és kulturális szabadságjogaikat korlátozzák.

Magyar Péter jelezte, hogy akadályozni fogja Ukrajna hivatalos EU-csatlakozási tárgyalásainak megkezdését, amíg a kérdés nem rendeződik – ezzel potenciálisan megakadályozva azt a folyamatot, amelyet Kijev Orbán Viktor volt miniszterelnök távozása után remélt újraindítani – írja az ukrán lap.