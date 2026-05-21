Hamarosan megbukik Merz kancellár? Teljes fordulat jöhet Berlinben

Arra a kérdésre, hogy Friedrich Merz kormánya képes lehet-e még őszig olyan intézkedéseket hozni, amelyek megfordítják a jelenlegi trendet, Bauer Bence azt válaszolta: ezt nem tartja reálisnak.

Szerinte a CDU-ban megvan ugyan a politikai felismerés, Friedrich Merz pontosan látja Németország problémáit, és helyesen diagnosztizálja az ország helyzetét, azonban a felismerés önmagában nem elég.

Úgy fogalmazott: egy politikai elemzőnek elegendő lehet az, hogy megérti a problémákat, de egy kancellárnak cselekednie is kell. Bauer Bence szerint azonban ehhez jelenleg sem politikai akarat, sem megfelelő többség nincs. A CDU/CSU koalíciós partnere, az SPD ugyanis szerinte nem támogatja azokat a mélyreható reformokat, amelyekre szükség lenne.

Példaként említette a munkaerőpiac, a szociális ellátórendszer, az infrastruktúra és a migráció kérdését. Véleménye szerint ezekben az ügyekben csak egy szélesebb, akár az AfD-t is magában foglaló parlamenti többség lenne képes valódi változtatásokra. Csakhogy – mint hangsúlyozta – itt jelenik meg a „22-es csapdája”: az AfD-vel továbbra sem hajlandók együttműködni a többi pártok.

Bauer Bence végül arra is kitért, hogy

Friedrich Merz saját politikai jövőjét is ahhoz kötötte, hogy semmilyen formában nem működik együtt az AfD-vel.

Ezért, ha a jövőben mégis egy másik politikai konstelláció alakulna ki Németországban, akkor szerinte az új döntéseket már valószínűleg nem Friedrich Merz kancellársága alatt hajtanák végre, hanem egy másik CDU-s vagy akár teljesen más politikai szereplő vezetésével.



