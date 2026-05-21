05. 21.
csütörtök
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
kormány nébih bóna szabolcs fidesz ukrajna élelmiszer miniszter

A Fidesz és a Mi Hazánk figyelmeztetése után lépett a kormány: visszaállítják az Ukrajnából érkező áruk tiltását

2026. május 21. 09:24

Bóna Szabolcs tárcavezető kijelentette, csak biztonságos élelmiszer kerülhet a magyar emberek asztalára.

2026. május 21. 09:24


Az előző kormány jogi bizonytalanságot hagyott maga után, a Tisza-kormány ezt a bizonytalanságot meg fogja szüntetni, és az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja – közölte az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter csütörtökön a Facebook-oldalán.

Bóna Szabolcs azt írta, hogy a Fidesz-kormány súlyos jogalkotási csapdát hagyott maga után a magyar gazdáknak: miközben éveken át hirdették a gazdák védelmét, a gyakorlatban nem gondoskodtak arról, hogy az ukrán agrártermékek behozatalát korlátozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után is biztonságosan, törvényi szinten fennmaradjanak.

Kiemelte: a Tisza-kormány álláspontja egyértelmű, 

nem fogjuk engedni, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermék veszélybe sodorja a magyar gazdák megélhetését és a magyar emberek egészséges élelmiszerrel való ellátását. A magyar élelmiszer, a magyar termőföld és a magyar gazdálkodók védelme nemzeti érdek”.

A miniszter közölte: az agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen.

Csak biztonságos élelmiszer kerülhet a magyar emberek asztalára

A magyar emberek asztalára biztonságos, ellenőrzött és jó minőségű élelmiszernek kell kerülnie, a magyar gazdáknak pedig biztosítani kell azt a piaci környezetet, amelyben tisztességes munkájuknak tisztességes ára van – húzta alá a miniszter.

Kifejtette, hogy a szükséges jogszabályok megalkotása folyamatban van, amelyek érintik többek között 

  • a szarvasmarhafélék húsát,
  • a sertéshúst, a juh- vagy kecskehúst frissen, hűtve vagy fagyasztva,
  • a gallus domesticus fajhoz tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsát,
  • zöldségeket (nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva
  • és a gabonaféléket. 

A miniszter a bejegyzésében a teljes listát ismertette.

A magyar gazdák és a magyar emberek számíthatnak ránk”

 – írta a bejegyzésben Bóna Szabolcs.

Csak hat szállítmány érkezett

A miniszter később azt is közölte a közösségi oldalán, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tájékoztatása szerint a tiltás feloldása után május 18. és 20. között Ukrajnából összesen 6 szállítmány tervezett behozatalát jelentették be.

Ebből négy szállítmány fehér cukrot (91 tonna) jelentettek be, ami nem szerepelt a behozatalt tiltó listán; két szállítmány pedig hántolt, lapított, pelyhesített vagy darát gabona, gabonacsíra – tette hozzá.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Leskelődő
2026. május 21. 10:01
Lépett a kormány? Egyelőre csak a botladozás látszik. Mint MP a lengyel díszsorfalnál. Ha a meghozandó jogszabályok olyan profik lesznek, mint a Havasi menesztéséről szóló, akkor jól kinézünk.
OszkárOszi
2026. május 21. 09:54
Peter Magyart Brüsszelben a gazdák a demonstrációjukról elhajtották, mint a legyet.A gazdák már ismerik, és nem kérnek a hazugságaikból.
ördöngös pepecselés
•••
2026. május 21. 09:54 Szerkesztve
természetesen semmilyen csapda nem volt. Hülyék voltatok mert azt hittétek, hogy a Fidesz szapulásán túl az intézkedésein is változtathattok. De ez nincs így mert gyorsan fogtok bukni ha letértek a jó útról. Most korrigáltatok de ez nem lesz lehetséges a migrációval vagy ha Putyin elzárja a csapokat. De a németek is időzített bomba mert csak arra várnak hogy minden eurócentet amit idead az EU elvigyenek úgyhogy kössétek fel a gatyátokat.
bbcord
2026. május 21. 09:53
Micsoda sunyi hazugság. Ők maguk emelték törvényerőre majdnem az össze többi veszélyhelyzeti szabályt, ezt pedig kivételként nem. Erről pont ők döntöttek. Kit akarnak hülyének nézni?
