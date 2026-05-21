schiffer andrás alaptörvény módosítás orbán viktor

„Ha akkor kevésbé gőgösek...” – megszólalt az Orbán Viktorra szabott Alaptörvény-módosítás után Schiffer András

2026. május 21. 08:51

Szerinte elkerülhető lett volna.

A világ parlamentáris köztársaságaiban nem a miniszterelnök hivatali idejét limitálják, hanem az uralkodó helyébe lépett köztársasági elnökét – írta Facebook-bejegyzésében Schiffer András. Mint fogalmazott, „ez így van a briteknél, a németeknél, az osztrákoknál”, és ennek köszönhetően maradhattak hosszabb ideig hivatalban olyan politikusok, mint Helmut Kohl, Konrad Adenauer, Angela Merkel, Bruno Kreisky vagy Fred Sinowatz.

A bejegyzésben Schiffer kitért arra is, hogy a Finnországot gyakran jogállamisági példaként emlegető országban „még az elnök hivatali idejét sem mindig limitálták”, példaként említve Urho Kaleva Kekkonen hosszú elnöki ciklusait. Hangsúlyozta: „egy jogállamban ugyanis a miniszterelnöki hivatal időtartamát a vele szemben kínált alternatíva, a választói akarat korlátozza és nem adminisztratív eszközök”.

Schiffer felidézte azt is, hogy 2010 nyarán két alapvető jogállamisági problémára hívták fel a figyelmet: a személyre szabott és a visszamenőleges hatályú jogalkotásra. Mint írta, az alkotmányozási viták idején 

„a fideszesek cinikusan seperték le az asztalról azt a kezdeményezést, hogy a visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalmát öntsük Alaptörvénybe”.

A volt politikus szerint, ha „akkor kevésbé gőgösek”, 

„ma nincsen a Tizenhatodik Alaptörvény-módosítás, a ‘lex Orbán’”.

 Úgy fogalmazott: „a tegnap benyújtott alaptörvény-módosítási javaslat ugyanis egyszerre személyre szabott és visszamenőleges hatályú”. Zárásként az Alkotmánybíróság 11/1992. (III. 5.) határozatát idézte: „Jogállamot nem lehet a jogállam ellenében megvalósítani.”

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ízisz
2026. május 21. 09:53
🧡🇭🇺 Ez is egy abszurd propaganda, az érzelmi hergelésre, hogy a Fidesz gőgös... 🤦‍♀️🖕 Akkor jellemezd már a tiszát és a pszichopata vezetőjét, te rosszindulatú gyökér Schiffer!!! Te is benyalsz a kormánynak, hátha csurran cseppen valami!!!💯🤮👎❗ Objektív gondolkodás az minek egy ügyvédnek??? ❓😏
radler
2026. május 21. 09:43 Szerkesztve
states-2 2026. május 21. 09:31 Hát igen, a fagyi visszanyal, ugyanez vonatkozik a választási törvényre is. Ha anno nem piszkálják, akkor ma nincs kétharmada a drogosnak. Tévedsz. Az úgynevezett győztes kompenzáció most 6 mandátumot hozott a Tiszának, vagyis 135-tel is 2/3-a lett volna. A fidesznek viszont CSAK 2010ben lett volna.
Ízisz
2026. május 21. 09:40 Szerkesztve
🧡🇭🇺 A magyar globalista posztkommunista-liberálfasiszta ellenzék, egy ciklusuk alatt képesek lebontani a nemzeti egységet, kiárúsítani a cégeket maguknak és a Nyugatnak!!! Kitetté tenni az országot!!! Ezt a jobboldalnak 16 év is kevés volt teljes mértékben újra haladó, növekvő gszdasággá és nemzeti egységgé rendezni, hiszen Brüsszelből és az őket kiszolgáló "magyar" ellenségünk miatt, állandó ellenállásba, megszorításokba ütköztünk!!! Ezzel a törvénnyel is azt akadályozzák, hogy egy rendezett patrióta vezetés lehessen Mo.-on!!! A globalista zsidó háttérhatalomnak és az őket kiszolgáló Brüsszelnek ez nem érdeke!!!💯😐❗ Köszönjük meg a zsugoragyú, mindenszarista tiszára szavazóknak!!! 💯👏😑❗
falcatus-2
2026. május 21. 09:32 Szerkesztve
„Ha akkor kevésbé gőgösek...” Kiről beszél az egyet jobbra, kettőt balra táncmester? Nem lehet elég sokszor emlékezni>>>Schiffer: 1.""Ha mondjuk Hatvanpuszta, a magyar víz- és termőföld-vagyonra telepített akkugyárak, a munkajog, a sztrájkjog leépítése, a foglalkozás-egészségügy szétverése, a szakszervezetek ellehetetlenítése, a szerződéssel engedélyezhető környezetszennyezés miatt nevezné egy influenszer »utolsó sz*házinak« a miniszterelnököt, azt legalábbis érteni vélném” –mondta Schiffer." 2./„Értem én, hogy nem az árnyalt értékeléstől, hanem az úgymond erős kifejezésektől keletkezik több kattintás és csörög sűrűbben a kassza, csakhogy a kormánypropaganda is pont ezen az elven működik” 3./ ha már (burkoltan és ismételten) Orbán Viktort gőgősnek szeretné beállítani, a jelenleg (külföldről) uralomra juttatott "szeretet ország" Szamuely brigádját mikorra tervezi keblére ölelni?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!