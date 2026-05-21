„Ha akkor kevésbé gőgösek...” – megszólalt az Orbán Viktorra szabott Alaptörvény-módosítás után Schiffer András

A világ parlamentáris köztársaságaiban nem a miniszterelnök hivatali idejét limitálják, hanem az uralkodó helyébe lépett köztársasági elnökét – írta Facebook-bejegyzésében Schiffer András. Mint fogalmazott, „ez így van a briteknél, a németeknél, az osztrákoknál”, és ennek köszönhetően maradhattak hosszabb ideig hivatalban olyan politikusok, mint Helmut Kohl, Konrad Adenauer, Angela Merkel, Bruno Kreisky vagy Fred Sinowatz.
A bejegyzésben Schiffer kitért arra is, hogy a Finnországot gyakran jogállamisági példaként emlegető országban „még az elnök hivatali idejét sem mindig limitálták”, példaként említve Urho Kaleva Kekkonen hosszú elnöki ciklusait. Hangsúlyozta: „egy jogállamban ugyanis a miniszterelnöki hivatal időtartamát a vele szemben kínált alternatíva, a választói akarat korlátozza és nem adminisztratív eszközök”.
Schiffer felidézte azt is, hogy 2010 nyarán két alapvető jogállamisági problémára hívták fel a figyelmet: a személyre szabott és a visszamenőleges hatályú jogalkotásra. Mint írta, az alkotmányozási viták idején
„a fideszesek cinikusan seperték le az asztalról azt a kezdeményezést, hogy a visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalmát öntsük Alaptörvénybe”.
A volt politikus szerint, ha „akkor kevésbé gőgösek”,
„ma nincsen a Tizenhatodik Alaptörvény-módosítás, a ‘lex Orbán’”.
Úgy fogalmazott: „a tegnap benyújtott alaptörvény-módosítási javaslat ugyanis egyszerre személyre szabott és visszamenőleges hatályú”. Zárásként az Alkotmánybíróság 11/1992. (III. 5.) határozatát idézte: „Jogállamot nem lehet a jogállam ellenében megvalósítani.”
