Megrendítő vallomást tett Sváby András: Scherer Péter mentette meg az életét

Sváby András műsorvezető is búcsút vett a kedden elhunyt Scherer Pétertől. Közösségi oldalán így fogalmazott:

Pepe egyszer megmentette az életemet. Sose beszéltem még erről, együtt szerettük volna elmesélni.

Pepe lett volna az idei Útközben elmeséled, azaz a viasatos/lakóautós műsorom harmadik évadának első utasa. Ott szerettük volna ezt felidézni. Minden meg volt szervezve, meglepetések és egy ünnepség, ahol a családdal közösen, csak Pepét ünnepelte volna a stáb. Pár hete beszéltünk egymással, vártuk ezt a közös kalandot” – írta Sváby.