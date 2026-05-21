Megrendítő vallomást tett Sváby András: Scherer Péter mentette meg az életét

Simon Kornél is megszólalt Scherer Péter haláláról: „Nem volt ez publikus, de…”
Scherer Péter 64 éves korában, hosszú betegség után hunyt el.
A műsorvezető is búcsút vett a kedden elhunyt színésztől.
Sváby András műsorvezető is búcsút vett a kedden elhunyt Scherer Pétertől. Közösségi oldalán így fogalmazott:
Pepe egyszer megmentette az életemet. Sose beszéltem még erről, együtt szerettük volna elmesélni.
Pepe lett volna az idei Útközben elmeséled, azaz a viasatos/lakóautós műsorom harmadik évadának első utasa. Ott szerettük volna ezt felidézni. Minden meg volt szervezve, meglepetések és egy ünnepség, ahol a családdal közösen, csak Pepét ünnepelte volna a stáb. Pár hete beszéltünk egymással, vártuk ezt a közös kalandot” – írta Sváby.
„Köszönök mindent Pepe. Örök hála!”
– tette hozzá.
