Így gyászolják korábbi szakmai műhelyei és színésztársai Scherer Pétert

„Megrendülve fogadtuk a hírt, hogy 64 éves korában elhunyt kollégánk és sokunk barátja, Scherer Péter Jászai Mari-díjas színész. Bár Pepe egyszer dolgozott a Víg társulatával, de más színházi találkozások, közös munkák, forgatások és próbák révén sokan ismertük és szerettük őt. 1994-ben a Nyugati téren álló Sátorban mutattuk be az Oidipus-t Ács János rendezésében. Az előadásban az Arvisura Színházi Társaság művészei – köztük Scherer Péter – játszották a Kart. Az Arvisura a 80-as illetve 90-es évek magyar alternatív (független) színházi életének egyik kiemelkedő műhelye volt, és Pepe 1984 és 1995 között, 11 éven át volt meghatározó tagja ennek a társulatnak. Később 1997-től 2001-ig a Bárka Színház, 2002-től a Krétakör társulatához csatlakozott. 2009-től pedig alapító tagja, és vezető színésze a Nézőművészeti Kft.-nek. Színpadi alakításai mellett rendezett is és számtalan játékfilmben, tévéfilmben és sorozatban játszott. Mucsi Zoltánnal legendás párost alakítottak Jancsó Miklós filmjeiben, és talán ezek a filmek tették őt először országosan ismertté és népszerűvé. Szinkronszínészként többek között Steve Carell és Sacha Baron Cohen magyar hangját kölcsönözte. Korai halála fájdalmas veszteség nemcsak a szakmának, de a közönségnek is. Szeretettel emlékezünk rá és őszinte részvétünket fejezzük ki a családjának, szeretteinek és barátainak.”

A korábbi iskolája, a szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium pedig így búcsúzott tőle: