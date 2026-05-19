Így gyászolják korábbi szakmai műhelyei és színésztársai Scherer Pétert

Meghalt Scherer Péter
Kedd délelőtt hunyt el a közkedvelt színész.
A szakmai műhelyek és színházak hivatalos közleményekben tisztelegtek művészük előtt, míg színész kollégái megható sorokkal búcsúztak tőle.
A szakmai műhelyek és színházak hivatalos közleményekben emlékeztek meg a kedden elhunyt Scherer Péterről. A Magyar Állami Operaház az alábbi sorokkal búcsúztatta a művészt:
Megrendülten búcsúzunk Scherer Péter Jászai Mari-díjas színésztől, aki az Operaház színpadán is megmutatta sokoldalúságát: ifj. Johann Strauss A denevér című operettjében a börtönőr Frosch szerepében, a darab híres, komikus prózai betétjének megformálójaként lépett közönség elé. Ezzel az operaházi emlékkel osztozunk a gyászolók fájdalmában, és fejezzük ki őszinte részvétünket.”
A Vígszínház egy hosszabb visszatekintéssel emlékezett egykori színészükre:
„Megrendülve fogadtuk a hírt, hogy 64 éves korában elhunyt kollégánk és sokunk barátja, Scherer Péter Jászai Mari-díjas színész. Bár Pepe egyszer dolgozott a Víg társulatával, de más színházi találkozások, közös munkák, forgatások és próbák révén sokan ismertük és szerettük őt. 1994-ben a Nyugati téren álló Sátorban mutattuk be az Oidipus-t Ács János rendezésében. Az előadásban az Arvisura Színházi Társaság művészei – köztük Scherer Péter – játszották a Kart. Az Arvisura a 80-as illetve 90-es évek magyar alternatív (független) színházi életének egyik kiemelkedő műhelye volt, és Pepe 1984 és 1995 között, 11 éven át volt meghatározó tagja ennek a társulatnak. Később 1997-től 2001-ig a Bárka Színház, 2002-től a Krétakör társulatához csatlakozott. 2009-től pedig alapító tagja, és vezető színésze a Nézőművészeti Kft.-nek. Színpadi alakításai mellett rendezett is és számtalan játékfilmben, tévéfilmben és sorozatban játszott. Mucsi Zoltánnal legendás párost alakítottak Jancsó Miklós filmjeiben, és talán ezek a filmek tették őt először országosan ismertté és népszerűvé. Szinkronszínészként többek között Steve Carell és Sacha Baron Cohen magyar hangját kölcsönözte. Korai halála fájdalmas veszteség nemcsak a szakmának, de a közönségnek is. Szeretettel emlékezünk rá és őszinte részvétünket fejezzük ki a családjának, szeretteinek és barátainak.”
A korábbi iskolája, a szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium pedig így búcsúzott tőle:
Elhunyt Scherer Péter. A Jászai Mari-díjas színészt gyászolja az ország színház szerető közönsége, öregdiákunk emlékét a Nagy Lajos Gimnázium közössége megőrzi és mindig ápolni fogja! Isten nyugosztaljon, Pepe!”
Tarr Zoltán, Társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közösségi oldalán olvasható soraiban búcsúzott el a színésztől:
„Mély megrendüléssel és őszinte döbbenettel fogadtam a hírt, hogy Scherer Péter, a kortárs magyar színművészet és filmgyártás egyik legmeghatározóbb, utánozhatatlan alakja tragikus hirtelenséggel eltávozott közülünk.Scherer Péter halála pótolhatatlan űrt hagy maga után. Az elmúlt harminc évben nyújtott zseniális alakításai, közvetlen, emberi személyisége és a szakma iránti alázata mély nyomot hagyott a magyar filmművészeten és a mindennapi kulturális élményeinken. Generációknak hozott nevetést és mély, elgondolkodtató pillanatokat.A magam és a Minisztérium nevében is őszinte részvétemet fejezem ki a családjának, szeretteinek és az egész művészvilágnak. Nyugodjék békében! A tehetsége és az alkotásai örökké velünk maradnak.”
Scherer Pétert több színész kollégája is búcsúztatta. Mucsi Zoltán az alábbi sorokkal búcsúzott barátjától:
Drága Barátom, nem fog a nap ugyan úgy sütni, mint eddig. Már hiányzol! Fent találkozunk, mert tudom, hogy ott vagy. Scherer Péter méltósággal viselt hosszan tartó betegség után ma délelőtt végleg elaludt. Nyugodj békében drága Pepe!”
Balsai Nóra, Jászai Mari-díjas színésznő az alábbi szavakkal emlékezett meg színésztársáról:
„Pepe! Pár hete az öltözőben, fogtuk egymás kezét és nem ezt beszéltük meg! Nem ezt ígérted! Bohóc filmes férjem, mindig váltunk… De mindig nagyon szerettük egymást! Most is csak viccből válunk! Nem tudok másképp… Nem…. Scherer Péter!”
Badár Sándor színész és humorista, az RTL-nek szólalt meg Scherer Péter halálával kapcsolatban:
„Felfoghatatlan tragédia. Annyira jó ember és nagyszerű színész volt. Nem voltunk napi kapcsolatban, de időnként felhívtuk egymást, és órákat beszéltünk. Így volt legutóbb is. Nem került szóba az egészségi állapota. Magánjellegű beszélgetés volt. Mindig vidám volt, és motivált. Most is tele volt tervekkel. Sosem beszélt a halálról, nem is készült rá. Olyannyira, hogy a napokban is több előadása lett volna, és az elkövetkezendő hetekben is.”
Müller Péter író a következő gondolatokat osztotta meg:
„Tudtuk, hogy beteg, de ez nem tűnt ilyen közeli fenyegetésnek. A drága tréfamester Pepe sorsának fintora, hogy annyi fergeteges szerep után utolsó minibörleszkjét vele, Kapával (Mucsi Zoltánnal) és Dr. Nyirádi Péterrel forgathattam. Szuper emberek, akik bevállalták, hogy ily módon részt vesznek a BClear hólyagrákmegelőző EU-s kampányban. Fájdalmas köszönet érte.”
A színész halálára reagált Szily Nóra újságíró is, aki egészen a közös gyökerekig, a fiatalkorig nyúlt vissza a búcsú videójában:
„Nem tudom és nem akarom elhinni... Nem, nem és NEM!!! Szombathelyi kamaszkorunkból idézek – amikor még senki nem tudta – kik vagyunk, kik leszünk – tán még mi sem. Nyugodj békében Pepe, te csodálatos pillanatokat adó színész és ember. Maradsz sokak szívében.”
