„A Szent István körúton sok minden megtörtént már” – 130. születésnapját ünnepli a Vígszínház

korokon és rendszereken, békében és háborúban szolgálni a legfontosabbat, a közönséget.

A jelenlegi tagok felolvasta eredeti levelek pedig kiválóan illusztrálták nemcsak e szándékot, hanem azt a nem túl eredeti megállapítást is, miszerint tényleg nincs új a nap alatt. A sok más mellett a Vígszínházat elsőként igazgató Ditrói Mór, Varsányi Irén, Fedák Sári, Darvas Lili, Ruttkai Éva, Mezey Mária, Karády Katalin, Molnár Ferenc, Jávor Pál, Darvas Iván, Latinovits Zoltán, Várkonyi Zoltán, Örkény István vagy Balázsovits Lajos tollából származó, többnyire igen személyes hangvételű írásokban foglaltatott örömek, gondok, köszönetek és szemrehányások nagy része ma sem volna ismeretlen: ki hálás egy lehetőségért, ki panaszkodik, hogy nem kapta meg azt, a sztárok sztárként viselkednek, az igazgatók szponzorációért könyörögnek, Ruttkai Éva egy normális autó kiutalásáért, Darvas Iván egy külföldi forgatásra való engedélyért, a nézők meg néha dühösek, mert átverve érzik magukat az aktuális műsor kapcsán.

Így írtunk mi – 130 év vígszínházi levelei (Fotó: Juhász Éva/Vígszínház)

A két és fél órának ugyanakkor akadtak erősen megrendítő pontjai is. Például egy másik legendás Víg-igazgató, Várkonyi Zoltán feleségének írt levele „a lukból”. Hogy mi is volt ez a luk, arról Várkonyi 1978-ban a Kettesben című rádióműsorban így beszélt Szilágyi Jánosnak:

„1944. március 19., miután a németek bevonultak, végérvényesen leparancsoltak a színpadról. Mivel a színházat nem akarták bezárni, s nem akadt, aki nagy hirtelen a szerepbe helyettem beugorjon, vagy három napig úgy játszottam, hogy közben már a lakásomon keresett a Gestapo. Ezek után olyan illegális munkát végeztem, amilyet az adott körülmények megengedtek. Embermentő okiratokat gyártottam például. Amikor pedig olyan utasítást kaptam, hogy jobb lenne ezt is abbahagyni, körülményes bujkálás után behúzódtam a Vígszínház egyik eldugott pincéjébe. Olyan helyiségben éltem két hónapig, ahol nem lehetett fölegyenesedni. Az emlékezetes vígszínházi csata után kerültem elő az időközben lebombázott pincéből 1945. január 18-án.”