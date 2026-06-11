Elszabadult az aranykonvojos ügyvéd fantáziája: már terrorcselekményt emleget Sulyok Tamás kapcsán

Horváth Lóránt, az aranykonvojügyben a hatóságok által feltartóztatott ukrán állampolgárokat és az Oscsadbankot képviselő ügyvédi iroda vezetője közleményt adott ki arról, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnököt milyen, akár büntetőjogi felelősség terhelheti a történtek miatt – írja a 24.hu.

Az ügyvéd úgy véli, hogy mivel elhangzott olyan nyilatkozat mind Orbán Viktortól, mind minisztertől, amelyek szerint a pénz visszatartásának célja Ukrajna rákényszerítése volt a kőolajvezeték megnyitására, a köztársasági elnök szerepe jogilag rendkívül aggályos. Azt írja, hogy az ügyben hozott, 2026. évi II. törvény kihirdetése ugyanis már nem egyszerűen egy vitatható büntetőeljárásról szólt, hanem arról, hogy egy állami kényszerítő intézkedést nyíltan külpolitikai nyomásgyakorlás eszközeként használtak fel.