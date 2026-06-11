Elszabadult az aranykonvojos ügyvéd fantáziája: már terrorcselekményt emleget Sulyok Tamás kapcsán

Nem várt helyen bukhat el Magyar Péter hadjárata Sulyok Tamás ellen
Veszélyben a miniszterelnök egyik legfőbb választási ígérete.
Magyar Péter támadása az államfő ellen éppen az európai színtéren bukhat el. Ezért is jöhet jól neki, hogy a közismerten Orbán-ellenes ügyvéd, Horváth Lóránt újabb tippeket ad neki Sulyok eltávolítására.
Horváth Lóránt, az aranykonvojügyben a hatóságok által feltartóztatott ukrán állampolgárokat és az Oscsadbankot képviselő ügyvédi iroda vezetője közleményt adott ki arról, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnököt milyen, akár büntetőjogi felelősség terhelheti a történtek miatt – írja a 24.hu.
Az ügyvéd úgy véli, hogy mivel elhangzott olyan nyilatkozat mind Orbán Viktortól, mind minisztertől, amelyek szerint a pénz visszatartásának célja Ukrajna rákényszerítése volt a kőolajvezeték megnyitására, a köztársasági elnök szerepe jogilag rendkívül aggályos. Azt írja, hogy az ügyben hozott, 2026. évi II. törvény kihirdetése ugyanis már nem egyszerűen egy vitatható büntetőeljárásról szólt, hanem arról, hogy egy állami kényszerítő intézkedést nyíltan külpolitikai nyomásgyakorlás eszközeként használtak fel.
Horváth Lóránt szerint rövidesen beigazolódik, hogy a pénz lefoglalása és visszatartása, továbbá a pénzszállító legénységének jogellenes fogva tartása ténylegesen nem büntetőeljárási szükségszerűségből, hanem azért történt, hogy Magyarország nyomást gyakoroljon Ukrajnára egy stratégiai ügyben. Ebből következően a kormányrendelet és a törvény elfogadása nem jogszerű nyomozati vagy nemzetbiztonsági intézkedés volt, mivel a törvényi visszatartás összekapcsolódott a Barátság kőolajvezeték újranyitásának deklarált követelésével.
Az ügyvédi iroda vezetője szerint ebben az összefüggésben a köztársasági elnök szerepének megítélése teljesen új megvilágításba kerül. Mint írja: amennyiben a célzat politikailag vagy szakmailag felismerhető volt számára, úgy nem lehet állítani, hogy az államfő kizárólag formális alkotmányos aktust végzett az említett törvény ellenjegyzésével.
Magyarázata szerint egy volt alkotmánybírósági elnöktől különösen elvárható lett volna annak felismerése, hogy a folyamatban lévő büntetőeljárás, és a titkos információgyűjtést lehetővé tevő, rendkívüli vagyonvisszatartást legitimáló törvényi vizsgálat együttesen nem alkalmazható és nem használható fel külpolitikai nyomásgyakorlás eszközeként anélkül, hogy súlyos jogszabályi problémák ne merüljenek fel benne.
Horváth Lóránt szerint
a döntő kérdés az, hogy bizonyítható-e, hogy az államfő a kihirdetéskor tisztában volt azzal, hogy a törvény valódi funkciója nem bűnüldözési vagy nemzetbiztonsági cél, hanem egy másik állam kényszerítése.
Az ügyvéd úgy látja, tényszerű, hogy a sajtó intenzíven foglalkozott március 5-e és a törvény 9-i elfogadása közötti időszakban a témával, sőt egyértelmű politikusi nyilatkozatok támasztották alá a célzatot, amiről az államfőnek szükségszerűen tudnia kellett.
Ha ez bizonyítható, akkor elméletileg már nemcsak hivatali visszaélés, hanem akár terrorcselekményhez kapcsolódó részesség kérdése is felmerülhetne,
mint a terrorcselekményhez nyújtott bűnsegély, szélsőséges esetben társtettesség. A büntetőjogban a közvetett bizonyítékok logikus láncolata is megalapozhatja a bűnösséget – áll Horváth fejtegetésében.
Mint ismert, Magyar Péter egyik kiemelt politikai projektje, hogy leváltsa a törvényesen megválasztott államfőt. Mivel Sulyok Tamás agyar többszöri felszólítására és a kormány nyomásgyakorlására nem mondott le, a miniszterelnök bejelentette, hogy alkotmánymódosítással fogják elmozdítani helyéről. Csakhogy Magyar Péter támadása éppen az európai színtéren bukhat el. Ezért is jöhet jól neki, hogy a közismerten Orbán-ellenes üyvéd, Horváth Lóránt újabb tippeket ad neki Sulyok eltávolítására.
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Bár a Sulyok Tamás államfő elmozdításához szükséges alaptörvény-módosításról egyelőre nincs hír, az utcán már tüntettek a szándék ellen. Magyar Péter gyors alkotmányozása az 1945 utáni európai jogtörténetben is példátlannak számítana.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert