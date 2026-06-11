Egyre nyilvánvalóbb: amit a Tisza-kormánytól látunk, az demokratikus átalakításnak álcázott leszámolás

Ráadásul Sulyok Tamás bejelentette, hogy a tervezett módosítások miatt a Velencei Bizottsághoz fordul. A köztársasági elnök és más független szervek vezetőinek elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget – véli az államfő. Az eseményeket övező kiemelt figyelmet igazolja, hogy a Velencei Bizottság már jelezte, sürgős eljárásban vizsgálja az ügyet. Az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországra utazni, hogy teljeskörűen tájékozódjanak a helyzetről. Mindez abból a szempontból okozhat fejfájást a Tisza-kormánynak, hogy a bizottság ajánlásai sok esetben az EU politikájának a hivatalos részévé válnak, így akár az uniós források hazahozatala is veszélybe kerülhet.

Gazdasági helyett jogi viták

A sokak által várt nagy ívű gazdasági lépések helyett a Tisza-kormány első heteinek egyik legfontosabb politikai vállalása az alaptörvény több pontjának módosítása volt. A választási kampány során Magyar Péter és pártja többször hangsúlyozta, hogy szerintük a magyar alkotmányos rendszer számos eleme a Fidesz–KDNP másfél évtizedes kormányzásának politikai érdekeit szolgálta, ezért szükség van a szabályok átalakítására. A kormány hivatalba lépését követően a Tisza-frakció példátlan gyorsasággal benyújtotta első alaptörvény-­módosító javaslatait, amelyek közül több jelentős közjogi és politikai következményekkel járhat.