Bomlik a kormány: lemondott a brit védelmi miniszter, de előbb alaposan lehordta Keir Starmert

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Jacek Karnowski szerint egy jól működő politikai szervezet egy választási vereség után is képes talpra állni.
Nem sikerült megfelelő mértékben növelni a védelmi kiadásokat.
Tovább gyengült Keir Starmer brit miniszterelnök kormánya, miután lemondott John Healey védelmi miniszter – írja a Politico. Healey egy éles hangvételű levélben közölte Starmerrel, hogy „nagy sajnálattal és vonakodva” mond le, és azt írta, hogy „a miniszterelnök képtelen volt, a Pénzügyminisztérium pedig nem volt hajlandó” biztosítani azokat az erőforrásokat, amelyekre az országnak szüksége van a védelemhez.
Healey lemondása kifejezetten rosszkor jött Starmernek, ugyanis néhány nap múlva kulcsfontosságú időközi választást tartanak, amelyen visszatérhet a parlamentbe Starmer legnagyobb munkáspárti riválisa, Andy Burnham.
A Politico szerint Starmer meggyengült tekintélyét jelzi, hogy több mint öt órával Healey távozása után sem nevezett ki utódot a kormány egyik legjelentősebb posztjára. Egy kormányzati forrás szerint Healey levelét követően attól tartottak, hogy további lemondások következhetnek, de most már nem várható, és úgy tűnik, Healey „egyoldalúan” cselekedett.
Lemondási levelében Healey azt írta, hogy a Starmer által kínált megállapodás – amely a régóta ígért brit védelmi kiadások emelését lenne hivatott teljesíteni – „messze elmarad attól, ami a védelemnek és az országnak szükséges ebben a veszélyes időszakban”.
Healey egyik szövetségese elmondta, hogy ő több mint 30 éve az egyik leghűségesebb munkáspárti politikus. Luke Charters, a hátországi munkáspárti képviselő, aki a védelmi finanszírozás növelését támogatja, így nyilatkozott:
Ez nem lehetett könnyű döntés, de jellemről árulkodik, hogy az elveit a pozíciója elé helyezte. A politikának több bátorságra van szüksége, nem kevesebbre.”
Starmer ígéretet tett arra, hogy a brit védelmi kiadásokat a GDP 3,5 százalékára emeli, összhangban a NATO saját céljával. Nagy-Britannia azonban tavaly csak a GDP 2,4 százalékát költötte védelemre, és a távozó védelmi miniszter szerint a Starmer és a Pénzügyminisztérium által kínált terv mindössze 0,08 százalékos emelést jelentene a jelenlegihez képest.
Egy pénzügyminisztériumi forrás élesen visszautasította Healey levelét, mondván, hogy alábecsülte a védelmi kiadásokkal járó szükséges kompromisszumokat. „A pénzügyminiszter mindig azt fogja tenni, ami helyes és szükséges az ország biztonságának megőrzéséhez, a miniszterelnökkel együtt további milliárdokat biztosít a Védelmi Beruházási Terv teljes finanszírozásához.
De legyünk tisztában azzal, mit kér John: költségcsökkentéseket az iskolákban és a kórházakban”
– fogalmazott.
Egy Starmer-közeli kormányzati forrás eközben védte a miniszterelnök eddigi teljesítményét: „A Védelmi Beruházási Terv biztosítani fogja a fegyveres erőink számára szükséges képességeket. Mindig azt tesszük, ami helyes és szükséges az ország biztonságának megőrzéséhez.”
Hozzátette, hogy más területeken már eszközöltek megszorításokat, hogy többet tudjanak költeni a védelemre.
Nagy-Britannia teljes vadász-tengeralattjáró flottája kikötőkben vesztegel javítási és karbantartási munkálatok miatt, így a Királyi Haditengerészetnek nincs egyetlen bevethető vadász-támadó tengeralattjárója sem. A The Telegraph szerint öt Astute-osztályú atomtengeralattjáró jelenleg nem bevethető, a hatodik pedig hiába állt már hadrendbe, jelenleg még nem áll készen a bevetésre. A média szerint a problémát főként a karbantartások késedelme, a mérnökhiány, valamint a szárazdokk-kapacitás hiánya jelenti.
A múlt héten pedig Nagy-Britannia 3,5 milliárd font értékű zászlóshajója, a HMS Prince of Wales repülőgép-hordozó ismét meghibásodott, és javítás miatt kikötött.
Nyitókép: Keir Starmer brit miniszterelnök (balra) és John Healey brit védelmi miniszter (jobbra), forrás: Oli SCARFF / AFP
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