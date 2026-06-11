Bomlik a kormány: lemondott a brit védelmi miniszter, de előbb alaposan lehordta Keir Starmert

Tovább gyengült Keir Starmer brit miniszterelnök kormánya, miután lemondott John Healey védelmi miniszter – írja a Politico. Healey egy éles hangvételű levélben közölte Starmerrel, hogy „nagy sajnálattal és vonakodva” mond le, és azt írta, hogy „a miniszterelnök képtelen volt, a Pénzügyminisztérium pedig nem volt hajlandó” biztosítani azokat az erőforrásokat, amelyekre az országnak szüksége van a védelemhez.

Healey lemondása kifejezetten rosszkor jött Starmernek, ugyanis néhány nap múlva kulcsfontosságú időközi választást tartanak, amelyen visszatérhet a parlamentbe Starmer legnagyobb munkáspárti riválisa, Andy Burnham.