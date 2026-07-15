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keir starmer hőhullám világbajnokság meccs Karácsony Gergely

Napközben nem lehet megmaradni az utcán, viszont késő estig kint lennének az emberek, hogy meccset nézzenek, lehüljenek vagy végre szocializálódjanak

2026. július 15. 12:20

Szerencsére viszont Budapest nem ül fel az ilyen provokációnak. A teraszok és a kocsmák a kerületi rendeletek szerint akkurátusan zárnak, menjen szépen mindenki haza, a közteres pedig teszi a dolgát és megb*sz ha ciccentesz egy sört.

2026. július 15. 12:20
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Nem kinövöm, hanem ez egy komoly politikai mozgalom
Nem kinövöm, hanem ez egy komoly politikai mozgalom
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„Budapestet eléri a második hőhullám. Futball világbajnokság van.

Napközben nem lehet megmaradni az utcán, viszont késő estig kint lennének az emberek hogy meccset nézzenek, lehüljenek vagy végre szocializálódjanak - már azok a marhák, akik fent maradtak a városban vagy a hülye turisták, akik gondolták, hogy ide jönnek költeni a pénzüket.

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Ilyen körülmények közt pl. Keir Starmer, a bukott brit miniszterelnök is azon intézkedett, hogy a kocsmák és a teraszok éjszakai nyitvatartását átmenetileg meghosszabbítsák (mondjuk ők játszanak is, helyi idő szerint későn).

Szerencsére viszont Budapest nem ül fel az ilyen provokációnak. A teraszok és a kocsmák a kerületi rendeletek szerint akkurátusan zárnak, menjen szépen mindenki haza, a közteres pedig teszi a dolgát és megb*sz ha ciccentesz egy sört.

A főpolgármester pedig a rendkívüli helyzetre való tekintettel arról vernyákol, hogy ne legyen augusztus 20-án tüzijáték.

(A bulinegyed mint különleges gazdasági övezet persze dübörög tovább, csak azon kívül dögöljék meg mindenki)”

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Idézőjel

Nem most lenne ideje elengedni az augusztus 20-ai tűzijátékot, lehetőleg mindörökre?

Az elmúlt években minden augusztusban igyekeztem elmondani, hogy a tűzijátékot káros, idejétmúlt dolognak tartom.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

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Összesen 5 komment

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Sorrend:
zsel55
2026. július 15. 13:41
De prájd az lesz,lassan minden hétvégén.Fö atrakcio szaros peti, radnai ,háturrol segbe, vazelin one,M1 hejet nézzétek a fenomenális szivárvány tévét.Föszerkesztők,karigeri,bodis kriszti,alföldi szopika.Remek szereposztás.
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fernandvix
2026. július 15. 13:38
pl. Keir Starmer, a bukott brit miniszterelnök is azon intézkedett, hogy a kocsmák és a teraszok éjszakai nyitvatartását átmenetileg meghosszabbítsák (mondjuk ők játszanak is, helyi idő szerint későn). Ezt a faszt honnan szalajtották? Ez a fasz tudja hogy ha Magyarországon este 21:00 van akkor Londonba épp mennyi? Az is egy fasz aki idetette ezt az írást.
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ipolypart2
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2026. július 15. 13:17 Szerkesztve
Ahol, balfasz a vezetés, ott nincs közösségi élet, még arra is lusták, hogy kigondoljanak valamit. Tornából felmentettek, honnan tudnák, hogy mit jelent a közös meccs nézés, annak milyen a hangulata. Szotyit köpködnek, mondják lenézően. Két helyet tudok, ahol van kiépített aréna, az egyik Csepel. Télen, nyáron zajlik ott az élet, 2016-ban eszébe jutott valakinek ebben gondolkozni, a polgi, meg rábólintott. A másik kicsiny falum, ahol a söröző mellett lehet szurkolni, a tulaj ott marad addig, amíg kell. Így is lehet.
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reiblistvan
2026. július 15. 13:11
Budapest mikor volt normális város ?? Talán a Tarlós idejében , se előtte se utána ! A Demszky éra egy merő fertő , korrupció és az elszalasztott lehetőségek tárháza ! Prága -Budapest összehasonlítása szépség terén ?! Pesten még mindig van olyan házfal ahol golyó ütötte nyom van ! Mikor lőttek itt utoljára ? Talán 56ban - vagy 45 ben ?? Ez a mostani kretén pedig képességbeli problémákkal küzd , se angol, se jogsi , se ész , se vezetői alkalmasság , max félelem nehogy ellene mondjon a Pesti maffiának mert akkor elássák ! Hajrá Budapest ezt szavaztátok , nem jó a 60 fokos betonon inni egy sört ?? Már régen szakbizottságokban kellene tárgyalni , hogy melegszik az ország , el kellene nyújtani a vendéglátás nyitva tartását : esetleg görög , spanyol , olasz példa ?? Ott hogy csinálják ?? Hát délben sziesztáznak az biztos !! Egy hülye vidéki !
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