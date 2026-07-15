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Szerencsére viszont Budapest nem ül fel az ilyen provokációnak. A teraszok és a kocsmák a kerületi rendeletek szerint akkurátusan zárnak, menjen szépen mindenki haza, a közteres pedig teszi a dolgát és megb*sz ha ciccentesz egy sört.
„Budapestet eléri a második hőhullám. Futball világbajnokság van.
Napközben nem lehet megmaradni az utcán, viszont késő estig kint lennének az emberek hogy meccset nézzenek, lehüljenek vagy végre szocializálódjanak - már azok a marhák, akik fent maradtak a városban vagy a hülye turisták, akik gondolták, hogy ide jönnek költeni a pénzüket.
Ilyen körülmények közt pl. Keir Starmer, a bukott brit miniszterelnök is azon intézkedett, hogy a kocsmák és a teraszok éjszakai nyitvatartását átmenetileg meghosszabbítsák (mondjuk ők játszanak is, helyi idő szerint későn).
Szerencsére viszont Budapest nem ül fel az ilyen provokációnak. A teraszok és a kocsmák a kerületi rendeletek szerint akkurátusan zárnak, menjen szépen mindenki haza, a közteres pedig teszi a dolgát és megb*sz ha ciccentesz egy sört.
A főpolgármester pedig a rendkívüli helyzetre való tekintettel arról vernyákol, hogy ne legyen augusztus 20-án tüzijáték.
(A bulinegyed mint különleges gazdasági övezet persze dübörög tovább, csak azon kívül dögöljék meg mindenki)”
Kapcsolódó vélemény
Az elmúlt években minden augusztusban igyekeztem elmondani, hogy a tűzijátékot káros, idejétmúlt dolognak tartom.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás