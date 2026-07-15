Szerencsére viszont Budapest nem ül fel az ilyen provokációnak. A teraszok és a kocsmák a kerületi rendeletek szerint akkurátusan zárnak, menjen szépen mindenki haza, a közteres pedig teszi a dolgát és megb*sz ha ciccentesz egy sört.

A főpolgármester pedig a rendkívüli helyzetre való tekintettel arról vernyákol, hogy ne legyen augusztus 20-án tüzijáték.

(A bulinegyed mint különleges gazdasági övezet persze dübörög tovább, csak azon kívül dögöljék meg mindenki)”