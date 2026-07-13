Ft
Ft
30°C
20°C
Ft
Ft
30°C
20°C
07. 14.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 14.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
környezet duna tűzijáték Karácsony Gergely vélemény

Nem most lenne ideje elengedni az augusztus 20-ai tűzijátékot, lehetőleg mindörökre?

2026. július 13. 21:36

Az elmúlt években minden augusztusban igyekeztem elmondani, hogy a tűzijátékot káros, idejétmúlt dolognak tartom.

2026. július 13. 21:36
null
Karácsony Gergely
Karácsony Gergely
Facebook

„Nem most lenne ideje elengedni az augusztus 20-ai tűzijátékot, lehetőleg mindörökre? Szerintem itt az ideje bizonyítani, hogy lehet méltó és látványos állami ünnepséget rendezni a tűzijáték levegőszennyezése, zajszennyezése és az élő környezetnek okozott pusztítása nélkül. És a tűzijátékra költött közpénznek is lenne jobb helye, az biztos.

Tisztelem a kormány erőfeszítéseit, hogy az augusztus 20-ai állami ünnep szervezését kiszabadítsa az Orbán-kormány pazarló és fennhéjázó örökségéből. Nagyon jó iránynak látom, hogy a kiírt közbeszerzésben az ünnepi látványosságot fényjátékkal, zenével, családi programokkal igyekszik biztosítani. De még mindig benne van a programban az a fránya tűzijáték, igaz, kisebb költségvetéssel, mint amennyit Rogánék az elmúlt években a csókosaik kitömésével eldurrogtattak. Mondjuk, azon a pazarláson lehet is, kell is spórolni.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Az elmúlt években minden augusztusban igyekeztem elmondani, hogy a tűzijátékot káros, idejétmúlt dolognak tartom. Ezernyi szakmai anyag támasztja alá, hogy indokolatlan pusztítást okoz a városi élő környezetnek, a velünk vadon élő állatoknak, a méhektől a madarakig, és a háziállatoknak is, súlyos környezeti terhelést és zajszennyezést jelent, sokaknak egészségügyi problémát is okoz, szennyezi a levegőt, a vizet, mindent.

Tudom, hogy sokan szeretik ezt a pár perces látványosságot, de ez az igény modern eszközökkel, például fényvetítéssel biztosítható. Ugyanezen a véleményen volt az elmúlt években számos környezetvédő szervezet és szakember, közülük – hála Istennek – páran már a kormányzati apparátust erősítik.

Ráadásul idén már több mint 230 ezer ember írta alá azt a petíciót, amely azt támogatja, hogy a tűzijáték költségeit az aszály elleni védekezésre fordítsák. Az aszály, a vízhiány kérdése nyilván nem oldható meg egészében ebből a pénzből, de hogy ott minden közforintnak jó helye van, az is biztos.

Budapesten is folyamatosan monitorozzuk a Duna vízállását, annak a hatását a budapesti vízellátásra, és most úgy tűnik, éppen augusztus közepére lehet ebből komolyabb kihívás.

Szóval én nem ismerek komoly érvet a tűzijáték mellett, annál többet ellene. Ez is egy olyan örökség, amit ideje meghaladni, és most van erre ok is, lehetőség is.”

 

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
khomeini
2026. július 13. 23:48
te vagy az idejétmúlt és káros dolog, gelgej...
Válasz erre
1
0
states-2
2026. július 13. 23:46
A komcsi legszívesebben augusztus 20-án is prájdot tartana, és akkor maradhatna a tüzijáték.
Válasz erre
2
0
grenki-2
2026. július 13. 23:40
Hogy rohadj meg te balliberális idegenszívű internacionalista FÉREG! Mindentől írtóztok ami magyar, legyen az ünnep vagy bármi. Bezzeg a buzik zászlaját kitűzted, meg elmentél ukrajnába a korrupt mafiózó zelenszkijt ölelgetni...te internacionalista mocskos senkiházi 🤮🤮🤮
Válasz erre
2
0
salátás
2026. július 13. 23:20
"Szóval én nem ismerek komoly érvet a tűzijáték mellett," én tudok, fasztarisznya. hányan mennek ki évente megnézni?
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!