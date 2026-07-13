„Nem most lenne ideje elengedni az augusztus 20-ai tűzijátékot, lehetőleg mindörökre? Szerintem itt az ideje bizonyítani, hogy lehet méltó és látványos állami ünnepséget rendezni a tűzijáték levegőszennyezése, zajszennyezése és az élő környezetnek okozott pusztítása nélkül. És a tűzijátékra költött közpénznek is lenne jobb helye, az biztos.

Tisztelem a kormány erőfeszítéseit, hogy az augusztus 20-ai állami ünnep szervezését kiszabadítsa az Orbán-kormány pazarló és fennhéjázó örökségéből. Nagyon jó iránynak látom, hogy a kiírt közbeszerzésben az ünnepi látványosságot fényjátékkal, zenével, családi programokkal igyekszik biztosítani. De még mindig benne van a programban az a fránya tűzijáték, igaz, kisebb költségvetéssel, mint amennyit Rogánék az elmúlt években a csókosaik kitömésével eldurrogtattak. Mondjuk, azon a pazarláson lehet is, kell is spórolni.