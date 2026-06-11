Itt sem véd címet az FTC: spanyol öröm a Bajnokok Ligája elődöntőjében

A Burián Gergelyt foglalkoztató és Vigvári Vincét sérülés miatt nélkülöző spanyolok a sikerükkel megszakították a magyar csapat sorozatát, ugyanis a ferencvárosiak egymást követő harmadik végső sikerükre hajtottak. A Barceloneta 2014-es győzelme óta hetedik alkalommal jutott a legjobb négy közé a BL-ben, de most először került a fináléba. A zöld-fehérek a szombati bronzmérkőzésen a Zalánki Gergőt, illetve Angyal Dánielt foglalkoztató görög Olimpiakosz és a 11-szeres győztes olasz Pro Recco összecsapásának vesztesével találkoznak.