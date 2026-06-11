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FTC-Telekom Waterpolo Final Four vízilabda Bajnokok Ligája Barceloneta FTC

Itt sem véd címet az FTC: spanyol öröm a Bajnokok Ligája elődöntőjében

2026. június 11. 20:43

Így biztosan nem lesz magyar történelemírás. A Barceloneta drámai végjátékban, ötméteresekkel múlta felül az FTC-Telekomot a BL négyes döntőjében, így története során először vívhat finálét.

2026. június 11. 20:43
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A címvédő FTC-Telekom Waterpolo férfi vízilabdacsapata ötméteresekkel 13–11-es vereséget szenvedett csütörtökön a spanyol Barceloneta együttesétől a Bajnokok Ligája máltai négyes döntőjének első elődöntőjében.

NYÉKI Balázs FTC-Telekom
A Nyéki Balázs vezette FTC-Telekom ezúttal alulmaradt a Barcelonetával szemben (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A bronzmeccsen is magyarokkal néz farkasszemet az FTC?

A Burián Gergelyt foglalkoztató és Vigvári Vincét sérülés miatt nélkülöző spanyolok a sikerükkel megszakították a magyar csapat sorozatát, ugyanis a ferencvárosiak egymást követő harmadik végső sikerükre hajtottak. A Barceloneta 2014-es győzelme óta hetedik alkalommal jutott a legjobb négy közé a BL-ben, de most először került a fináléba. A zöld-fehérek a szombati bronzmérkőzésen a Zalánki Gergőt, illetve Angyal Dánielt foglalkoztató görög Olimpiakosz és a 11-szeres győztes olasz Pro Recco összecsapásának vesztesével találkoznak.

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(MTI)

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