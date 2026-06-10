Történelmet írhat a Fradi a Bajnokok Ligájában

A magyar bajnokcsapatot az egész idényben sérülések sújtották, a háromszoros olimpiai bajnok szerb Dusan Mandics, a görögök sztárja, Sztilianosz Argiropulosz, az olasz Edoardo Di Somma, továbbá Vogel Soma, Manhercz Krisztián és Nagy Ákos is hagyott ki hosszabb-rövidebb periódust különböző problémák miatt. A négyes döntőre azonban mindenki felépült, a gárda így gyakorlatilag a legerősebb összeállításában szállhat harcba a végső győzelemért.
„Pozitív előjelekkel, jó csapatszellemmel utazunk ki (a Fradi azóta már megérkezett Máltára – a szerk.), a pillanatnyi állapoton múlik majd a végkimenetel. Jelenleg ez a világ legerősebb négy vízilabdacsapata, erősebbek bármelyik válogatottnál, örülök, hogy a Recco visszatér, de velük még nem foglalkozunk – mondta Nyéki Balázs az M4 Sportnak. – Egyelőre nem gondolkodunk két meccsben, az elődöntőt kell megnyerni, a döntő már egy teljesen más műfaj. A fizikalitás fontos, de az emóciók is nagyban tudják befolyásolni az állapotot. Az elődöntő lesz most a fontos, azon legyünk túl győzelemmel!”