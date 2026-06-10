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Vogel Soma Nyéki Balázs Vízilabda Bajnokok Ligája vízilabda BL FTC-Telekom Waterpolo vízilabda

Történelmet írhat a Fradi a Bajnokok Ligájában

2026. június 10. 14:12

A női és a férfi vízilabdázóknál is ezen a héten rendezik a Bajnokok Ligája négyes döntőjét. A Fradi a második klub lehet, amely ugyanabban a szezonban mindkét nemnél elhódítja a legrangosabb európai kupát.

2026. június 10. 14:12
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Sorozatban a harmadik, összességében a negyedik sikerére hajt az FTC-Telekom Waterpolo férfi vízilabdacsapata a Bajnokok Ligája négyes döntőjében; Nyéki Balázs együttese a sportág történetében harmadikként szerezheti meg egymás után háromszor a legrangosabb európai kupát. Korábban erre csak a jugoszláv Jug Dubrovnik (1968–1970) és az olasz Pro Recco (2021–2023) volt képes. Utóbbi most is ott van a négyes döntőben, amelyben a Zalánki Gergőt és Angyal Dánielt foglalkoztató görög Olympiakosszal csap majd össze.

Fradi, FTC, Málta, vízilabda, Bajnokok Ligája
A Fradi kedden már Máltán edzett (Fotó: Facebook / FTC Vízilabda)

A zöld-fehérek a spanyol Barcelonetával találkoznak a csütörtöki elődöntőben, az ellenfélnél ugyancsak két magyar válogatott légiós játszik Burián Gergely és Vigvári Vince személyében – utóbbi azonban nem ugorhat medencébe a négyes döntőben, mivel a spanyol bajnoki fináléban eltört egy csont a kezében, amit már meg is műtöttek a napokban.

Nagyon rossz érzés, hogy nem játszhatok. A négyes döntő a szezon megkoronázása, végtelenül sajnálom, hogy így alakult, de ez benne van a sportban. A csapatunk nagyon jó formában van, jól játszik, persze egész szezonban nem játszottunk olyan erős csapat ellen, mint a Fradi, azaz még több kell majd tőlünk

– nyilatkozta az MTI-nek Vigvári, akinek a testvére, Vendel, a Ferencvárost erősíti.

Vigvári Vince kiesése érzékeny veszteség a spanyolok számára, hiszen az egész idényben csapata egyik legjobbja volt, az Olympiakosz elleni márciusi rangadón például hét gólt szerzett.

A Ferencváros azóta, hogy 2024-ben a Pro Reccóval szemben megnyerte a finálét, 

  • minden lehetséges trófeát bezsebelt, 
  • megszakítás nélkül tíz sorozatban diadalmaskodott, 
  • hazai porondon 2022 áprilisa óta nem kapott ki.

 

A magyar bajnokcsapatot az egész idényben sérülések sújtották, a háromszoros olimpiai bajnok szerb Dusan Mandics, a görögök sztárja, Sztilianosz Argiropulosz, az olasz Edoardo Di Somma, továbbá Vogel Soma, Manhercz Krisztián és Nagy Ákos is hagyott ki hosszabb-rövidebb periódust különböző problémák miatt. A négyes döntőre azonban mindenki felépült, a gárda így gyakorlatilag a legerősebb összeállításában szállhat harcba a végső győzelemért.

„Pozitív előjelekkel, jó csapatszellemmel utazunk ki (a Fradi azóta már megérkezett Máltára – a szerk.), a pillanatnyi állapoton múlik majd a végkimenetel. Jelenleg ez a világ legerősebb négy vízilabdacsapata, erősebbek bármelyik válogatottnál, örülök, hogy a Recco visszatér, de velük még nem foglalkozunk – mondta Nyéki Balázs az M4 Sportnak.Egyelőre nem gondolkodunk két meccsben, az elődöntőt kell megnyerni, a döntő már egy teljesen más műfaj. A fizikalitás fontos, de az emóciók is nagyban tudják befolyásolni az állapotot. Az elődöntő lesz most a fontos, azon legyünk túl győzelemmel!”

Az elmúlt években nem sok csapat mondhatta el magáról, hogy legyőzte a Ferencvárost, a Barceloneta ugyanakkor éppen ezek közé tartozik, a 2024–2025-ös kiírásban, a negyeddöntős körben hazai környezetben ötméteresekkel diadalmaskodott, igaz, a Komjádi Uszodában rendezett visszavágón nagy pofonba szaladt bele (18–10).

Az FTC a második klub lehet, melynek a férfi és a női csapata is ugyanabban a szezonban hódítja el a legrangosabb európai kupát, 2012-ben a Pro Reccónak sikerült ez a bravúr.

 

A mostani szezont is úgy kezdtük el, hogy a BL négyes döntőért edzünk, ez az eredmény határozza meg, mennyire sikeres az év. Ott van a fejünkben, hogy sorozatban harmadszor nyerhetünk, ami történelmi lenne, de mindegyikhez úgy állunk, mintha az első lenne, nem szabad a múltban ragadni és elkényelmesedni

– jelentette ki Vogel Soma, az FTC kapusa.

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Nyéki Balázs tanítványai csütörtökön a Barcelonetával csapnak össze a fináléért, a nők szerdán (ma) a címvédő, ugyancsak spanyol Sant Andreuval mérkőznek meg. Az egyformán 19 órakor kezdődő két magyar érdekeltségű elődöntőt a Duna World, az m4sport.hu és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Mindkét játéknapon 21 órakor kezdődik a másik mérkőzés.

Nyitókép: MTI / Purger Tamás

 

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