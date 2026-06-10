Történelmet írhat a Fradi a Bajnokok Ligájában

Sorozatban a harmadik, összességében a negyedik sikerére hajt az FTC-Telekom Waterpolo férfi vízilabdacsapata a Bajnokok Ligája négyes döntőjében; Nyéki Balázs együttese a sportág történetében harmadikként szerezheti meg egymás után háromszor a legrangosabb európai kupát. Korábban erre csak a jugoszláv Jug Dubrovnik (1968–1970) és az olasz Pro Recco (2021–2023) volt képes. Utóbbi most is ott van a négyes döntőben, amelyben a Zalánki Gergőt és Angyal Dánielt foglalkoztató görög Olympiakosszal csap majd össze.

A Fradi kedden már Máltán edzett (Fotó: Facebook / FTC Vízilabda)

A zöld-fehérek a spanyol Barcelonetával találkoznak a csütörtöki elődöntőben, az ellenfélnél ugyancsak két magyar válogatott légiós játszik Burián Gergely és Vigvári Vince személyében – utóbbi azonban nem ugorhat medencébe a négyes döntőben, mivel a spanyol bajnoki fináléban eltört egy csont a kezében, amit már meg is műtöttek a napokban.