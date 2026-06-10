Történelmet írt a Ferencváros – Bajnokok Ligája-döntőt játszhatnak a lányok

A fordulást követően Vályi ismét megnyerte a ráúszást, csapata emberelőnybe került, ebből Keszthelyi volt eredményes. A rutinos magyar klasszis emberhátrányban blokkolt, de a túloldalon Leimeter lövésével is így tettek a létszámhátrányban lévő spanyolok, akik ezután újabb akciógólt lőttek, Elena Ruiz kétkapufás találatára felpattant a közönség. Az első magyar akciógólra két és fél negyedet kellett várni, ekkor a megúszó Szilágyi volt az, aki nem hagyta magát a víz alá nyomni és a kapuba lőtt. Bő fél perccel később érkezett az újabb akciógól, ismét lefordultak a zöld-fehérek, Plevritu pedig kilőtte a bal alsó sarkot. Villámgyorsan jöhetett volna az egyenlítés, Szilágyi megint megúszott, de lövés helyett a passzt választotta, a spanyolok pedig megbüntették ezt a hibát (6–8). Matajsz Márk időt kért a követő fór előtt, de ekkor még nem sikerült betalálni.

Az FTC Plevritu emberelőnyös góljával mégis minimalizálta a különbséget, azonban a tarthatatlan Ruiz újabb bombájával nyugtatta meg társait (7–9).

A záró nyolc perc spanyol emberelőnyös góllal indult, majd Plevritu lőtte ki újra a bal alsót. A spanyolok ellen emberelőnyben kontrát ítéltek, de azonos létszámban a másik oldalon nem alakult ki veszélyes helyzet. Újabb akciógólt lőttek a spanyolok, Leimeter fórban viszont fölé durrantott. A magyar kapu előtt is érkezett az ítélet, Ortiz viszont szép blokkal tartotta életben a reményeket (9–11).