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Történelmet írt a Ferencváros – Bajnokok Ligája-döntőt játszhatnak a lányok

2026. június 10. 20:44

Döntőben az FTC! A Ferencváros női vízilabdacsapata legyőzte a címvédőt a Bajnokok Ligája elődöntőjében.

2026. június 10. 20:44
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Az FTC-Telekom Waterpolo női vízilabdacsapata története során először bejutott a Bajnokok Ligája fináléjába: a Ferencváros a máltai négyes döntő szerdai első elődöntőjében ötméteresekkel 15–14-re győzte le a címvédő spanyol Sant Andreut – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Bajnokok Ligája-döntőbe jutott a Ferencváros
Bajnokok Ligája-döntőbe jutott a Ferencváros (Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA)

A Ferencváros a rendes játékidőben egyszer sem vezetett, a negyedik negyedben óriási hajrával egyenlített ki, az ötmétereseknél pedig a cserepadról érkező Kiss Alexandra kapus bizonyult a hősnek.

A magyar bajnok és kupagyőztes a pénteki fináléban a spanyol Mataro és a görög Olimpiakosz összecsapásának győztesével találkozik.

Női vízilabda Bajnokok Ligája
Négyes döntő, elődöntő (Málta)
FTC-Telekom Waterpolo–Sant Andreu (spanyol) 15–14 (1–4, 2–2, 4–3, 4–2) – ötméteresekkel 4–3

gólszerzők: Plevritu 4, Szilágyi 2, Kuna, Leimeter, Keszthelyi, Ortiz, De Vries 1-1, illetve E. Ruiz 5, Perez 2, Anton, Farre Colomina, Jutte, Palacio 1-1

  • FTC-Telekom Waterpolo: Neszmély – Vályi, Hertzka, Gurisatti, Ortiz, Keszthelyi, Leimeter – cserék: Kiss (kapus), E. Plevritu, Máté, Kuna, Farkas, Szilágyi, De Vries

Később
21.00: Mataró (spanyol)–Olympiakosz (görög)


Döntőben a Ferencváros

A két csapat útjai tavaly is az elődöntőben keresztezték egymást, akkor a spanyolok 10–7-re diadalmaskodtak és végül meg sem álltak a végső sikerig. A nyáron azonban a Ferencváros jelentősen megerősödött, Keszthelyi Rita és Szilágyi Dorottya személyében a magyar válogatott két kiválósága, valamint a spanyolok olimpiai bajnoka, Beatriz Ortiz is a klubhoz került.

Ennek megfelelően az FTC domináns volt az egész idényben, egyetlen vereséget szenvedett el, még a BL csoportkör első fordulójában a görög Vuliagmenitől kapott ki ötméteresekkel és 30–1-es mérleggel érkezett a négyes döntőbe. A Sant Andreu a negyeddöntő mindkét összecsapásán mély gödörből jött vissza, de végül szétlövésben túljutott a Vuliagmenin.

Kimaradt magyar fórral indult az összecsapás, ráadásul a spanyolok azonnal lefordultak, és megszerezték a vezetést. Keszthelyi második lövése a kapufáról jött le, a rivális megint lefordult, Neszmély Boglárka azonban bravúrral hárított. Ebből az FTC jöhetett, Vályi Vanda pedig betalált. A spanyolok edzője videobírót kért, szerinte a magyar kapus már bentről húzta ki a labdát. Igaza lett, a gólt visszavonták, a spanyolok pedig a második találatukat ünnepelhették.

A következő magyar fór sem hozott gólt, Ortiz csúnyán fölé lőtt, majd hátul Elefteria Plevritu segített be hátrányban egy blokkolással. Szilágyi közeli ziccerét védte a spanyol kapus, újra jött a kontra és a harmadik találat. A Ferencváros a harmadik előnyét Kuna Szonja révén már értékesítette, a túloldalon viszont azonnal ötméterest harcoltak ki a spanyolok, amelyet a harmadszor eredményes Elena Ruiz lőtt be (1–4).

Kihagyott lehetőségekkel indult a második felvonás, majd az újabb magyar előnyt Leimeter Dóra lőtte be éles szögből. A címvédő ugyancsak kihasználta a létszámfölényt, ahogyan Szilágyi is szépen fejezte be a fórt. A Sant Andreu akcióból állította vissza a háromgólos különbséget, Szilágyi viszont ziccert rontott. A negyed utolsó támadása a magyaroké volt, előnybe kerültek, de két lövés is pontatlan volt (3–6).

A fordulást követően Vályi ismét megnyerte a ráúszást, csapata emberelőnybe került, ebből Keszthelyi volt eredményes. A rutinos magyar klasszis emberhátrányban blokkolt, de a túloldalon Leimeter lövésével is így tettek a létszámhátrányban lévő spanyolok, akik ezután újabb akciógólt lőttek, Elena Ruiz kétkapufás találatára felpattant a közönség. Az első magyar akciógólra két és fél negyedet kellett várni, ekkor a megúszó Szilágyi volt az, aki nem hagyta magát a víz alá nyomni és a kapuba lőtt. Bő fél perccel később érkezett az újabb akciógól, ismét lefordultak a zöld-fehérek, Plevritu pedig kilőtte a bal alsó sarkot. Villámgyorsan jöhetett volna az egyenlítés, Szilágyi megint megúszott, de lövés helyett a passzt választotta, a spanyolok pedig megbüntették ezt a hibát (6–8). Matajsz Márk időt kért a követő fór előtt, de ekkor még nem sikerült betalálni.

Az FTC Plevritu emberelőnyös góljával mégis minimalizálta a különbséget, azonban a tarthatatlan Ruiz újabb bombájával nyugtatta meg társait (7–9).

A záró nyolc perc spanyol emberelőnyös góllal indult, majd Plevritu lőtte ki újra a bal alsót. A spanyolok ellen emberelőnyben kontrát ítéltek, de azonos létszámban a másik oldalon nem alakult ki veszélyes helyzet. Újabb akciógólt lőttek a spanyolok, Leimeter fórban viszont fölé durrantott. A magyar kapu előtt is érkezett az ítélet, Ortiz viszont szép blokkal tartotta életben a reményeket (9–11).

Magyar előny következett, Matajsz megint időt kért, Plevritu pedig magára vállalta a felelősséget és gyönyörű kapufás gólt lőtt. Bő egy perccel a vége előtt ismét az egyenlítésért támadhatott az FTC, Plevritu középre adását pedig Noa De Vries kiemelkedve húzta a kapuba, így 0–0 után először volt döntetlen az állás.

Harminc másodperccel a vége előtt labdát szerzett a Ferencváros, de csak egy blokkolt lövés lett belőle, két másodperc maradt, az időkérés után Ruiz még egy félpályás lövéssel próbálkozott, célt tévesztett, így jöhetett a szétlövés.

Az első párban Palacio és Ortiz hibázott, a másodikban Ruiz és Plevritu is magabiztos volt. A harmadikban sem tudtak védeni a kapusok, ekkor már Kiss Alexandra tempózott a magyaroknál, aki Anton lövését az ötödiknél kifogta, Leimeter pedig a döntőbe lőtte a csapatot.

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Nyitókép: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

 

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