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Olympiakosz női vízilabda Bajnokok Ligája Matajsz Márk FTC-Telekom Waterpolo Gurisatti Gréta vízilabda Ferencváros

„Nem cserélnék senkivel, ez karrierem csúcsa” – drámai csatában veszítette el a BL-döntőt a Ferencváros

2026. június 13. 08:23

Az Olympiakosz nyerte a női vízilabda Bajnokok Ligája mostani kiírását. A görög csapat a pénteki döntőben ötméterespárbajban múlta felül a Ferencvárost.

2026. június 13. 08:23
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A Ferencváros női vízilabdacsapata ezüstérmesként zárta a Bajnokok Ligája 2025–2026-os szezonját, miután a máltai négyes döntő pénteki fináléjában drámai csatában, ötméterespárbajt követően 17–14-es vereséget szenvedett a görög Olympiakosztól.

vízilabda, FTC-Telekom Waterpolo, Matajsz Márk, Ferencváros
Matajsz Márk vezetőedző (jobbra) a vereség ellenére is nagyon büszke a Ferencváros játékosaira (Fotó: MTI / Bodnár Boglárka)

„Majdnem ugyanaz volt a koreográfia, mint az elődöntőben, elengedtük az ellenfelet, feljöttünk, fordítottunk, visszajöttek. Millió olyan szituáció volt, ami ha másképp alakul, nyerhettünk volna. Nagyon jó csapat az Olympiakosz, büszke vagyok a lányokra, hogy idáig egyáltalán eljutottunk és egy drámai meccset játszottunk” – nyilatkozta Matajsz Márk, az FTC-Telekom Waterpolo vezetőedzője a máltai torna döntőjét követően.

A Ferencváros a harmadik negyedben még háromgólos hátrányban volt, de a hétszer eredményes Gurisatti Gréta vezetésével fordított, a meccs vége előtt két perccel pedig kettővel vezetett, a görögök viszont innen tudtak egyenlíteni. Az FTC az ötméterespárbajban nem talált a kapuba.

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„Szomorúak vagyunk, nem csalódottak. Megpróbáljuk jövőre” – szögezte le a szakember, akinek irányításával ebben a szezonban a zöld-fehérek nem vesztettek mérkőzést a rendes játékidőben, ugyanis a BL csoportkörében a szintén görög Vuliagmeni, most pedig az Olympiakosz is csak ötméteresekkel diadalmaskodott az FTC felett.

„Ma még egy kicsit szomorúak vagyunk, holnapra remélem, megszépül egy kicsit a dolog. Minden mérkőzésből lehet tanulni, fogunk is” – mondta az MTI-nek a Fradi trénere, aki hozzátette, ha jövőre is eljutnak idáig, akkor elő kell jönnie azoknak az emlékeknek, amit most elrontottak, de „a kirakósnak a szürke hétköznapokban kell összeállnia”.

 

Rekordot döntött a Ferencváros klasszisa

Gurisatti Gréta karrierje egyik csúcspontjának tartja a Bajnokok Ligája döntőjét.

Csak azt tudom elmondani, amit a lányoknak a meccs előtt: nem érdekel, hogy arany vagy ezüst a vége, nem cserélnék senkivel. Karrierem csúcsa, hogy egy ilyen csapatnak lehetek a kapitánya, és minden nap ezekkel a lányokkal edzhetek, és egy ilyen döntőt átélhetek… Nem gondoltam, hogy a vízilabda ad még nekem ennyit

– nyilatkozta az MTI-nek érzelmesen Gurisatti, aki 

a fellelhető – hivatalosan viszont egyelőre nem megerősített – statisztikák szerint BL-rekordot döntött azzal, hogy hét gólt szerzett a fináléban.

Az eddigi csúcstartó az olasz Roberta Bianconi volt, aki 2015-ben éppen az Olympiakosz színeiben hatszor volt eredményes a Sabadell ellen megnyert döntőben.

GURISATTI Gréta; KUNA Szonja
Gurisatti Gréta hét gólt lőtt a döntőben (Fotó: MTI / Bodnár Boglárka)

„Ez nekem olyan volt, mint egy olimpiai döntő, mindenki beletette a szívét-lelkét, a meccs után mondtam is a lányoknak, hogy nem cserélnék az Olympiakosszal, mert amit mi mindennap átélünk, az a sport csúcsa. Nagyon hálás vagyok, hogy ilyen közönség előtt, ilyen atmoszférában játszhattam egy ilyen meccset, elképesztően büszke vagyok” – mondta az olimpiai bronzérmes játékos.

A hetedik BL-döntőjében szereplő görög együttes 2015, 2021 és 2022 után negyedszer hódította el a legrangosabb európai trófeát. A zöld-fehérek 2017-ben alapított női csapatának ez volt a második európai kupadöntős szereplése, 2023-ban az UVSE-vel szemben az Eurokupa fináléjában is alulmaradt.

Az Olympiakosz női vízilabdacsapata negyedszer nyerte meg a Bajnokok Ligáját (Fotó: MTI / Bodnár Boglárka)

Nyitókép: MTI / Bodnár Boglárka

 

 

Összesen 2 komment

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ekeke1
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2026. június 13. 08:45 Szerkesztve
Nincs rá jobb szó: elkúrták. Hű de mérges vagyok még mindig... Ilyen pancser módon elbukni egy BL döntőt...Vagányul játszva, vezetnek kettővel alig több mint két perccel a vége előtt, erre beállnak lepörgetni az órát, hogy ez már megvan..Kapura sem néznek,nem is fordulnak, várták hogy leteljen az idő. Naná hogy kaptak két gólt, Andrews és Santa is bevágja, döntetlen.… Ami pedig a három ötöst illeti, még nagyanyám is tudna ilyeneket lőni ,miután elment a pénzes postás.
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Héja
2026. június 13. 08:35
Ahogy mondják: az ezüst is szépen csillog. Hajrá Gréta!
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