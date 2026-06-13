„Nem cserélnék senkivel, ez karrierem csúcsa” – drámai csatában veszítette el a BL-döntőt a Ferencváros

Gurisatti Gréta hét gólt lőtt a döntőben (Fotó: MTI / Bodnár Boglárka)

„Ez nekem olyan volt, mint egy olimpiai döntő, mindenki beletette a szívét-lelkét, a meccs után mondtam is a lányoknak, hogy nem cserélnék az Olympiakosszal, mert amit mi mindennap átélünk, az a sport csúcsa. Nagyon hálás vagyok, hogy ilyen közönség előtt, ilyen atmoszférában játszhattam egy ilyen meccset, elképesztően büszke vagyok” – mondta az olimpiai bronzérmes játékos.

A hetedik BL-döntőjében szereplő görög együttes 2015, 2021 és 2022 után negyedszer hódította el a legrangosabb európai trófeát. A zöld-fehérek 2017-ben alapított női csapatának ez volt a második európai kupadöntős szereplése, 2023-ban az UVSE-vel szemben az Eurokupa fináléjában is alulmaradt.