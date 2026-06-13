„Nem cserélnék senkivel, ez karrierem csúcsa” – drámai csatában veszítette el a BL-döntőt a Ferencváros

Itt sem véd címet az FTC: spanyol öröm a Bajnokok Ligája elődöntőjében
Így nem lesz magyar történelemírás.
Az Olympiakosz nyerte a női vízilabda Bajnokok Ligája mostani kiírását. A görög csapat a pénteki döntőben ötméterespárbajban múlta felül a Ferencvárost.
A Ferencváros női vízilabdacsapata ezüstérmesként zárta a Bajnokok Ligája 2025–2026-os szezonját, miután a máltai négyes döntő pénteki fináléjában drámai csatában, ötméterespárbajt követően 17–14-es vereséget szenvedett a görög Olympiakosztól.
„Majdnem ugyanaz volt a koreográfia, mint az elődöntőben, elengedtük az ellenfelet, feljöttünk, fordítottunk, visszajöttek. Millió olyan szituáció volt, ami ha másképp alakul, nyerhettünk volna. Nagyon jó csapat az Olympiakosz, büszke vagyok a lányokra, hogy idáig egyáltalán eljutottunk és egy drámai meccset játszottunk” – nyilatkozta Matajsz Márk, az FTC-Telekom Waterpolo vezetőedzője a máltai torna döntőjét követően.
A Ferencváros a harmadik negyedben még háromgólos hátrányban volt, de a hétszer eredményes Gurisatti Gréta vezetésével fordított, a meccs vége előtt két perccel pedig kettővel vezetett, a görögök viszont innen tudtak egyenlíteni. Az FTC az ötméterespárbajban nem talált a kapuba.
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Így nem lesz magyar történelemírás.
„Szomorúak vagyunk, nem csalódottak. Megpróbáljuk jövőre” – szögezte le a szakember, akinek irányításával ebben a szezonban a zöld-fehérek nem vesztettek mérkőzést a rendes játékidőben, ugyanis a BL csoportkörében a szintén görög Vuliagmeni, most pedig az Olympiakosz is csak ötméteresekkel diadalmaskodott az FTC felett.
„Ma még egy kicsit szomorúak vagyunk, holnapra remélem, megszépül egy kicsit a dolog. Minden mérkőzésből lehet tanulni, fogunk is” – mondta az MTI-nek a Fradi trénere, aki hozzátette, ha jövőre is eljutnak idáig, akkor elő kell jönnie azoknak az emlékeknek, amit most elrontottak, de „a kirakósnak a szürke hétköznapokban kell összeállnia”.
Gurisatti Gréta karrierje egyik csúcspontjának tartja a Bajnokok Ligája döntőjét.
Csak azt tudom elmondani, amit a lányoknak a meccs előtt: nem érdekel, hogy arany vagy ezüst a vége, nem cserélnék senkivel. Karrierem csúcsa, hogy egy ilyen csapatnak lehetek a kapitánya, és minden nap ezekkel a lányokkal edzhetek, és egy ilyen döntőt átélhetek… Nem gondoltam, hogy a vízilabda ad még nekem ennyit
– nyilatkozta az MTI-nek érzelmesen Gurisatti, aki
a fellelhető – hivatalosan viszont egyelőre nem megerősített – statisztikák szerint BL-rekordot döntött azzal, hogy hét gólt szerzett a fináléban.
Az eddigi csúcstartó az olasz Roberta Bianconi volt, aki 2015-ben éppen az Olympiakosz színeiben hatszor volt eredményes a Sabadell ellen megnyert döntőben.
„Ez nekem olyan volt, mint egy olimpiai döntő, mindenki beletette a szívét-lelkét, a meccs után mondtam is a lányoknak, hogy nem cserélnék az Olympiakosszal, mert amit mi mindennap átélünk, az a sport csúcsa. Nagyon hálás vagyok, hogy ilyen közönség előtt, ilyen atmoszférában játszhattam egy ilyen meccset, elképesztően büszke vagyok” – mondta az olimpiai bronzérmes játékos.
A hetedik BL-döntőjében szereplő görög együttes 2015, 2021 és 2022 után negyedszer hódította el a legrangosabb európai trófeát. A zöld-fehérek 2017-ben alapított női csapatának ez volt a második európai kupadöntős szereplése, 2023-ban az UVSE-vel szemben az Eurokupa fináléjában is alulmaradt.
Nyitókép: MTI / Bodnár Boglárka