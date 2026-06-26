Ft
Ft
36°C
21°C
Ft
Ft
36°C
21°C
06. 26.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 26.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Benedek Tibor vízilabda sétány

Eldőlt, hol neveznek el sétányt Budapesten Benedek Tiborról

2026. június 26. 21:27

Kemény Dénes jelentette be a hírt.

2026. június 26. 21:27
null

A magyar férfi vízilabda-válogatott legendás szövetségi kapitánya, Kemény Dénes a közösségi oldalán tette közzé: Budapest képviselő-testülete megszavazta, hogy

a Margit-szigeten, egy később kiválasztásra kerülő közterületen alakítsák ki a Benedek Tibor sétányt.

A főváros és a Duna közepén álló sziget a sportág bölcsője, a válogatottak nyári felkészülésének és hatalmas szurkolói érdeklődésre számot tartó nemzetközi tornáinak helyszíne.

Mint ismert, hat éve, 2020. június 18-án hunyt el a háromszoros olimpiai bajnok, Európa- és világbajnok vízilabdázó, aki 2013 és 2016 között a férfi válogatott szövetségi kapitánya is volt. Benedek magyar tagja többek között az International Swimming Hall of Fame-nek, vagyis a Hírességek Csarnokának.

Egy évvel a halála után, 2021-ben az olaszországi Reccóban már elneveztek el Benedek Tiborról egy scalinatát, azaz lépcsősoros sétányt, hamarosan a magyar fővárosban is adózik majd a legenda emléke előtt.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zsuzsa-963
2026. június 26. 21:53
Érdekes Benedek Tiborról utcát neveznek el, de a katolikus többszörös olimpai öttusázóról - Balczó Andrásról - mély kuss van.
Válasz erre
3
0
zsuzsa-963
2026. június 26. 21:51
Érdekes Benedek Tiborról utcát neveznek el, de a katolikus többszörös olimpai öttusázól - Balczó Andrásról mély kuss van.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!