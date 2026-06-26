Eldőlt, hol neveznek el sétányt Budapesten Benedek Tiborról

Sosem gondolta volna, hogy a mondatai hatással lehetnek másokra, de tévedett – 5 éve nincs velünk Benedek Tibor
„Csak annyit mondanék, hogy mindig én akartam jobban. Ez az én tehetségem.”
Kemény Dénes jelentette be a hírt.
A magyar férfi vízilabda-válogatott legendás szövetségi kapitánya, Kemény Dénes a közösségi oldalán tette közzé: Budapest képviselő-testülete megszavazta, hogy
a Margit-szigeten, egy később kiválasztásra kerülő közterületen alakítsák ki a Benedek Tibor sétányt.
A főváros és a Duna közepén álló sziget a sportág bölcsője, a válogatottak nyári felkészülésének és hatalmas szurkolói érdeklődésre számot tartó nemzetközi tornáinak helyszíne.
Mint ismert, hat éve, 2020. június 18-án hunyt el a háromszoros olimpiai bajnok, Európa- és világbajnok vízilabdázó, aki 2013 és 2016 között a férfi válogatott szövetségi kapitánya is volt. Benedek magyar tagja többek között az International Swimming Hall of Fame-nek, vagyis a Hírességek Csarnokának.
Egy évvel a halála után, 2021-ben az olaszországi Reccóban már elneveztek el Benedek Tiborról egy scalinatát, azaz lépcsősoros sétányt, hamarosan a magyar fővárosban is adózik majd a legenda emléke előtt.
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„Csak annyit mondanék, hogy mindig én akartam jobban. Ez az én tehetségem.”
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd