Eldőlt, hol neveznek el sétányt Budapesten Benedek Tiborról

Mint ismert, hat éve, 2020. június 18-án hunyt el a háromszoros olimpiai bajnok, Európa- és világbajnok vízilabdázó, aki 2013 és 2016 között a férfi válogatott szövetségi kapitánya is volt. Benedek magyar tagja többek között az International Swimming Hall of Fame-nek, vagyis a Hírességek Csarnokának.

Egy évvel a halála után, 2021-ben az olaszországi Reccóban már elneveztek el Benedek Tiborról egy scalinatát, azaz lépcsősoros sétányt, hamarosan a magyar fővárosban is adózik majd a legenda emléke előtt.