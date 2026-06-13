Bronzérmes a Ferencváros a Bajnokok Ligájában, de ennek nem minden magyar örül

Az előző két idényben BL-győztes szakember elmondta: ha egy csapat nem éri el a fő célját, akkor biztosan nem lehet azt mondani, hogy nem kell változtatnia semmin.

„Ettől függetlenül mindent elkövettünk, a stábbal is ugyanazt a munkát tettük bele, néha ilyen a sport, ezt el kell fogadni. Valamin biztos változtatni kell, a Barceloneta például rendkívül dinamikus vízilabdát játszik, de nekünk nem feltétlenül ezt kell követnünk, mert a mi játékosaink fele már egy fokkal idősebb, mint az új generáció. Valahogy ötvözni kell a dolgokat, és ha megtaláljuk ezt a taktikát, visszatérhetünk a trónra” – tekintett a jövőbe a Ferencváros trénere.