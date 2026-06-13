Bronzérmes a Ferencváros a Bajnokok Ligájában, de ennek nem minden magyar örül

„Nem cserélnék senkivel, ez karrierem csúcsa” – drámai csatában veszítette el a BL-döntőt a Ferencváros
A zöld-fehérek ötméterespárbajban maradtak alul a görög Olympiakosszal szemben.
Nyéki Balázs csapata a máltai négyes döntő bronzmérkőzésén három góllal nyert az Olympiakosz ellen. A Ferencváros bronzérmesként zárta a férfi vízilabda Bajnokok Ligája mostani idényét.
Az FTC-Telekom Waterpolo férfi vízilabdacsapata bronzérmesként zárta a Bajnokok Ligája 2025–2026-os szezonját, miután a máltai négyes döntő szombati helyosztóján 16–13-ra legyőzte az Olympiakoszt.
Nyéki Balázs együttese a Zalánki Gergőt és Angyal Dánielt foglalkoztató görög alakulat elleni összecsapáson a hajrában kerekedett riválisa fölé, és most egymást követő két végső siker után a dobogó legalsó fokára állhatott fel. A vezetőedző elégedett volt csapata szombati teljesítményével, de tudja, hogy valamin változtatni kell majd annak érdekében, hogy a gárda visszatérjen a csúcsra.
„Maximálisan elégedett vagyok, szerintem a játékosokon és rajtam is látszódott, hogy mindent beleadtunk – nyilatkozta az MTI-nek Nyéki Balázs a máltai négyes döntő helyszínén a lefújást követően. – Egy bajnoknak mindig nehéz azt nézni, hogy mások készülődnek a döntőre, míg ő nincs ott. Jól tudtunk erre a helyzetre reagálni, mindent bevetettünk, volt, amikor fel kellett rázni a játékosokat, meg kellett simogatni vagy puszilni őket. Ki kellett hozni azt az emocionális dolgot, amivel meg tudtuk fordítani a meccset.”
Az előző két idényben BL-győztes szakember elmondta: ha egy csapat nem éri el a fő célját, akkor biztosan nem lehet azt mondani, hogy nem kell változtatnia semmin.
„Ettől függetlenül mindent elkövettünk, a stábbal is ugyanazt a munkát tettük bele, néha ilyen a sport, ezt el kell fogadni. Valamin biztos változtatni kell, a Barceloneta például rendkívül dinamikus vízilabdát játszik, de nekünk nem feltétlenül ezt kell követnünk, mert a mi játékosaink fele már egy fokkal idősebb, mint az új generáció. Valahogy ötvözni kell a dolgokat, és ha megtaláljuk ezt a taktikát, visszatérhetünk a trónra” – tekintett a jövőbe a Ferencváros trénere.
A Fradi kapusa, Vogel Soma szerint nem volt egyszerű felpörögni a bronzmérkőzésre, de profiként viselkedett a társaság, amely a következő idényben ismét célba veszi a legrangosabb európai kupa megnyerését.
„A saját játékommal egyáltalán nem vagyok elégedett a hétvégén. Ami a csapatot illeti, most a meccs elején kicsit látszódott, hogy nem a bronzéremért jöttünk. Nagyon nehéz volt az elveszített elődöntő után újra edzeni, lejönni ide és felpörögni a mérkőzésre, magunkkal jobban is küzdöttünk, mint az Olympiakosszal, ezzel egyáltalán nem lebecsülve a görög csapatot” – nyilatkozta a világ- és Európa-bajnok kapus.
„Az már biztos, hogy a következő idényben mi leszünk azok, akik üldözik a Bajnokok Ligája trófeáját, ez egy plusz motivációt jelent számunkra” – tette hozzá.
Az FTC két éremmel gazdagodott a máltai négyes döntőben, ahol első ízben rendezték meg együtt a férfiak és a nők végjátékát. A Matajsz Márk által irányított női gárda a pénteki döntőben szintén az Olympiakosszal találkozott, és ötméterespárbajban maradt alul.
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A zöld-fehérek ötméterespárbajban maradtak alul a görög Olympiakosszal szemben.
Nyitókép: MTI / Bodnár Boglárka