A félpályáról avatták fel Vogelt: a bajnoki döntők leggyorsabb gólja után ünnepelhetett aranyérmet a Fradi

Akárcsak a párharc második felvonásán, a Ferencváros minél gyorsabban szerette volna eldönteni az összecsapást, és 7–2-re nyerte az első negyedet. Csakhogy ezúttal a Honvédnak sikerült feltámadnia, és többször is bejött Szivós Márton tanítványainak „kapuba állós” védekezése.

A Honvéd ennek köszönhetően nem sokkal a nagyszünet előtt két gólra visszajött, de a Ferencváros a második negyed végén és a harmadik elején is betalált, ismét gyorsan eltávolodva ezzel az ellenfelétől (11–7).

Erősen hullámzó volt a folytatás, a Honvéd ugyanis a hat góllal záró Moskov vezetésével többször is megközelítette a címvédőt, azonban az FTC-nek mindig volt válasza. A hajrára egy „pisztolypárbajjá” változott az összecsapás, a kapusoknak csak epizódszerep jutott, így összesen 41 (!) gólt láthatott a közönség.