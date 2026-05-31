Fradi vízilabda bajnok

A félpályáról avatták fel Vogelt: a bajnoki döntők leggyorsabb gólja után ünnepelhetett aranyérmet a Fradi

2026. május 31. 21:09

Bajnoki címmel hangolt a Bajnokok Ligája Final Fourra Nyéki Balázs együttese. A női bajnokságot is a ferencvárosiak nyerték, a Fradi–Honvéd után együtt ünnepelhettek a zöld-fehérek.

A címvédő Ferencváros nyerte a férfi vízilabda ob I 2025/26-os szezonját: Nyéki Balázs együttese a finálé harmadik felvonásán vasárnap is legyőzte a Honvédot, ezzel története 28. elsőségét gyűjtötte be, amivel tovább nőtt az előnye az örökrangsor élén. A Fradi–Honvéd párharcot 3–0-ra nyerte az FTC-Telekom Waterpolo.

Fradi–Honvéd
Manhercz Krisztián ünnepli a gólját a Fradi–Honvéd bajnoki döntőben
Fotó: MTI/Purger Tamás

Az FTC Bajnokok Ligája-győztes együttese gólgazdag mérkőzésen 24–17-es győzelmet aratott, megőrizve ezzel több mint négyéves hazai veretlenségét.

A Ferencvárosnak vasárnap délután a női csapata is megnyerte a bajnokságot, ötödször fordult elő a magyar élvonalban, hogy egy klub ilyen módon duplázni tudott.

A zöld-fehér gárda mostantól készülhet a máltai Bajnokok Ligája Final Fourra, amelynek az elődöntőjében a spanyol Barceloneta együttese vár a csapatra. Ha ismét összejönne a címvédés a BL-ben, a zsinórban öt hazai aranyérem mellett, sorozatban harmadszor ülne fel az európai trónra is a Fradi.

Nem mindennapi jelenettel indult a Fradi–Honvéd találkozó, hiszen Ekler Bendegúz amint megnyerte a ráúszást, a félpályáról kapura lőtt, kihasználva ezzel a Komjádi Uszoda „adottságait”, mivel Vogel Soma szemét láthatóan vakította még a nap.

Akárcsak a párharc második felvonásán, a Ferencváros minél gyorsabban szerette volna eldönteni az összecsapást, és 7–2-re nyerte az első negyedet. Csakhogy ezúttal a Honvédnak sikerült feltámadnia, és többször is bejött Szivós Márton tanítványainak „kapuba állós” védekezése.

A Honvéd ennek köszönhetően nem sokkal a nagyszünet előtt két gólra visszajött, de a Ferencváros a második negyed végén és a harmadik elején is betalált, ismét gyorsan eltávolodva ezzel az ellenfelétől (11–7).

Erősen hullámzó volt a folytatás, a Honvéd ugyanis a hat góllal záró Moskov vezetésével többször is megközelítette a címvédőt, azonban az FTC-nek mindig volt válasza. A hajrára egy „pisztolypárbajjá” változott az összecsapás, a kapusoknak csak epizódszerep jutott, így összesen 41 (!) gólt láthatott a közönség.

A Ferencváros bajnok női és férfi csapatának játékosai a vízilabda ob I döntőinek éremátadásán a Komjádi Uszodában
Fotó: MTI/Purger Tamás

(Mandiner/MTI)

***

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2026. május 31. 21:44
megőrizve ezzel több mint négyéves hazai veretlenségét. 👍👍👍👍
Halder_1899
2026. május 31. 21:14
Hajrá Fradi !! Két aranyérem egy délután, lányok majd a srácok.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!