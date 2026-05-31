05. 31.
vasárnap
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Választás 2024
Háború Izraelben
Lengyel választás
Egymillió Találkozás Napja
Foci Eb 2024
Olimpia 2024
Amerikai elnökválasztás 2024
Árvíz 2024
Magyar Péter botrányai
Vagyonnyilatkozatok 2025
Pénzügyi beszámolók
Tusványos 2025
A Tisza Párt megszorító csomagja
05. 31.
vasárnap
sulyok tamás köztársasági elnök Magyar Péter

Magyar Péter szerint Sulyok Tamás csak a 6,3 milliós fizetését védi: mindeközben a törvény kimondja, a lemondása után is megilletné a juttatás

2026. május 31. 20:54

Rögtön reagált a miniszterelnök arra, hogy a köztársasági elnök nem mondott le.

2026. május 31. 20:54
Magyar Péter miniszterelnök szerint Sulyok Tamás a havi 6,3 milliós fizetését védi – a kormányfő ezt azután írta ki közösségi oldalára vasárnap este, hogy a köztársasági elnök – ugyancsak a Facebookon – közölte: nem mond le posztjáról.

Magyar Péter hangsúlyozta, szerinte Sulyok Tamás soha nem állt ki sem az elesettekért, sem a megtámadottak mellett, sem a jogállam védelmében. 

Gyereknapon is csak a havi 6.3 milliós fizetését védi. Bocsánatkérés helyett”

– fogalmazott a miniszterelnök.

Magyar Péter állításával szemben azonban a hatályos jogszabályok kimondják: az államfőt a lemondása után is megilleti egy, a mindenkori köztársasági elnöki tiszteletdíj összegével megegyező havi juttatás.

Magyar kijelentése tehát arra enged következtetni, hogy a miniszterelnök nincs tisztában a vonatkozó törvényi rendelkezésekkel.

 Érdemes ugyanakkor hozzátenni, hogy a parlament ezt a törvényt is bármikor módosíthatja.

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: Mediaworks/ Markovics Gábor

Összesen 63 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
5m007h 0p3ra70r
2026. május 31. 22:13
Az államfő 2026. május 29-én, pénteken hivatalosan és formálisan elküldte a megkeresést az Európa Tanács alkotmányjogi testületének. A köztársasági elnök bejelentette, hogy hivatalban marad és megvárja a Velencei Bizottság nemzetközi szakértői állásfoglalását a kialakult belföldi alkotmányos konfliktusról. Ezzel a lépéssel Sulyok Tamás jogilag is elindította azt a folyamatot, amely a nemzetközi szakvélemény beérkezéséig érdemben lassíthatja vagy blokkolhatja a kormány által sürgetett uniós törvényalkotást.
Nemegyangyal
2026. május 31. 22:04
Hát igen te nyomorult, Sulyok Tamásnak van tartása és leváltani sem tudod azért fenyegeted. Persze a 2/3-al lehet hogy végül sikerül, de azonnal félreállítani nem tudod. Örjöng te hazudozó féreg!
gullwing
2026. május 31. 21:59
antoniosalazar 2026. május 31. 21:18 5m007h 0p3ra70r 2026. május 31. 21:17 Az a baj, hogy a szefósgyerek fullba tolta a kretént, az eus pénzek meg nem gyünnek. Mióta kormányoznak kretén? Anyádat kérdezd a sarokról, tiszaszar korcs!🤣🤣🤣🤣
gullwing
2026. május 31. 21:55
Magyar kijelentése tehát arra enged következtetni, hogy a miniszterelnök nincs tisztában a vonatkozó törvényi rendelkezésekkel. Bazd meg ezek az agyhalott selejtek MIVEL vannak tisztában?! 🤣🤣🤣🤣
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!