Magyar Péter szerint Sulyok Tamás csak a 6,3 milliós fizetését védi: mindeközben a törvény kimondja, a lemondása után is megilletné a juttatás

Magyar Péter miniszterelnök szerint Sulyok Tamás a havi 6,3 milliós fizetését védi – a kormányfő ezt azután írta ki közösségi oldalára vasárnap este, hogy a köztársasági elnök – ugyancsak a Facebookon – közölte: nem mond le posztjáról.

Magyar Péter hangsúlyozta, szerinte Sulyok Tamás soha nem állt ki sem az elesettekért, sem a megtámadottak mellett, sem a jogállam védelmében.