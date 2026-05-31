Magyar Péter szerint Sulyok Tamás csak a 6,3 milliós fizetését védi: mindeközben a törvény kimondja, a lemondása után is megilletné a juttatás

Hivatalos: nem mond le Sulyok Tamás (VIDEÓ)
A köztársasági elnök videóüzenetben jelentette be: hivatalában marad.
Rögtön reagált a miniszterelnök arra, hogy a köztársasági elnök nem mondott le.
Magyar Péter miniszterelnök szerint Sulyok Tamás a havi 6,3 milliós fizetését védi – a kormányfő ezt azután írta ki közösségi oldalára vasárnap este, hogy a köztársasági elnök – ugyancsak a Facebookon – közölte: nem mond le posztjáról.
Magyar Péter hangsúlyozta, szerinte Sulyok Tamás soha nem állt ki sem az elesettekért, sem a megtámadottak mellett, sem a jogállam védelmében.
Gyereknapon is csak a havi 6.3 milliós fizetését védi. Bocsánatkérés helyett”
– fogalmazott a miniszterelnök.
Magyar Péter állításával szemben azonban a hatályos jogszabályok kimondják: az államfőt a lemondása után is megilleti egy, a mindenkori köztársasági elnöki tiszteletdíj összegével megegyező havi juttatás.
Magyar kijelentése tehát arra enged következtetni, hogy a miniszterelnök nincs tisztában a vonatkozó törvényi rendelkezésekkel.
Érdemes ugyanakkor hozzátenni, hogy a parlament ezt a törvényt is bármikor módosíthatja.
(MTI/Mandiner)
