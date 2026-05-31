Olyan történt Hollywoodban, amire gyakorlatilag még sosem volt példa

A 20 éves Kane Parsons rendezése több rekordot is megdöntött, többek között az A24 történetének eddigi legnagyobb nyitását, valamint az eredeti horrorfilmek valaha volt legerősebb rajtját. A nézők túlnyomó többsége fiatal volt, ami a szakértők szerint új, fiatal közönség tömeges bevonódását jelzi a mozifilmes piacra.

Miközben az új horrorfilmek taroltak, a Disney Star Wars-univerzumának legújabb darabja, A mandalóri és Grogu (Star Wars: The Mandalorian and Grogu) komoly visszaesést szenvedett el: a második hétvégén 70 százalékos bevételcsökkenést könyvelhetett el, és így a harmadik helyre szorult vissza a toplistán. A jelenség különösen figyelemre méltó, hogy a film jóval több moziban fut, mint vetélytársai, mégsem tudta megtartani közönségét, ami elemzők szerint arra utalhat, hogy a franchise már nem képes szélesebb közönséget megszólítani.

A hétvége összképe így történelmi fordulatot jelez a filmiparban: a kis költségvetésű, fiatal alkotók által jegyzett, eredeti horrorfilmek nemcsak felvették a versenyt a nagy stúdióprodukciókkal, hanem egyértelműen le is körözték azokat. Szakértők szerint ez akár új korszak kezdetét is jelentheti Hollywoodban, ahol a közösségi médiából érkező alkotók és az alacsony költségvetésű projektek egyre komolyabb kihívást jelenthetnek a hagyományos franchise-rendszernek.