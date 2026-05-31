disney hátsó szobák megszállottság mozi hollywood

Olyan történt Hollywoodban, amire gyakorlatilag még sosem volt példa

2026. május 31. 22:38

Több rekord is megdőlt az álomgyárban.

2026. május 31. 22:38
A hétvégi észak-amerikai mozis bevételi adatok alapjaiban rengették meg a hollywoodi filmipar megszokott rendjét: két, kifejezetten alacsony költségvetésből készült horrorfilm párhuzamosan dominálta a jegypénztárakat, miközben egy hatalmas franchise-produkció látványosan visszaesett. Az A24 Hátsó szobák (Backrooms) című filmje 81 millió dolláros nyitóhétvégével azonnal rekordot döntött, és minden várakozást felülmúlva az első helyen nyitott, miközben a Focus Features Megszállottság (Obsession) című produkciója harmadik hétvégéjén is növelni tudta bevételeit, és már átlépte a 100 millió dolláros hazai összbevételt – írja a Variety

A Hátsó szobák különösen kiemelkedő teljesítményt nyújtott: 

a mindössze 10 millió dolláros költségvetésből készült film globálisan már 118 milliónál jár, és ezzel az év egyik legjövedelmezőbb produkciójává vált.

A 20 éves Kane Parsons rendezése több rekordot is megdöntött, többek között az A24 történetének eddigi legnagyobb nyitását, valamint az eredeti horrorfilmek valaha volt legerősebb rajtját. A nézők túlnyomó többsége fiatal volt, ami a szakértők szerint új, fiatal közönség tömeges bevonódását jelzi a mozifilmes piacra.

Miközben az új horrorfilmek taroltak, a Disney Star Wars-univerzumának legújabb darabja, A mandalóri és Grogu (Star Wars: The Mandalorian and Grogu) komoly visszaesést szenvedett el: a második hétvégén 70 százalékos bevételcsökkenést könyvelhetett el, és így a harmadik helyre szorult vissza a toplistán. A jelenség különösen figyelemre méltó, hogy a film jóval több moziban fut, mint vetélytársai, mégsem tudta megtartani közönségét, ami elemzők szerint arra utalhat, hogy a franchise már nem képes szélesebb közönséget megszólítani.

A hétvége összképe így történelmi fordulatot jelez a filmiparban: a kis költségvetésű, fiatal alkotók által jegyzett, eredeti horrorfilmek nemcsak felvették a versenyt a nagy stúdióprodukciókkal, hanem egyértelműen le is körözték azokat. Szakértők szerint ez akár új korszak kezdetét is jelentheti Hollywoodban, ahol a közösségi médiából érkező alkotók és az alacsony költségvetésű projektek egyre komolyabb kihívást jelenthetnek a hagyományos franchise-rendszernek.

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
figyelő4322
2026. június 01. 00:16
Nem úgy tűnik, hogy mostanában a leghülyébb HOLLYWEIRD filmek aratják a legnagyobb sikert? Vajon ez összefüggésben lehet a népesség általános elhülyülésével is? 🤔🙄
figyelő4322
2026. június 01. 00:14
Nahát. Hogy mik vannak. Hollyweed egy csoportja most ünnepel, mert bejött nekik a film. Hollyweed már csak ilyen. Nahát. Unalmas 🥱...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!