Olyan történt Hollywoodban, amire gyakorlatilag még sosem volt példa

Több rekord is megdőlt az álomgyárban.
A hétvégi észak-amerikai mozis bevételi adatok alapjaiban rengették meg a hollywoodi filmipar megszokott rendjét: két, kifejezetten alacsony költségvetésből készült horrorfilm párhuzamosan dominálta a jegypénztárakat, miközben egy hatalmas franchise-produkció látványosan visszaesett. Az A24 Hátsó szobák (Backrooms) című filmje 81 millió dolláros nyitóhétvégével azonnal rekordot döntött, és minden várakozást felülmúlva az első helyen nyitott, miközben a Focus Features Megszállottság (Obsession) című produkciója harmadik hétvégéjén is növelni tudta bevételeit, és már átlépte a 100 millió dolláros hazai összbevételt – írja a Variety.
A Hátsó szobák különösen kiemelkedő teljesítményt nyújtott:
a mindössze 10 millió dolláros költségvetésből készült film globálisan már 118 milliónál jár, és ezzel az év egyik legjövedelmezőbb produkciójává vált.
A 20 éves Kane Parsons rendezése több rekordot is megdöntött, többek között az A24 történetének eddigi legnagyobb nyitását, valamint az eredeti horrorfilmek valaha volt legerősebb rajtját. A nézők túlnyomó többsége fiatal volt, ami a szakértők szerint új, fiatal közönség tömeges bevonódását jelzi a mozifilmes piacra.
Miközben az új horrorfilmek taroltak, a Disney Star Wars-univerzumának legújabb darabja, A mandalóri és Grogu (Star Wars: The Mandalorian and Grogu) komoly visszaesést szenvedett el: a második hétvégén 70 százalékos bevételcsökkenést könyvelhetett el, és így a harmadik helyre szorult vissza a toplistán. A jelenség különösen figyelemre méltó, hogy a film jóval több moziban fut, mint vetélytársai, mégsem tudta megtartani közönségét, ami elemzők szerint arra utalhat, hogy a franchise már nem képes szélesebb közönséget megszólítani.
A hétvége összképe így történelmi fordulatot jelez a filmiparban: a kis költségvetésű, fiatal alkotók által jegyzett, eredeti horrorfilmek nemcsak felvették a versenyt a nagy stúdióprodukciókkal, hanem egyértelműen le is körözték azokat. Szakértők szerint ez akár új korszak kezdetét is jelentheti Hollywoodban, ahol a közösségi médiából érkező alkotók és az alacsony költségvetésű projektek egyre komolyabb kihívást jelenthetnek a hagyományos franchise-rendszernek.
