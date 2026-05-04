Ft
Ft
24°C
7°C
Ft
Ft
24°C
7°C
05. 04.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 04.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
molnár áron lovas rozi otthon mozi ingatlan

Új tulajdonosát keresi az az ingatlan, ahol noÁr „fogva tartotta” Lovas Rozit

2026. május 04. 22:52

Az Eötvös utcában található lakásért nem csekély összeget kérnek.

2026. május 04. 22:52
null

Komoly összegért árulják azt a VI. kerületi lakást, ahol az Itt érzem magam otthon című sikerfilmet forgatták. A Lovas Rozi és Molnár Áron noÁr főszereplésével készült produkció a rendszerváltás utáni magyar filmgyártás legnépszerűbb thrillerje lett, letaszítva a Kontrollt a trónról – írta a Blikk.

A történet szerint – melyet eddig több mint 300 ezren láttak a moziban – Lovas Rozi karakterét elrabolták, és arra kényszerítették, hogy elfogadja: ő egy másik személy, mint akinek addig gondolta magát, valójában a fogva tartó család tagja.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Bár a Holtai Gábor által rendezett, komor hangulatú filmben nem tűnt vonzónak a forgatási helyszínül szolgáló lakás, az Ingatlan.com jelenleg is elérhető hirdetésében azonban már világosabb, összességében is tetszetősebb.

Az Eötvös utcában található lakást 214,5 millió forintért árulják

 – vette észre korábban a Pénzcentrum.

A hirdetésből kiderült, hogy egy tágas, nagypolgári, öt és fél szobás ingatlanról van szó, amely 196 négyzetméteren terül el egy téglaház teljes első emeletén. A lakáshoz egy 11 négyzetméteres „veranda”, hangulatos zárt erkély is tartozik, melynek belmagassága meghaladja a három métert. A belvárosi otthont stukkók és ólomüvegek díszítik, azt azonban a leírásban is hangsúlyozták, hogy felújításra szorul, miután a ház is régi, 1950 előtt épült.

„Ez a lakás valódi különlegesség azok számára, akik karakteres, egyedi és nagyvonalú belvárosi otthont kívánnak kialakítani a klasszikus elegancia és a modern lehetőségek tökéletes egyensúlyával” – olvasható az ingatlan.com-on.

Nyitókép: Molnár Áron Facebook-oldala

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
figyelő4322
2026. május 04. 23:24
Az Eötvös utcában található lakást 214,5 millió forintért..." árulják Nem túl sok pénz egy magyarországi ingatlanért: Ha jól számolom, ez kb. $600 ezer lehet. Amerókában ez egy eléggé átlagos ár, de van Magyarországon ilyen árú házra elég fizetőképes kereslet?
Válasz erre
0
0
Mindenhova
2026. május 04. 23:22
Az a film mindent elmond mindkettőjükről kiváltképp noárról. Csak olyan ember tudja úgy eljátszani azt a szerepet ahogy ő tette, ha ő maga is olyan. Nem, itt nem színészi teljesítményről van szó. Ő saját magát mutatta.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!