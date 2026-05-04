Új tulajdonosát keresi az az ingatlan, ahol noÁr „fogva tartotta” Lovas Rozit

Az Eötvös utcában található lakásért nem csekély összeget kérnek.
Komoly összegért árulják azt a VI. kerületi lakást, ahol az Itt érzem magam otthon című sikerfilmet forgatták. A Lovas Rozi és Molnár Áron noÁr főszereplésével készült produkció a rendszerváltás utáni magyar filmgyártás legnépszerűbb thrillerje lett, letaszítva a Kontrollt a trónról – írta a Blikk.
A történet szerint – melyet eddig több mint 300 ezren láttak a moziban – Lovas Rozi karakterét elrabolták, és arra kényszerítették, hogy elfogadja: ő egy másik személy, mint akinek addig gondolta magát, valójában a fogva tartó család tagja.
Bár a Holtai Gábor által rendezett, komor hangulatú filmben nem tűnt vonzónak a forgatási helyszínül szolgáló lakás, az Ingatlan.com jelenleg is elérhető hirdetésében azonban már világosabb, összességében is tetszetősebb.
Az Eötvös utcában található lakást 214,5 millió forintért árulják
– vette észre korábban a Pénzcentrum.
A hirdetésből kiderült, hogy egy tágas, nagypolgári, öt és fél szobás ingatlanról van szó, amely 196 négyzetméteren terül el egy téglaház teljes első emeletén. A lakáshoz egy 11 négyzetméteres „veranda”, hangulatos zárt erkély is tartozik, melynek belmagassága meghaladja a három métert. A belvárosi otthont stukkók és ólomüvegek díszítik, azt azonban a leírásban is hangsúlyozták, hogy felújításra szorul, miután a ház is régi, 1950 előtt épült.
„Ez a lakás valódi különlegesség azok számára, akik karakteres, egyedi és nagyvonalú belvárosi otthont kívánnak kialakítani a klasszikus elegancia és a modern lehetőségek tökéletes egyensúlyával” – olvasható az ingatlan.com-on.
Nyitókép: Molnár Áron Facebook-oldala