Új tulajdonosát keresi az az ingatlan, ahol noÁr „fogva tartotta” Lovas Rozit

Komoly összegért árulják azt a VI. kerületi lakást, ahol az Itt érzem magam otthon című sikerfilmet forgatták. A Lovas Rozi és Molnár Áron noÁr főszereplésével készült produkció a rendszerváltás utáni magyar filmgyártás legnépszerűbb thrillerje lett, letaszítva a Kontrollt a trónról – írta a Blikk.

A történet szerint – melyet eddig több mint 300 ezren láttak a moziban – Lovas Rozi karakterét elrabolták, és arra kényszerítették, hogy elfogadja: ő egy másik személy, mint akinek addig gondolta magát, valójában a fogva tartó család tagja.