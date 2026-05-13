Helyreigazítás

Valótlanul állítottuk, hogy dr. Ruttner György a családot ki akarta tenni az utcára. Ezzel szemben a valóság az, hogy a bérlők súlyos szerződésszegése – zárcsere, bérleti és közüzemi díj tartozások felhalmozása – miatt jogszerűen mondta fel a bérleti szerződést, és kezdeményezett ingatlan kiürítése iránt pert és végrehajtási eljárást.

Valótlanul állítottuk, hogy dr. Ruttner György egy rossz állapotú házat adott ki a bérlőknek másfél millió forintért, az ingatlan valós állapotát eltitkolva. Ezzel szemben a valóság az, hogy az ingatlan nem volt rossz állapotú, ellenben – a Ceglédi Járási Ügyészség által a bérlők ellen lefolytatott és vádemeléssel zárult nyomozás megállapításai szerint – jelentős értékű vagyontárgyak eltulajdonításával, és rongálással éppen a bérlők okoztak több, mint 60 millió forint összértékű kárt az ingatlanban.