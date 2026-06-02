Nem váltotta be Karácsony reményeit a Tisza-kormány, közel 75 milliárdot kell befizetnie a fővárosnak

Július közepéig 74,1 milliárd forintot kellene befizetnie a fővárosnak az államkasszába a jelenlegi törvényi kötelezések mellett – derül ki a Népszava összeállításából. A portál azt írta, hogy a Területfejlesztési Alap 10,3 milliárdos számlájának költségvetési törvényben rögzített határideje a múlt hét vége lett volna, de

a Pénzügyminisztérium (PM) Államháztartási Szabályozásért, Humán és Önkormányzati Költségvetésért Felelős Államtitkárságának helyettes államtitkára arról értesítette az önkormányzatokat, hogy egyelőre nem készült el a Területfejlesztési Alap befizetéseit önkormányzatonként meghatározó rendelet.

Így – mint írták – elmaradt a „fizetési kiközlés” is, amely alapján az érintett településeknek be kellett volna fizetniük a még Navracsics Tibor volt területfejlesztési miniszter által kitalált sarcot, amellyel az iparűzési adó előző évhez mért növekményét vonták volna el. Ez azonban egyelőre nem jelenti azt, hogy ezt nem kell majd befizetni. Erről törvénymódosításban rendelkezhet a Tisza-kormány, a helyettes államtitkár pedig figyelmeztette is az önkormányzatokat, hogy ne költsék el a pénzt.