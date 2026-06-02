„Közös megegyezésbe bújtatott kirúgások” százai a külügynél? Az érintettek és a Tisza-kormány teljesen máshogy látják a felmondási hullámot

Itt van Magyar Péter legnagyobb problémája: „Ez nem vízió, hanem improvizáció”!
Miről is szól valójában a kormányzás?
A Telexnek több olyan munkatárs is nyilatkozott, aki nem végzett politikai munkát, mégis távoznia kellett, pedig a Tiszára szavazott.
A sajtóban és a közösségi médiában olyan értesülések jelentek meg a napokban, hogy a Tisza-kormány a Külügyminisztériumban tömeges létszámleépítésbe kezdett.
A hírek, bejegyzések 200 fő elbocsátásáról szóltak.
A Telexhez is több információ eljutott, melyek „közös megegyezéssel született felmondásba bújtatott kirúgásokról és fűnyíróelv-szerűen működő eltávolításokról” – szóltak.
A lapnak több elbocsátott munkatárs is megszólalt. Egyikük elmondása szerint hét éven át dolgozott Szijjártó Péter nemrég leköszönt miniszter kabinetjében, ahol adminisztratív feladatokat látott el. Mint fogalmazott, politikai döntéseket nem hozott, sőt „örült a kormányváltásnak”, ő is a Tiszára szavazott.
Ugyanakkor a kormányváltás után hetekig nem kaptak tájékoztatást arról, milyen jövőre számíthatnak a munkahelyükön. Aztán május 28-án behívták a Személyügyi Főosztályra, ahol kézhez kapott egy közös megegyezéses, május 31-i dátumozású dokumentumot a távozásáról, amit viszont nem vihetett magával, csak akkor, ha már aláírta azt.
Hogy mi történik, ha nem írja alá a dokumentumot, arról szerinte a főosztályon zavarosan fogalmaztak, majd belengették,
hogyha nem közös megegyezéssel távozik, hanem kirúgják, abban az esetben három évre eltilthatják a közigazgatási munkáktól.
De a portál beszélt külügy egy olyan fiatal munkatársának hozzátartozójával is, aki kicsivel több mint fél éve dolgozott a tárcánál. A fiatal nő a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett, és állítása szerint soha nem végzett pártpolitikai munkát, még csak nem is a Fideszre szavazott. Furcsának tartja, hogy míg a Fidesz-éra helyettes államtitkárainak felkínáltak más pozíciót, neki egyből a közös felmondás jutott. A döntést bizalomvesztéssel indokolták – írta a Telex.
A portál a történtek kapcsán kérdéseket intézett a Külügyminisztériumhoz: többek között arra voltak kíváncsiak,
A tárca az érintettek számát nem árulta el, helyette válaszlevelében azt írta, hogy a minisztériumokban most alakítják ki a működéshez szükséges vezetői és szervezeti kereteket, „amelyek bizonyos személyi döntésekkel is együtt járnak”.
Hozzátették, hogy a munkatársakat érintő döntések minden esetben egyedi mérlegelés alapján születnek meg. „Kiemelt szempont volt, hogy az érintettekkel személyesen egyeztessenek, és „a döntések során figyelembe vegyük egyéni élethelyzetüket, valamint szociális körülményeiket. (...) A folyamat során minden érintettel a lehető legnagyobb tisztelettel és emberséggel jártak el.
A változások pedig elsősorban a vezetés közvetlen munkájához kapcsolódó pozíciókat érintik, nem pedig a minisztérium adminisztratív feladatellátását”.
A Külügyminisztérium cáfolta azt az állítást is, hogy az érintetteket eltiltják a közigazgatási állások betöltésétől. „A minisztérium működése folyamatos és zavartalan, feladatait maradéktalanul ellátja” – zárta a tárca a választ.
Budai Gyula, volt fideszes politikus közösségi oldalán arról írt, hogy „Orbán Anita külügyminiszter asszony minisztériumi állomány gyűlésen két nagy bejelentést tett:
Ehhez képest Budai úgy értesült, hogy csak a múlt héten 200 főt rúgtak ki a minisztériumból.
