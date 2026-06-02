Kimondták Brüsszelben: a „fóliázós törvény” uniós jogot sért

A Könyvmolyképző Kiadó Facebook-posztban reagált az Európai Unió Bíróságának döntésére, amely kimondta, hogy az úgynevezett „fóliázós törvény” uniós jogot sért. A kiadó közlése szerint a határozat nyomán egyértelműen szükséges felülvizsgálni a korábbi gyakorlatot a könyvkereskedelmi piacon.

A bejegyzésben arra kérik könyvkereskedő partnereiket, hogy a jövő héttől hagyjanak fel a fóliázás gyakorlatával, és az érintett kiadványokat ismét a megszokott módon, korlátozások nélkül helyezzék ki a könyvesboltok polcaira. A kiadó hangsúlyozza: amennyiben a változtatás miatt hatósági eljárás vagy bírság keletkezne, annak jogi és anyagi következményeit vállalják.