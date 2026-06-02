könyvmolyképző könyv fóliázás

Kimondták Brüsszelben: a „fóliázós törvény” uniós jogot sért

2026. június 02. 13:45

A Könyvmolyképző Kiadó arra kéri könyvkereskedő partnereiket, hogy a jövő héttől hagyjanak fel a fóliázás gyakorlatával.

A Könyvmolyképző Kiadó Facebook-posztban reagált az Európai Unió Bíróságának döntésére, amely kimondta, hogy az úgynevezett „fóliázós törvény” uniós jogot sért. A kiadó közlése szerint a határozat nyomán egyértelműen szükséges felülvizsgálni a korábbi gyakorlatot a könyvkereskedelmi piacon.

A bejegyzésben arra kérik könyvkereskedő partnereiket, hogy a jövő héttől hagyjanak fel a fóliázás gyakorlatával, és az érintett kiadványokat ismét a megszokott módon, korlátozások nélkül helyezzék ki a könyvesboltok polcaira. A kiadó hangsúlyozza: amennyiben a változtatás miatt hatósági eljárás vagy bírság keletkezne, annak jogi és anyagi következményeit vállalják.

A posztban a kiadó kifejezetten arra kéri partnereit, hogy az érintett könyveket az általános könyvkereskedelmi gyakorlatnak megfelelően, külön fóliázás és egyéb korlátozás nélkül forgalmazzák. A Könyvmolyképző szerint ezzel kívánják biztosítani a jogkövető és egységes piaci működést a döntést követően.

A nyitókép illusztráció (Képernyőkép)  

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2026. június 02. 14:55
És melyik jogszabályt sérti?
cint04
2026. június 02. 14:41 Szerkesztve
Különben meg lehet listázni a mocsadék könyveket... neten lehet terjeszteni a listákat aztán vadásszanak rá. Amúgy kik azok a férgek akik minden ilyen alkalommal rohannak Brüsszelbe feljelenteni?
cint04
2026. június 02. 14:39
Jó, nem kell olyan könyvesboltba menni ahol az LMBTQ szar a szoftpornó és a komcsi agymosás az ember nyakába esik. Döntsék el ki a célcsoportjuk. A 40 alatti nyálcsorgató buzeránsszopó agyhalott tiszás horda, vagy azok akik még olvasnak és a 18 alatti még nem megrontott unokáknak / gyerekeknek könyvet vesznek.
bagoly-29
2026. június 02. 14:36 Szerkesztve
Marhák marhául használják a maradék agyukat is! Egy önkiszolgáló könyvüzletben hogy lehet megakadályozni, hogy drága könyveket, hogy ne lehessen piszkos kézzel összemocskolni, vagy a 18 éven felülieknek szántaknál a kis/fiatalkoruak belelapozását?
