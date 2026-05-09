Megnyitni a tengeri napot

Mert a könyv, aminek kapcsán ez az egész most ismét felbukkant bennem, verseskötet. Egy válogatás az utóbbi harminc évben megjelent verseimből. A napokban hoztam el a tiszteletpéldányokat a kiadóból. Útközben meg sem néztem, csak otthon. Éreztem a tíz könyv súlyát a hátamon, miközben a Nyugati pályaudvar felé baktattam velük, de eszembe se jutott, hogy megnézzem, végül milyen lett a borító, nincs-e benne nyomdahiba, nem maradt-e elütés valahol.

Csak este, otthon vettem elő egy példányt.

Hosszasan nézegettem, megszagoltam. A könyv megszaglászása régi becsípődésem. Az illata jó, ahogy az új könyveké általában. Bár a régi könyvek illata is jó, még akkor is, ha kissé dohosak már. Egy könyvnek ritkán van rossz illata. Tehát hosszasan nézegettem elölről és hátulról, belelapoztam, végül letettem az asztalra és csak bámultam.

Harminc év versei, ezt dünnyögtem félhangosan magam elé. Aztán arra gondoltam, hogy ez mit jelent. Hogy mi is van ebben a könyvben valójában. És erre a kérdésre nehéz válaszolni. Nekem mint szerzőnek nagyon nehéz, mert az olvasó majd nem ebből az irányból fogja nézni. Az olvasó majd onnan nézi, ahonnan neki jólesik. Többen is leírták már, és nekem most hirtelen Carl Gustav Jungtól jutott eszembe, hogy az életrajz lényegtelen, az életrajzi adatok és történések lényegtelenek, mert az ember valódi önéletrajza csak a szellemi önéletrajza lehet. A szellemi és lelki önéletrajza. Az a lényeges, hogy mire jutott, jutott-e valamire, nem pedig az – ahogy Márai Sándor írja valahol –, hogy aznap milyen volt a széklete.

És ha ezt a könyvet például Jung felől nézem, akkor azt kell mondanom, hogy ebben van mindaz, ami az elmúlt harminc évemben a leglényegesebb volt. Hogy némiképp patetikusan fogalmazzak: ez voltam én. Amiben csak az a különös, hogy most úgy tűnik, mintha ezeket a verseket nem is én írtam volna.